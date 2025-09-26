FRF a băgat cluburile în ceață S-au grăbit să anunțe cu cine vor juca în Cupa României , însă Federația a avut alte planuri +4 foto
FRF a băgat cluburile în ceață S-au grăbit să anunțe cu cine vor juca în Cupa României, însă Federația a avut alte planuri

Publicat: 26.09.2025, ora 18:40
Actualizat: 26.09.2025, ora 18:44
  • FRF a schimbat împerecherea echipelor în faza grupelor, după tragerea la sorți de astăzi.
  • Mai multe cluburi, dar și site-uri de sport, au apucat să anunțe o altă variantă a programului.

Primul meci din cadrul grupelor va avea loc pe 30 noiembrie, însă Federația a luat o decizie prin care a schimbat adversarele pe care le vor întâlni echipele.

FRF a schimbat împerecherile și a provocat haos în Cupa României

Inițial, Federația Română de Fotbal a anunțat, pe site-ul oficial, o împerechere a echipelor pentru duelurile din grupă.

Cum arătau împerecherile anunțate inițial de FRF (Foto: captură frf.ro) Cum arătau împerecherile anunțate inițial de FRF (Foto: captură frf.ro)
Cum arătau împerecherile anunțate inițial de FRF (Foto: captură frf.ro)

Totuși, la scurt timp după terminarea tragerii la sorți, forul a schimbat împerecherile și a anunțat care vor fi duelurile din gruple competiției.

Cluburile nu au fost notificate cu privire la această modificare, iar Rapid, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj au apucat să anunțe calendarul realizat conform primelor împerecheri.

De exemplu, Rapid a anunțat că le va întâlni pe CSM Slatina și Metaloglobus, însă se va duela de fapt cu CSC Dumbrăvița și FC Argeș. Doar meciul cu CFR Cluj, din etapa a treia, a rămas la fel.

Rapid program.jpg
Rapid program.jpg

Programul din Cupa României

Etapa 1:

  • CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)
  • CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)
  • Metaloglobus - Argeș (grupa A)
  • CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)
  • Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)
  • UTA - Petrolul (grupa B)
  • Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)
  • Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)
  • Csikszereda - Sepsi (grupa C)
  • CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)
  • Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)
  • Botoșani - Farul (grupa D)

Etapa 2:

  • Metaloglobus - CFR (grupa A)
  • Argeș - Rapid (grupa A)
  • Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)
  • Petrolul - CSU Craiova (grupa B)
  • UTA - FCSB (grupa B)
  • CS Sănătatea - Gloria Bistrița (grupa B)
  • Sepsi - U Cluj (grupa C)
  • Csikszereda - Oțelul (grupa C)
  • Sporting Liești - Metalul Buzău (grupa C)
  • Farul - FC Dinamo (grupa D)
  • Botoșani - Hermannstadt (grupa D)
  • CS Dinamo - Concordia Chiajna (grupa D)

Etapa 3:

  • CFR Cluj - Rapid (grupa A)
  • CSM Slatina - Metaloglobus (grupa A)
  • CSC Dumbrăvița - FC Argeș (grupa A)
  • CSU Craiova - FCSB (grupa B)
  • CS Sănătatea - Petrolul (grupa B)
  • Gloria Bistrița - UTA (grupa B)
  • U Cluj - Oțelul (grupa C)
  • Metalul Buzău - Sepsi (grupa C)
  • Sporting Liești - Csikszereda (grupa C)
  • FC Dinamo - Hermannstadt (grupa D)
  • CS Dinamo - Farul (grupa D)
  • Chiajna - Botoșani (grupa D)

Cum arăta programul grupelor din Cupa României, înainte de modificarea făcută de FRF:

Etapa 1:

  • CSM Slatina - Rapid (grupa A)
  • FC Argeș - CFR Cluj (grupa A)
  • CSC Dumbrăvița - Metaloglobus (grupa A)
  • Sănătatea Cluj - FCSB (grupa B)
  • UTA Arad - Universitatea Craiova (grupa B)
  • Gloria Bistriţa - Petrolul (grupa B)
  • Metalul Buzău - Oţelul Galaţi (grupa C)
  • Csikszereda - Universitatea Cluj (grupa C)
  • Sporting Lieşti - Sepsi (grupa C)
  • CS Dinamo - Hermannstadt (grupa D)
  • FC Botoşani - Dinamo (grupa D)
  • Chiajna - Farul (grupa D)

Etapa 2:

  • Metaloglobus - Rapid (grupa A)
  • CSC Dumbrăvița - CFR Cluj (grupa A)
  • CSM Slatina - FC Argeș (grupa A)
  • Petrolul - FCSB (grupa B)
  • Gloria Bistriţa - Universitatea Craiova (grupa B)
  • Sănătatea Cluj - UTA Arad (grupa B)
  • Sepsi - Oţelul Galaţi (grupa C)
  • Sporting Lieşti - Universitatea Cluj (grupa C)
  • Metalul Buzău - Csikszereda (grupa C)
  • Farul - Hermannstadt (grupa D)
  • Chiajna - Dinamo (grupa D)
  • CS Dinamo - FC Botosani (grupa D)

Etapa 3:

  • CFR Cluj - Rapid (grupa A)
  • Metaloglobus - FC Argeș (grupa A)
  • CSC Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)
  • Universitatea Craiova - FCSB (grupa B)
  • UTA Arad - Petrolul (grupa B)
  • Gloria Bistriţa - Sănătatea Cluj (grupa B)
  • Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi (grupa C)
  • Sepsi - Csikszereda (grupa C)
  • Sporting Lieşti - Metalul Buzău (grupa C)
  • Dinamo - Hermannstadt (grupa D)
  • Farul - FC Botoşani (grupa D)
  • Chiajna - CS Dinamo (grupa D)

FRF suspectată, în trecut, de trucarea tragerilor la sorți

Acesta nu este primul incident care a scăpat de sub control în timpul tragerii la sorți a Cupei României.

Pentru play-off, tragerea la sorți a fost efectuată de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții, din două urne.

În prima urnă se aflau cele 8 echipe de prima ligă, iar în a doua 24, cele calificate din turul 3.

Bodescu, cel care a gestionat urna cu 24 de echipe, a manevrat bilele, înainte de a o extrage pe cea care conținea Corvinul, într-un mod considerat ciudat de către microbiști.

FRF tragere la sorti Cupa Romaniei grupe
