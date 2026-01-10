S-au stabilit semifinalele Cupei Africii Egipt a eliminat deținătoarea trofeului! Urmează două meciuri de foc

- Egipt - Coasta de Fildeș 3-2. Gazdele s-au calificat în semifinalele Cupei Africii, după ce au eliminat deținătoarea trofeului.
- Naționalele rămase în competiție pentru trofeu se vor înfrunta miercuri.
Victoria Egiptului împotriva Coastei de Fildeș a completat careul de ași al Cupei Africii.
S-au stabilit semifinalele Cupei Africii
În cursa pentru trofeul continental au rămas în competiție: Nigeria, Senegal, Maroc și Egipt.
Dintre toate semifinalistele, numai Senegal a ajuns în această fază a competiției și în ediția precedentă. Cele 4 au câștigat împreună de 12 ori marele trofeu.
Programul semifinalelor:
- miercuri, 19:00, Grand Stade din Tangier: Senegal - Egipt
- miercuri, 22:00, stadionul „Prince Moulay Abdellah” din Rabat: Nigeria - Maroc
Învingătoarele se vor întâlni în finala pentru câștigarea trofeului duminică, de la ora 21:00, pe stadionul „Prince Moulay Abdellah”.
Unde s-au oprit naționalele jucătorilor din Liga 1
- Baba Alhassan (FCSB) și Elio Capradossi (U Cluj) - Uganda - eliminați în faza grupelor
- Esteban Orozco (FC Argeș) - Guineea Ecuatorială - eliminat în faza grupelor
- David Kiki (FCSB) și Yohan Roche (Petrolul) - Benin - eliminați în optimi, după 1-3 cu Egipt
- Siyabonga Ngezana (FCSB) - Africa de Sud - eliminat în optimi, după 1-2 cu Camerun
- Devis Epassy (Dinamo) - Camerun - eliminat în sferturi, după 0-2 cu Maroc
Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025
Confederația Africană a anunțat un buget de 32 de milioane de euro pentru participantele la competiție.
Sumele pe care le vor încasa naționalele:
- Campioana: 7 milioane de dolari
- Finalista: 4 milioane de dolari
- Semifinale: 2,5 milioane de dolari
- „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
- „Optimi”: 800.000 de dolari
- Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
- Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari