Opruț, vocea fanilor Mesaj pentru conducere, după ce Dinamo - FCSB a fost mutat la Cluj: „Clubul poate face asta pentru abonați! Ei merită acest lucru”
Superliga

Opruț, vocea fanilor Mesaj pentru conducere, după ce Dinamo - FCSB a fost mutat la Cluj: „Clubul poate face asta pentru abonați! Ei merită acest lucru”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 15:45
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 15:45
  • Raul Opruț (28 de ani), fundașul lui Dinamo, cere conducerii să îi ajute pe fanii din București să ajungă la Cluj, orașul în care a fost mutat derby-ul cu FCSB.
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La conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, Opruț a abordat și subiectul mutării derby-ului cu FCSB pe Cluj Arena, Arena Națională fiind disponibilă abia după 11 septembrie, la o săptămână după meci.

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Opruț, mesaj pentru conducere, după ce Dinamo - FCSB a fost mutat la Cluj

Fundașul „câinilor” se așteaptă la peste 30.000 de fani în tribune și a făcut un apel către șefii clubului pentru a-i ajuta pe suporterii din București să ajungă la meci.

„Din păcate, nu se va putea juca în București. Toată lumea își dorea să joace pe cel mai mare stadion al țării, pentru că este cel mai important derby din România.

În același timp, mă bucur pentru comunitatea de dinamoviști din Ardeal, unde mereu m-am simțit ca acasă. E o oportunitate pentru cei de acolo să aibă parte de un asemenea meci. Ne-am bucura foarte mult să fie sold-out. Mereu am fost ca acasă la Cluj. Am jucat de multe ori acolo, cunoaștem bine stadionul.

Ne pare rău pentru suporterii din București. Sper ca cei din club să găsească o soluție. Poate să organizeze transportul, ca să le fie mai ușor și să poată veni și ei la Cluj. Mai ales abonații, cred că ei merită foarte mult pentru că sunt cei care vin meci de meci. Sperăm să fie un meci frumos, multă lume. Asta a fost și ideea când s-a ales să jucăm la Cluj, ca să avem un stadion plin”, a spus Raul Opruț.

2.300 de abonați
are Dinamo în acest sezon

„Rapid are un joc total diferit față de sezonul trecut”

Fundașul a vorbit și despre duelul cu Rapid de sâmbătă și e convins că echipa sa poate câștiga dacă va aplica planul pregătit alături de tehnicianul Nuno Campos.

„Am încercat să analizăm cât mai bine Rapidul și să facem tot ce ține de noi pentru a pune în practică ce am pregătit la antrenamente și să câștigăm acest joc. Simțim că facem ce trebuie la antrenamente. E un proces de lungă durată, dar încercăm să fim cât mai constanți. Încă nu suntem la 100%.

Avem multe momente bune, dar încă avem și momente în care nu suntem cum ar trebui să fim. Sperăm să câștigăm, ne dorim acest lucru. Important e să punem în practică ce am pregătit la antrenament, altfel vom avea probleme. Trebuie să avem personalitate și curaj.

Rapid și-a schimbat antrenorul, are un joc total diferit față de sezonul trecut. Cred că au un joc foarte bun de echipă. Domnul Pancu le-a inspirat mentalitatea pe care o avea când era fotbalist. Se vede, pentru că au făcut meciuri foarte bune în primele etape. Nu cred că jocul lor se bazează pe un singur jucător. Muncesc toți, aleargă și încearcă să facă lucrurile cât mai bine”, a adăugat Opruț.

Va fi o atmosferă frumoasă în Giulești, de derby. Cred că ar trebui să fie o plăcere că jucăm într-o astfel de atmosferă. Asta își dorește orice jucător, tribune pline, acasă sau deplasare. Mă bucur, pentru că nu avem această cultură să fie mereu stadioanele pline. Nu cred că e o favorită, va conta mult cum se vor descurca echipele la ora jocului, va conta și partea mentală. Raul Opruț

Rapid - Dinamo va avea loc sâmbătă, ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

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