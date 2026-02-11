Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești

- U Cluj și Metalul Buzău au obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, după ce au trecut de Oțelul Galați, scor 2-0, respectiv Sepsi, 1-0.
- În prima partidă a zilei, CSM Slatina a remizat cu Metaloglobus, scor 2-2. Într-un alt duel, Csikszereda a trecut fără emoții de Sporting Lieși, scor 5-0.
Etapa #3 din grupele Cupei României a început ieri, 10 februarie, și se va încheia joi, 12 februarie, cu partidele Gloria Bistrița - UTA Arad și U Craiova - FCSB, cu începere de la ora 20:30.
U Cluj - Oțelul 2-0
- Au marcat: Lukic 52, Coubiș 67
Echipele de start:
- U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu - Simion, Bic, Fabry - Mendy, Lukic, Stanojev
Rezerve: Coșa, Chinteș, Capradossi, El Sawym Nistor, Macalou, Drammeh, Codrea, Gheorghiță
Antrenor: Cristiano Bergodi
- Oțelul Galați: I. Popescu - Conrado, P. Iacob, Ne Lopes, Zhelev - Lameira, Chira, A. Ciobanu - Andrezinho, Fernandes, Bană
Rezerve: Ursu, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Bordun, Postelnicu, Sancu, C. Neicu, Debeljuh
Antrenor: Laszlo Balint
- Arbitru: Chivutele Andrei. Asistenți: Vornicu Adrian și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Petrescu Radu. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin.
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
Galerie foto (21 imagini)
Metalul Buzău - Sepsi 1-0
- A marcat: Robu 35
Echipele de start:
- Metalul Buzău: Stoian - Opaiț, Cimpoeșu, Parfeon, Radu - Nica, Tudorică, Borțoneanu, Tudor - Robu, Dumitrache
- Rezerve: Dinu, Juncănaru, Dumitru, Oprea, Moldovan, Gavric, Băncilă, Milea, Stancovici
- Antrenor: Valentin Stan
- Sepsi: Ungureanu - Oteliță, Tamm, Haruț, Viana - Iglesias, Cîmpean - Heras, Matei, Davordzie - Mawa
- Rezerve: Bartha, Oroian, Silaghi, Techereș, Batzula, Cmiljanic, Oberlin, Vîrtej, Tchibota
- Antrenor: Ovidiu Burcă
- Arbitru: Robu Ovidiu. Asistenți: Iftode Florin și Diaconu Andrei.
- Stadion: Gloria (Buzău)
Sporting Liești - Csikszereda 0-5
- Au marcat: Loeper (57, 67), Eppel (76 pen., 82, 83)
- Sporting Liești: Brăneț – Popa, Maftei, Podașcă, Năstase, Crihană, Iordache, Munteanu, Costea, Stan, Voinea
- Rezerve: Munteanu – Chiriac, Băluță, Costin, Coman, Dima, Dogaru, Munchiu, Grigoraș
- Antrenor: Cătălin Savu
- Csikszereda: Simon – Kleinheisler, Bettini, Bloj, Hegedus, Palmeș, Nagy, Dusinszki, Szalay, Cabral, Loeper
- Rezerve: Deaky, Bodo, Bota, Paszka, Csuros, Noveli, Trip, Eppel, Jebari
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Șchiopeț Claudiu și Istrate Marian.
- Stadion: Oțelul (Galați)
CSM Slatina - Metaloglobus 2-2
- Au marcat: Lupu (min. 14), Șoptirean (min. 32) / Sabater (min. 8), Visic (min. 38)
Echipele de start:
- CSM Slatina: Răcășan – I. Mitran, Bărăitaru, Șoptirean, Buta – Prejmerean – M. Lupu, I. Năstăsie, E. Pacionel, R. Hernando – S. Magyari
- Rezerve: A. Pricopi, A. Trașcu, A. Stan, A. Sima, J. Siafa, M. Lăpădătescu, G. Leață, A. Georgescu, I. Andreș
- Antrenor: Viorel Ferfelea
- Metaloglobus: Nedelcovici - Țîrlea, Cestor, A. Sava, R. Neacșu - Al. Gheorghe, Ghimfuș, Sabater, Abbey - M. Toutou, Visic
- Rezerve: A. Soare, G. Paraschiv, Dr. Irimia, L. Liș, B. Jose,E. Celaj, D. Irimia
- Antrenor: Mihai Teja
- Arbitru: Salomir Mircea. Asistenți: Sandu Patrik-Ștefan și Humița Ioan Daniel
- Stadion: 1 Mai (Slatina)
- TV: FRF TV
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Șchiopeț Claudiu și Istrate Marian.
- Stadion: Oțelul (Galați)
Clasamentul grupelor Cupei României
Grupa A
- FC Argeș – 9p (7-4) - CALIFICATĂ
- CFR 1907 Cluj – 5p (7-3) - CALIFICATĂ
- FC Rapid 1923 – 4p (6-3)
- CSC Dumbrăvița – 3p (3-7)
- Metaloglobus – 2p (6-7)
- CSM Slatina – 1p (3-8)
Grupa B
- U Craiova – 6p (8-1)
- UTA Arad - 4p (4-1)
- Petrolul Ploiești – 4p (4-6)
- FCSB – 3p (3-4)
- Gloria Bistrița – 3p (3-4)
- Sănătatea Cluj – 0p (3-8)
Grupa C
- Universitatea Cluj – 7p (6-3) - CALIFICATĂ
- Metalul Buzău – 6p (9-6) - CALIFICATĂ
- Oțelul Galați – 3p (5-6)
- Csikszereda – 3p (6-2)
- Sepsi – 2p (2-3)
- Sporting Liești – 1p (7-15)
Grupa D
- Hermannstadt – 6p (4-1)
- Dinamo – 4p (3-1)
- Concordia Chiajna – 3p (3-1)
- Farul Constanța – 2p (1-1)
- FC Botoșani – 1p (2-4)
- CS Dinamo București – 0p (1-6)
Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României
Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.
Cum vor arăta sferturile:
- Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B
- Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D
- Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C
- Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A
Programul fazelor finale din Cupa României:
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026
Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.