FRF a băgat cluburile în ceață S-au grăbit să anunțe cu cine vor juca în Cupa României, însă Federația a avut alte planuri

FRF a schimbat împerecherea echipelor în faza grupelor, după tragerea la sorți de astăzi.

Mai multe cluburi, dar și site-uri de sport, au apucat să anunțe o altă variantă a programului.

Primul meci din cadrul grupelor va avea loc pe 30 noiembrie, însă Federația a luat o decizie prin care a schimbat adversarele pe care le vor întâlni echipele.

FRF a schimbat împerecherile și a provocat haos în Cupa României

Inițial, Federația Română de Fotbal a anunțat, pe site-ul oficial, o împerechere a echipelor pentru duelurile din grupă.

Cum arătau împerecherile anunțate inițial de FRF (Foto: captură frf.ro)

Totuși, la scurt timp după terminarea tragerii la sorți, forul a schimbat împerecherile și a anunțat care vor fi duelurile din gruple competiției.

Cluburile nu au fost notificate cu privire la această modificare, iar Rapid, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj au apucat să anunțe calendarul realizat conform primelor împerecheri.

De exemplu, Rapid a anunțat că le va întâlni pe CSM Slatina și Metaloglobus, însă se va duela de fapt cu CSC Dumbrăvița și FC Argeș. Doar meciul cu CFR Cluj, din etapa a treia, a rămas la fel.

Programul din Cupa României

Etapa 1:

CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)

CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)

Metaloglobus - Argeș (grupa A)

CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)

Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)

UTA - Petrolul (grupa B)

Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)

Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)

Csikszereda - Sepsi (grupa C)

CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)

Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)

Botoșani - Farul (grupa D)

Etapa 2:

Metaloglobus - CFR (grupa A)

Argeș - Rapid (grupa A)

Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)

Petrolul - CSU Craiova (grupa B)

UTA - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Gloria Bistrița (grupa B)

Sepsi - U Cluj (grupa C)

Csikszereda - Oțelul (grupa C)

Sporting Liești - Metalul Buzău (grupa C)

Farul - FC Dinamo (grupa D)

Botoșani - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Concordia Chiajna (grupa D)

Etapa 3:

CFR Cluj - Rapid (grupa A)

CSM Slatina - Metaloglobus (grupa A)

CSC Dumbrăvița - FC Argeș (grupa A)

CSU Craiova - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Petrolul (grupa B)

Gloria Bistrița - UTA (grupa B)

U Cluj - Oțelul (grupa C)

Metalul Buzău - Sepsi (grupa C)

Sporting Liești - Csikszereda (grupa C)

FC Dinamo - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Farul (grupa D)

Chiajna - Botoșani (grupa D)

Cum arăta programul grupelor din Cupa României, înainte de modificarea făcută de FRF:

Etapa 1:

CSM Slatina - Rapid (grupa A)

FC Argeș - CFR Cluj (grupa A)

CSC Dumbrăvița - Metaloglobus (grupa A)

Sănătatea Cluj - FCSB (grupa B)

UTA Arad - Universitatea Craiova (grupa B)

Gloria Bistriţa - Petrolul (grupa B)

Metalul Buzău - Oţelul Galaţi (grupa C)

Csikszereda - Universitatea Cluj (grupa C)

Sporting Lieşti - Sepsi (grupa C)

CS Dinamo - Hermannstadt (grupa D)

FC Botoşani - Dinamo (grupa D)

Chiajna - Farul (grupa D)

Etapa 2:

Metaloglobus - Rapid (grupa A)

CSC Dumbrăvița - CFR Cluj (grupa A)

CSM Slatina - FC Argeș (grupa A)

Petrolul - FCSB (grupa B)

Gloria Bistriţa - Universitatea Craiova (grupa B)

Sănătatea Cluj - UTA Arad (grupa B)

Sepsi - Oţelul Galaţi (grupa C)

Sporting Lieşti - Universitatea Cluj (grupa C)

Metalul Buzău - Csikszereda (grupa C)

Farul - Hermannstadt (grupa D)

Chiajna - Dinamo (grupa D)

CS Dinamo - FC Botosani (grupa D)

Etapa 3:

CFR Cluj - Rapid (grupa A)

Metaloglobus - FC Argeș (grupa A)

CSC Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)

Universitatea Craiova - FCSB (grupa B)

UTA Arad - Petrolul (grupa B)

Gloria Bistriţa - Sănătatea Cluj (grupa B)

Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi (grupa C)

Sepsi - Csikszereda (grupa C)

Sporting Lieşti - Metalul Buzău (grupa C)

Dinamo - Hermannstadt (grupa D)

Farul - FC Botoşani (grupa D)

Chiajna - CS Dinamo (grupa D)

FRF suspectată, în trecut, de trucarea tragerilor la sorți

Acesta nu este primul incident care a scăpat de sub control în timpul tragerii la sorți a Cupei României.

Pentru play-off, tragerea la sorți a fost efectuată de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții, din două urne.

În prima urnă se aflau cele 8 echipe de prima ligă, iar în a doua 24, cele calificate din turul 3.

Bodescu, cel care a gestionat urna cu 24 de echipe, a manevrat bilele, înainte de a o extrage pe cea care conținea Corvinul, într-un mod considerat ciudat de către microbiști.

