S-au stabilit semifinalele Cupei Africii Egipt a eliminat deținătoarea trofeului! Urmează două meciuri de foc

Egipt - Coasta de Fildeș 3-2. Gazdele s-au calificat în semifinalele Cupei Africii, după ce au eliminat deținătoarea trofeului.

Naționalele rămase în competiție pentru trofeu se vor înfrunta miercuri.

Victoria Egiptului împotriva Coastei de Fildeș a completat careul de ași al Cupei Africii.

S-au stabilit semifinalele Cupei Africii

În cursa pentru trofeul continental au rămas în competiție: Nigeria, Senegal, Maroc și Egipt.

Dintre toate semifinalistele, numai Senegal a ajuns în această fază a competiției și în ediția precedentă. Cele 4 au câștigat împreună de 12 ori marele trofeu.

Programul semifinalelor:

miercuri, 19:00, Grand Stade din Tangier: Senegal - Egipt

miercuri, 22:00, stadionul „Prince Moulay Abdellah” din Rabat: Nigeria - Maroc

Învingătoarele se vor întâlni în finala pentru câștigarea trofeului duminică, de la ora 21:00, pe stadionul „Prince Moulay Abdellah”.

Unde s-au oprit naționalele jucătorilor din Liga 1

Baba Alhassan (FCSB) și Elio Capradossi (U Cluj) - Uganda - eliminați în faza grupelor

Esteban Orozco (FC Argeș) - Guineea Ecuatorială - eliminat în faza grupelor

David Kiki (FCSB) și Yohan Roche (Petrolul) - Benin - eliminați în optimi, după 1-3 cu Egipt

Siyabonga Ngezana (FCSB) - Africa de Sud - eliminat în optimi, după 1-2 cu Camerun

Devis Epassy (Dinamo) - Camerun - eliminat în sferturi, după 0-2 cu Maroc

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația Africană a anunțat un buget de 32 de milioane de euro pentru participantele la competiție.

Sumele pe care le vor încasa naționalele:

Campioana: 7 milioane de dolari

Finalista: 4 milioane de dolari

Semifinale: 2,5 milioane de dolari

„Sferturi": 1,3 milioane de dolari

„Optimi": 800.000 de dolari

Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari

Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

