„E ultima oară când mai vorbesc despre arbitraj!” Daniel Pancu n-a trecut peste episodul din meciul cu UTA: „Rapid e singurul club «mare-mic» din România” +7 foto
Daniel Pancu (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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„E ultima oară când mai vorbesc despre arbitraj!” Daniel Pancu n-a trecut peste episodul din meciul cu UTA: „Rapid e singurul club «mare-mic» din România”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 13:24
  • La conferința de presă dinaintea derby-ului Rapid - Dinamo, Daniel Pancu a revenit asupra fazei controversate din finalul remizei dintre UTA și Rapid, scor 0-0, când giuleștenii au solicitat penalty.
  • Meciul Rapid - Dinamo e programat sâmbătă, de la 21:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Tehnicianul consideră că Rapid ar fi trebuit să primească lovitură de la 11 metri.

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Daniel Pancu: „E ultima oară când mai vorbesc despre arbitraj!”

În ultimele secunde ale întâlnirii de la Arad, noul atacant al Rapidului, Filip Stojilkovic, a căzut în careu după un contact cu Pospelov și a cerut vehement lovitură de la 11 metri.

Arbitrul George Roman i-a acordat cartonașul galben vârfului giuleștenilor, pentru simulare.

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (7).jpg
UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (1).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (2).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (3).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (4).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
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Pancu promite că nu va mai comenta arbitrajul, însă a ținut să revină asupra evenimentelor de la Arad:

„Puțină lume își amintește prima mea experiență la Rapid ca antrenor. Am avut peste 10 penalty-uri pe care nu le-am primit. Acum parcă revăd același film. Sunt de patru etape la Rapid, suntem singurul club «mare-mic» din țara asta.

E ultima oară când mai vorbesc despre arbitraj. Faza de la Arad nu poate fi tratată decât cu penalty. În careu, atacantul va fi mereu favorizat. Orice atingere, în cazul de față e agresiune, e penalty.

E un penalty care nu îi aparține centralului, doar VAR-ului. Nu există fault soft. Ce fac, te-am omorât mai puțin?”, a declarat Pancu.

Mi se pare la fel de grav și că n-a fost eliminat Papeau. Impresia mea este că Rapid e singurul club mare-mic din România. Nu pozăm în victime. Pentru Rapid vrem aceeași demnitate, nu ne transformăm în victime. Nu e vinovat centralul, VAR-ul trebuia să intervină Daniel Pancu, antrenor Rapid
Daniel Pancu, la conferința de presă dinainte de Rapid - Dinamo (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Daniel Pancu, la conferința de presă dinainte de Rapid - Dinamo (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Vladan Bubanja și Denis Ciobotariu s-au jucat FIFA, înainte de conferință, în showroom-ul Mobexpert (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Denis Ciobotariu, la conferința de presă dinainte de Rapid - Dinamo (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Întrebat ce îi lipsește Rapidului pentru a fi tratată precum celelalte cluburi importante din campionat, Pancu a spus:

„E trist. Poate vin și eu din altă epocă, atunci când Rapid termina an de an în primele trei și mai câștiga și trofee. Totuși, venim după un faliment, după o dispariție, iar lucrurile astea se câștigă în timp.

Noi, ca să creștem, avem nevoie și de arbitraje care să nu fie părtinitoare, să fie corecte. Nu vreau să se creeze impresia că noi am fi niște victime. Eu sunt convins că omul din VAR așa a văzut, dar, în opinia mea, este penalty”, a mai spus acesta.

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