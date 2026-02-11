Cupa României FOTO. U Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale competiției » Csikszereda a făcut spectacol la Liești

U Cluj și Metalul Buzău au obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, după ce au trecut de Oțelul Galați, scor 2-0, respectiv Sepsi, 1-0.

În prima partidă a zilei, CSM Slatina a remizat cu Metaloglobus, scor 2-2. Într-un alt duel, Csikszereda a trecut fără emoții de Sporting Lieși, scor 5-0.

Etapa #3 din grupele Cupei României a început ieri, 10 februarie, și se va încheia joi, 12 februarie, cu partidele Gloria Bistrița - UTA Arad și U Craiova - FCSB, cu începere de la ora 20:30.

U Cluj - Oțelul 2-0

Au marcat: Lukic 52, Coubiș 67

Echipele de start:

U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu - Simion, Bic, Fabry - Mendy, Lukic, Stanojev

Rezerve : Coșa, Chinteș, Capradossi, El Sawym Nistor, Macalou, Drammeh, Codrea, Gheorghiță

Antrenor : Cristiano Bergodi

Rezerve: Ursu, E. Neicu, Kazu, Bruno Paz, Bordun, Postelnicu, Sancu, C. Neicu, Debeljuh

Antrenor: Laszlo Balint

Arbitru : Chivutele Andrei. Asistenți : Vornicu Adrian și Necula Mihăiță. Arbitru VAR : Petrescu Radu. Arbitru AVAR : Porumbel Valentin.

Metalul Buzău - Sepsi 1-0

A marcat: Robu 35

Echipele de start:

Metalul Buzău: Stoian - Opaiț, Cimpoeșu, Parfeon, Radu - Nica, Tudorică, Borțoneanu, Tudor - Robu, Dumitrache

Sepsi: Ungureanu - Oteliță, Tamm, Haruț, Viana - Iglesias, Cîmpean - Heras, Matei, Davordzie - Mawa

Arbitru : Robu Ovidiu. Asistenți : Iftode Florin și Diaconu Andrei.

: Robu Ovidiu. : Iftode Florin și Diaconu Andrei. Stadion: Gloria (Buzău)

Sporting Liești - Csikszereda 0-5

Au marcat: Loeper (57, 67), Eppel (76 pen., 82, 83)

Sporting Liești: Brăneț – Popa, Maftei, Podașcă, Năstase, Crihană, Iordache, Munteanu, Costea, Stan, Voinea

Cătălin Savu Csikszereda: Simon – Kleinheisler, Bettini, Bloj, Hegedus, Palmeș, Nagy, Dusinszki, Szalay, Cabral, Loeper

Robert Ilyeș Arbitru : Lunca Dragoș Nicolae. Asistenți : Șchiopeț Claudiu și Istrate Marian.

: Lunca Dragoș Nicolae. : Șchiopeț Claudiu și Istrate Marian. Stadion: Oțelul (Galați)

CSM Slatina - Metaloglobus 2-2

Au marcat: Lupu (min. 14), Șoptirean (min. 32) / Sabater (min. 8), Visic (min. 38)

Echipele de start:

: Viorel Ferfelea Metaloglobus : Nedelcovici - Țîrlea, Cestor, A. Sava, R. Neacșu - Al. Gheorghe, Ghimfuș, Sabater, Abbey - M. Toutou, Visic

TV : FRF TV

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

FC Argeș – 9p (7-4) - CALIFICATĂ CFR 1907 Cluj – 5p (7-3) - CALIFICATĂ FC Rapid 1923 – 4p (6-3) CSC Dumbrăvița – 3p (3-7) Metaloglobus – 2p (6-7) CSM Slatina – 1p (3-8)

Grupa B

U Craiova – 6p (8-1) UTA Arad - 4p (4-1) Petrolul Ploiești – 4p (4-6) FCSB – 3p (3-4) Gloria Bistrița – 3p (3-4) Sănătatea Cluj – 0p (3-8)

Grupa C

Universitatea Cluj – 7p (6-3) - CALIFICATĂ Metalul Buzău – 6p (9-6) - CALIFICATĂ Oțelul Galați – 3p (5-6) Csikszereda – 3p (6-2) Sepsi – 2p (2-3) Sporting Liești – 1p (7-15)

Grupa D

Hermannstadt – 6p (4-1) Dinamo – 4p (3-1) Concordia Chiajna – 3p (3-1) Farul Constanța – 2p (1-1) FC Botoșani – 1p (2-4) CS Dinamo București – 0p (1-6)

Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României

Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.

Cum vor arăta sferturile:

Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B

Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C

Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A

Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

