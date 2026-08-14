Ce facem în weekend  Evenimente sportive pe 14-15-16 august  în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 14-15-16 august.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

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Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 14-15 -16 august

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 14-15-16 august.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 14 august

FC Voluntari - Petrolul (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Anghel Iordănescu

Sâmbătă, 15 august

Rapid - Dinamo (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Giulești

CS Dinamo - Metalul Buzău (fotbal, Liga 2), ora 11:00, Baza Sportivă Colentina

Metaloglobus - CSC Șelimbăr (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Metaloglobus

CS Afumați - Chindia (fotbal, Liga 2), ora 16:30, Stadionul Comunal Afumați

TIMIȘOARA

Vineri, 14 august

Cupa Poli – turneu internațional (handbal), ora 17:00, Sala Constantin Jude

Sâmbătă, 15 august

Politehnica Timișoara - Unirea Slobozia (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Electrica

Cupa Poli – turneu internațional, finale (handbal), ora 16:00, Sala Constantin Jude

Duminică, 16 august

Cupa Timișului ,etapa 8 (automobilism), ora 10:00, Becicherecu Mic



IAȘI

Sâmbătă, 15 august

Palas Sports Days (sport de masă), ora 10:00, Parc Palas

Duminică, 16 august

Palas Sports Days (sport de masă), ora 10:00, Parc Palas



CRAIOVA

Vineri, 14 august

Cupa Craiovei 2026 (handbal), ora 17:00, Sala Polivalentă

Sâmbătă, 15 august

Cupa Craiovei 2026 (handbal), ora 11:00, Sala Polivalentă



ORADEA

Vineri, 14 august

FIBA U16 EuroBasket – semifinale (baschet), ora 10:00, Oradea Arena

Campionatul European de Atelaje (călărie), ora 11:00, Oșorhei

Sâmbătă, 15 august

FC Bihor - ASA Târgu Mureș (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Iuliu Bodola

FIBA U16 EuroBasket – finale (baschet), ora 10:00, Oradea Arena

Campionatul European de Atelaje (călărie), ora 11:00, Oșorhei

Duminică, 16 august

Campionatul European de Atelaje (călărie), ora 11:00, Oșorhei

CONSTANȚA

Sâmbătă, 15 august

The Color Run Mamaia Night (alergare), ora 18:00, Parcarea Rex

PLOIEȘTI

Vineri, 14 august

Turneul alPHa Elite Friends, handbal feminin J3 (handbal), ora 08:30, Sala Sporturilor Olimpia

GALAȚI

Duminică, 16 august

Oțelul Galați - Universitatea Craiova (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Oțelul

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