FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată

- CFR Cluj și FC Argeș s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României.
- Tot azi, Petrolul s-a impus în fața celor de la Sănătatea Cluj cu scorul de 3-1, dar nu a reușit să obțină calificarea.
Etapa #3 din grupele Cupei României a început astăzi, 10 februarie, și se va încheia joi, 12 februarie, cu partidele Gloria Bistrița - UTA Arad și U Craiova - FCSB, cu începere de la ora 20:30.
CFR Cluj - Rapid 1-1
- Au marcat: Korenica (66 pen.) / Pașcanu (88)
Echipe de start:
- CFR Cluj: Popa - Kun, Masic, Huja, Camora - Muhar, Fică, T. Keita - Korenica, Aliev, Zahovic
- Rezerve: Vâlceanu, Ilie, Sinyan, Braun, Perianu, Deac, Crișan, Biliboc, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu
- Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Hromada, Christensen, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Hazrollaj, Talisson, Moruțan, Vulturar, K. Keita, Sălceanu, Onea, Gheorghe
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)
- Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Rusandu Lucian
CSC Dumbrăvița - FC Argeș 1-2
- Au marcat: Șeroni (77 - pen.) / Brobbey (54), Blagaic (60)
- Bănățenii au fost considerați echipa-gazdă, dar formația din Liga 2 a acceptat să dispute meciul la Mioveni, pe terenul lui FC Argeș
Echipe de start:
- FC Argeș: Straton - Tofan, Garutti, Sadriu, Briceag - Blagaic, Sierra, Pîrvu - Matos, Brobbey, Micovschi
- Rezerve: Crăciun, Oancea, Borța, Tudose, Rață, Seto, Rădescu, Bettaieb, Moldoveanu
- Antrenor: Bogdan Andone
- Dumbrăvița: Miklos - Popovici, Panaite, Șeroni, Misăraș, Gladun - Cibi, B. Vasile, Casap, Buțu - Gondiu
- Rezerve: Brașoveanu, Morariu, Pădurariu, Butnărașu, R. Ciurel, Hodoșan, Curescu, Cristea, Massaro
- Antrenor: Florin Fabian
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
- Arbitru: Băban Vlad, Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan, Neagu Gabriel
20:10 Ninsoarea continuă puternic și după startul partidei
19:10 Partida va avea un start întârziat, din cauza terenului acoperit de zăpadă
În ianuarie, terenul de la Mioveni a fost subiect de discuție și înaintea meciului dintre FC Argeș și FCSB, 1-0, din cauza gazonului înghețat, oaspeții având chiar intenția de a nu intra pe teren, dacă acesta nu ar fi fost în condiții optime.
Sănătatea Cluj - Petrolul 1-3
- Au marcat: Paul ('87) / Rafinha ('53, '90+3), Hanca ('86, penalty)
Echipele de start:
- Sănătatea Cluj: Chindriș - Milchiș, Core, Fărcășan, Creț - Bessong, Yuh, Saroși, Gaddo - Bonț, Pop
- Rezerve: Bălgrădean, Rusu, Goga, Ciupei, Ursu, Paul, Vescan, Crișan, Bunea
- Antrenor: Vasile Miriuță
- Petrolul: Krell - Rodrigues, Guilherme, Ignat, Prce - Hanca, Mateiu, Boțogan - Rafinha, Paraschiv - Leescu
- Rezerve: Rădulescu, Bădic, Alexandru, Guiu, Ilie, Dumitrache, Dudu
- Antrenor: Eugen Neagoe
- Arbitru: Buzarnescu Dan Ștefan, Asistenți: Kopriva Zsolt, Kopriva Biro Tamaș
- Stadion: Clujana (Cluj-Napoca - Cluj)
Clasamentul grupelor Cupei României
Grupa A
- FC Argeș – 9p (7-4)
- CFR 1907 Cluj – 5p (7-3)
- FC Rapid 1923 – 4p (6-3)
- CSC Dumbrăvița – 3p (3-7)
- Metaloglobus – 1p (4-5)
- CSM Slatina – 0p (1-6)
Grupa B
- U Craiova – 6p (8-1)
- UTA Arad - 4p (4-1)
- Petrolul Ploiești – 4p (4-6)
- FCSB – 3p (3-4)
- Gloria Bistrița – 3p (3-4)
- Sănătatea Cluj – 0p (3-8)
Grupa C
- Oțelul Galați – 4p (5-4)
- Universitatea Cluj – 4p (4-3)
- Metalul Buzău – 3p (8-6)
- Sepsi OSK – 2p (2-2)
- Csikszereda – 1p (1-2)
- Sporting Liești – 1p (7-10)
Grupa D
- Hermannstadt – 6p (4-1)
- Dinamo – 4p (3-1)
- Concordia Chiajna – 3p (3-1)
- Farul Constanța – 2p (1-1)
- FC Botoșani – 1p (2-4)
- CS Dinamo București – 0p (1-6)
Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României
Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.
Cum vor arăta sferturile:
- Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B
- Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D
- Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C
- Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A
Programul fazelor finale din Cupa României:
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026
Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.