Ce facem în weekend  Evenimente sportive pe 14-15-16 august  în marile orașe din România

- Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 14-15-16 august.
- La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.
Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 14-15-16 august
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 14-15-16 august.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 14 august
- FC Voluntari - Petrolul (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Anghel Iordănescu
Sâmbătă, 15 august
- Rapid - Dinamo (fotbal, Liga 1), ora 21:30, stadion Giulești
- CS Dinamo - Metalul Buzău (fotbal, Liga 2), ora 11:00, Baza Sportivă Colentina
- Metaloglobus - CSC Șelimbăr (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Metaloglobus
- CS Afumați - Chindia (fotbal, Liga 2), ora 16:30, Stadionul Comunal Afumați
TIMIȘOARA
Vineri, 14 august
- Cupa Poli – turneu internațional (handbal), ora 17:00, Sala Constantin Jude
Sâmbătă, 15 august
- Politehnica Timișoara - Unirea Slobozia (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Electrica
- Cupa Poli – turneu internațional, finale (handbal), ora 16:00, Sala Constantin Jude
Duminică, 16 august
- Cupa Timișului ,etapa 8 (automobilism), ora 10:00, Becicherecu Mic
IAȘI
Sâmbătă, 15 august
- Palas Sports Days (sport de masă), ora 10:00, Parc Palas
Duminică, 16 august
- Palas Sports Days (sport de masă), ora 10:00, Parc Palas
CRAIOVA
Vineri, 14 august
- Cupa Craiovei 2026 (handbal), ora 17:00, Sala Polivalentă
Sâmbătă, 15 august
- Cupa Craiovei 2026 (handbal), ora 11:00, Sala Polivalentă
ORADEA
Vineri, 14 august
- FIBA U16 EuroBasket – semifinale (baschet), ora 10:00, Oradea Arena
- Campionatul European de Atelaje (călărie), ora 11:00, Oșorhei
Sâmbătă, 15 august
- FC Bihor - ASA Târgu Mureș (fotbal, Liga 2), ora 11:00, stadion Iuliu Bodola
- FIBA U16 EuroBasket – finale (baschet), ora 10:00, Oradea Arena
- Campionatul European de Atelaje (călărie), ora 11:00, Oșorhei
Duminică, 16 august
- Campionatul European de Atelaje (călărie), ora 11:00, Oșorhei
CONSTANȚA
Sâmbătă, 15 august
- The Color Run Mamaia Night (alergare), ora 18:00, Parcarea Rex
PLOIEȘTI
Vineri, 14 august
- Turneul alPHa Elite Friends, handbal feminin J3 (handbal), ora 08:30, Sala Sporturilor Olimpia
GALAȚI
Duminică, 16 august
- Oțelul Galați - Universitatea Craiova (fotbal, Liga 1), ora 18:30, stadion Oțelul