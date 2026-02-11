Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești +21 foto
U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 21:57
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 22:00
  • U Cluj și Metalul Buzău au obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, după ce au trecut de Oțelul Galați, scor 2-0, respectiv Sepsi, 1-0.
  • În prima partidă a zilei, CSM Slatina a remizat cu Metaloglobus, scor 2-2. Într-un alt duel, Csikszereda a trecut fără emoții de Sporting Lieși, scor 5-0.

Etapa #3 din grupele Cupei României a început ieri, 10 februarie, și se va încheia joi, 12 februarie, cu partidele Gloria Bistrița - UTA Arad și U Craiova - FCSB, cu începere de la ora 20:30.

Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”
Citește și
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”
Citește mai mult
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”

U Cluj - Oțelul 2-0

  • Au marcat: Lukic 52, Coubiș 67

Echipele de start:

  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu - Simion, Bic, Fabry - Mendy, Lukic, Stanojev
    Rezerve: Coșa, Chinteș, Capradossi, El Sawym Nistor, Macalou, Drammeh, Codrea, Gheorghiță
    Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Oțelul Galați: I. Popescu - Conrado, P. Iacob, Ne Lopes, Zhelev - Lameira, Chira, A. Ciobanu - Andrezinho, Fernandes, Bană
    Rezerve: Ursu, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Bordun, Postelnicu, Sancu, C. Neicu, Debeljuh
    Antrenor: Laszlo Balint
  • Arbitru: Chivutele Andrei. Asistenți: Vornicu Adrian și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Petrescu Radu. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin.
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg

Galerie foto (21 imagini)

U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg U Cluj - Otelul FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+21 Foto
labels.photo-gallery

Metalul Buzău - Sepsi 1-0

  • A marcat: Robu 35

Echipele de start:

  • Metalul Buzău: Stoian - Opaiț, Cimpoeșu, Parfeon, Radu - Nica, Tudorică, Borțoneanu, Tudor - Robu, Dumitrache
  • Rezerve: Dinu, Juncănaru, Dumitru, Oprea, Moldovan, Gavric, Băncilă, Milea, Stancovici
  • Antrenor: Valentin Stan
  • Sepsi: Ungureanu - Oteliță, Tamm, Haruț, Viana - Iglesias, Cîmpean - Heras, Matei, Davordzie - Mawa
  • Rezerve: Bartha, Oroian, Silaghi, Techereș, Batzula, Cmiljanic, Oberlin, Vîrtej, Tchibota
  • Antrenor: Ovidiu Burcă
  • Arbitru: Robu Ovidiu. Asistenți: Iftode Florin și Diaconu Andrei.
  • Stadion: Gloria (Buzău)

Sporting Liești - Csikszereda 0-5

  • Au marcat: Loeper (57, 67), Eppel (76 pen., 82, 83)
  • Sporting Liești: Brăneț – Popa, Maftei, Podașcă, Năstase, Crihană, Iordache, Munteanu, Costea, Stan, Voinea
  • Rezerve: Munteanu – Chiriac, Băluță, Costin, Coman, Dima, Dogaru, Munchiu, Grigoraș
  • Antrenor: Cătălin Savu
  • Csikszereda: Simon – Kleinheisler, Bettini, Bloj, Hegedus, Palmeș, Nagy, Dusinszki, Szalay, Cabral, Loeper
  • Rezerve: Deaky, Bodo, Bota, Paszka, Csuros, Noveli, Trip, Eppel, Jebari
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Șchiopeț Claudiu și Istrate Marian.
  • Stadion: Oțelul (Galați)

CSM Slatina - Metaloglobus 2-2

  • Au marcat: Lupu (min. 14), Șoptirean (min. 32) / Sabater (min. 8), Visic (min. 38)

Echipele de start:

  • CSM Slatina: Răcășan – I. Mitran, Bărăitaru, Șoptirean, Buta – Prejmerean – M. Lupu, I. Năstăsie, E. Pacionel, R. Hernando – S. Magyari
  • Rezerve: A. Pricopi, A. Trașcu, A. Stan, A. Sima, J. Siafa, M. Lăpădătescu, G. Leață, A. Georgescu, I. Andreș
  • Antrenor: Viorel Ferfelea
  • Metaloglobus: Nedelcovici - Țîrlea, Cestor, A. Sava, R. Neacșu - Al. Gheorghe, Ghimfuș, Sabater, Abbey - M. Toutou, Visic
  • Rezerve: A. Soare, G. Paraschiv, Dr. Irimia, L. Liș, B. Jose,E. Celaj, D. Irimia
  • Antrenor: Mihai Teja
  • Arbitru: Salomir Mircea. Asistenți: Sandu Patrik-Ștefan și Humița Ioan Daniel
  • Stadion: 1 Mai (Slatina)
  • TV: FRF TV
  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți: Șchiopeț Claudiu și Istrate Marian.
  • Stadion: Oțelul (Galați)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

  1. FC Argeș – 9p (7-4) - CALIFICATĂ
  2. CFR 1907 Cluj – 5p (7-3) - CALIFICATĂ
  3. FC Rapid 1923 – 4p (6-3)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (3-7)
  5. Metaloglobus – 2p (6-7)
  6. CSM Slatina – 1p (3-8)

Grupa B

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. Petrolul Ploiești – 4p (4-6)
  4. FCSB – 3p (3-4)
  5. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (3-8)

Grupa C

  1. Universitatea Cluj – 7p (6-3) - CALIFICATĂ
  2. Metalul Buzău – 6p (9-6) - CALIFICATĂ
  3. Oțelul Galați – 3p (5-6)
  4. Csikszereda – 3p (6-2)
  5. Sepsi – 2p (2-3)
  6. Sporting Liești – 1p (7-15)

Grupa D

  1. Hermannstadt – 6p (4-1)
  2. Dinamo – 4p (3-1)
  3. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  4. Farul Constanța – 2p (1-1)
  5. FC Botoșani – 1p (2-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României

Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.

Cum vor arăta sferturile:

  • Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B
  • Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D
  • Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C
  • Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A
Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro
Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

Citește și

Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui
Jocurile Olimpice
13:41
Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui
Citește mai mult
Accidentare horror la JO de iarnă Un sportiv australian și-a rupt gâtul! » A fost transportat la spital cu elicopterul. Care e starea lui
Pe cine așteaptă Drăgușin Tottenham caută un nou antrenor după demiterea lui Frank » Ce vor fanii. Cine e favorit
Campionate
13:30
Pe cine așteaptă Drăgușin Tottenham caută un nou antrenor după demiterea lui Frank » Ce vor fanii. Cine e favorit
Citește mai mult
Pe cine așteaptă Drăgușin Tottenham caută un nou antrenor după demiterea lui Frank » Ce vor fanii. Cine e favorit

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
otelul galati Cupa Romaniei u cluj metaloglobus csm slatina csikszereda Metalul Buzău sporting liesti
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share