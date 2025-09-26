FRF a băgat cluburile în ceață S-au grăbit să anunțe cu cine vor juca în Cupa României, însă Federația a avut alte planuri

- FRF a schimbat împerecherea echipelor în faza grupelor, după tragerea la sorți de astăzi.
- Mai multe cluburi, dar și site-uri de sport, au apucat să anunțe o altă variantă a programului.
Primul meci din cadrul grupelor va avea loc pe 30 noiembrie, însă Federația a luat o decizie prin care a schimbat adversarele pe care le vor întâlni echipele.
FRF a schimbat împerecherile și a provocat haos în Cupa României
Inițial, Federația Română de Fotbal a anunțat, pe site-ul oficial, o împerechere a echipelor pentru duelurile din grupă.
Totuși, la scurt timp după terminarea tragerii la sorți, forul a schimbat împerecherile și a anunțat care vor fi duelurile din gruple competiției.
Cluburile nu au fost notificate cu privire la această modificare, iar Rapid, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj au apucat să anunțe calendarul realizat conform primelor împerecheri.
De exemplu, Rapid a anunțat că le va întâlni pe CSM Slatina și Metaloglobus, însă se va duela de fapt cu CSC Dumbrăvița și FC Argeș. Doar meciul cu CFR Cluj, din etapa a treia, a rămas la fel.
Programul din Cupa României
Etapa 1:
- CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)
- CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)
- Metaloglobus - Argeș (grupa A)
- CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)
- Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)
- UTA - Petrolul (grupa B)
- Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)
- Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)
- Csikszereda - Sepsi (grupa C)
- CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)
- Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)
- Botoșani - Farul (grupa D)
Etapa 2:
- Metaloglobus - CFR (grupa A)
- Argeș - Rapid (grupa A)
- Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)
- Petrolul - CSU Craiova (grupa B)
- UTA - FCSB (grupa B)
- CS Sănătatea - Gloria Bistrița (grupa B)
- Sepsi - U Cluj (grupa C)
- Csikszereda - Oțelul (grupa C)
- Sporting Liești - Metalul Buzău (grupa C)
- Farul - FC Dinamo (grupa D)
- Botoșani - Hermannstadt (grupa D)
- CS Dinamo - Concordia Chiajna (grupa D)
Etapa 3:
- CFR Cluj - Rapid (grupa A)
- CSM Slatina - Metaloglobus (grupa A)
- CSC Dumbrăvița - FC Argeș (grupa A)
- CSU Craiova - FCSB (grupa B)
- CS Sănătatea - Petrolul (grupa B)
- Gloria Bistrița - UTA (grupa B)
- U Cluj - Oțelul (grupa C)
- Metalul Buzău - Sepsi (grupa C)
- Sporting Liești - Csikszereda (grupa C)
- FC Dinamo - Hermannstadt (grupa D)
- CS Dinamo - Farul (grupa D)
- Chiajna - Botoșani (grupa D)
Cum arăta programul grupelor din Cupa României, înainte de modificarea făcută de FRF:
Etapa 1:
- CSM Slatina - Rapid (grupa A)
- FC Argeș - CFR Cluj (grupa A)
- CSC Dumbrăvița - Metaloglobus (grupa A)
- Sănătatea Cluj - FCSB (grupa B)
- UTA Arad - Universitatea Craiova (grupa B)
- Gloria Bistriţa - Petrolul (grupa B)
- Metalul Buzău - Oţelul Galaţi (grupa C)
- Csikszereda - Universitatea Cluj (grupa C)
- Sporting Lieşti - Sepsi (grupa C)
- CS Dinamo - Hermannstadt (grupa D)
- FC Botoşani - Dinamo (grupa D)
- Chiajna - Farul (grupa D)
Etapa 2:
- Metaloglobus - Rapid (grupa A)
- CSC Dumbrăvița - CFR Cluj (grupa A)
- CSM Slatina - FC Argeș (grupa A)
- Petrolul - FCSB (grupa B)
- Gloria Bistriţa - Universitatea Craiova (grupa B)
- Sănătatea Cluj - UTA Arad (grupa B)
- Sepsi - Oţelul Galaţi (grupa C)
- Sporting Lieşti - Universitatea Cluj (grupa C)
- Metalul Buzău - Csikszereda (grupa C)
- Farul - Hermannstadt (grupa D)
- Chiajna - Dinamo (grupa D)
- CS Dinamo - FC Botosani (grupa D)
Etapa 3:
- CFR Cluj - Rapid (grupa A)
- Metaloglobus - FC Argeș (grupa A)
- CSC Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)
- Universitatea Craiova - FCSB (grupa B)
- UTA Arad - Petrolul (grupa B)
- Gloria Bistriţa - Sănătatea Cluj (grupa B)
- Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi (grupa C)
- Sepsi - Csikszereda (grupa C)
- Sporting Lieşti - Metalul Buzău (grupa C)
- Dinamo - Hermannstadt (grupa D)
- Farul - FC Botoşani (grupa D)
- Chiajna - CS Dinamo (grupa D)
FRF suspectată, în trecut, de trucarea tragerilor la sorți
Acesta nu este primul incident care a scăpat de sub control în timpul tragerii la sorți a Cupei României.
Pentru play-off, tragerea la sorți a fost efectuată de Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF, și Mihai Andrieș, reprezentantul departamentului competiții, din două urne.
În prima urnă se aflau cele 8 echipe de prima ligă, iar în a doua 24, cele calificate din turul 3.
Bodescu, cel care a gestionat urna cu 24 de echipe, a manevrat bilele, înainte de a o extrage pe cea care conținea Corvinul, într-un mod considerat ciudat de către microbiști.