FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată

Cupa Romaniei

alt-text George Neagu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 22:06
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 22:11
  • CFR Cluj și FC Argeș s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României.
  • Tot azi, Petrolul s-a impus în fața celor de la Sănătatea Cluj cu scorul de 3-1, dar nu a reușit să obțină calificarea.
  • Partidele din Cupa României pot fi urmărite liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Etapa #3 din grupele Cupei României a început astăzi, 10 februarie, și se va încheia joi, 12 februarie, cu partidele Gloria Bistrița - UTA Arad și U Craiova - FCSB, cu începere de la ora 20:30.

CFR Cluj - Rapid 1-1

  • Au marcat: Korenica (66 pen.) / Pașcanu (88)
Echipe de start:

  • CFR Cluj: Popa - Kun, Masic, Huja, Camora - Muhar, Fică, T. Keita - Korenica, Aliev, Zahovic
  • Rezerve: Vâlceanu, Ilie, Sinyan, Braun, Perianu, Deac, Crișan, Biliboc, Slimani
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Hromada, Christensen, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
  • Rezerve: Iliev, Hazrollaj, Talisson, Moruțan, Vulturar, K. Keita, Sălceanu, Onea, Gheorghe
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)
  • Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Rusandu Lucian
CSC Dumbrăvița - FC Argeș 1-2

  • Au marcat: Șeroni (77 - pen.) / Brobbey (54), Blagaic (60)
  • Bănățenii au fost considerați echipa-gazdă, dar formația din Liga 2 a acceptat să dispute meciul la Mioveni, pe terenul lui FC Argeș

Echipe de start:

  • FC Argeș: Straton - Tofan, Garutti, Sadriu, Briceag - Blagaic, Sierra, Pîrvu - Matos, Brobbey, Micovschi
  • Rezerve: Crăciun, Oancea, Borța, Tudose, Rață, Seto, Rădescu, Bettaieb, Moldoveanu
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Dumbrăvița: Miklos - Popovici, Panaite, Șeroni, Misăraș, Gladun - Cibi, B. Vasile, Casap, Buțu - Gondiu
  • Rezerve: Brașoveanu, Morariu, Pădurariu, Butnărașu, R. Ciurel, Hodoșan, Curescu, Cristea, Massaro
  • Antrenor: Florin Fabian
  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
  • Arbitru: Băban Vlad, Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan, Neagu Gabriel

20:10 Ninsoarea continuă puternic și după startul partidei

19:10 Partida va avea un start întârziat, din cauza terenului acoperit de zăpadă

În ianuarie, terenul de la Mioveni a fost subiect de discuție și înaintea meciului dintre FC Argeș și FCSB, 1-0, din cauza gazonului înghețat, oaspeții având chiar intenția de a nu intra pe teren, dacă acesta nu ar fi fost în condiții optime.

Sănătatea Cluj - Petrolul 1-3

  • Au marcat: Paul ('87) / Rafinha ('53, '90+3), Hanca ('86, penalty)

Echipele de start:

  • Sănătatea Cluj: Chindriș - Milchiș, Core, Fărcășan, Creț - Bessong, Yuh, Saroși, Gaddo - Bonț, Pop
  • Rezerve: Bălgrădean, Rusu, Goga, Ciupei, Ursu, Paul, Vescan, Crișan, Bunea
  • Antrenor: Vasile Miriuță
  • Petrolul: Krell - Rodrigues, Guilherme, Ignat, Prce - Hanca, Mateiu, Boțogan - Rafinha, Paraschiv - Leescu
  • Rezerve: Rădulescu, Bădic, Alexandru, Guiu, Ilie, Dumitrache, Dudu
  • Antrenor: Eugen Neagoe
  • Arbitru: Buzarnescu Dan Ștefan, Asistenți: Kopriva Zsolt, Kopriva Biro Tamaș
  • Stadion: Clujana (Cluj-Napoca - Cluj)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

  1. FC Argeș – 9p (7-4)
  2. CFR 1907 Cluj – 5p (7-3)
  3. FC Rapid 1923 – 4p (6-3)
  4. CSC Dumbrăvița – 3p (3-7)
  5. Metaloglobus – 1p (4-5)
  6. CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

  1. U Craiova – 6p (8-1)
  2. UTA Arad - 4p (4-1)
  3. Petrolul Ploiești – 4p (4-6)
  4. FCSB – 3p (3-4)
  5. Gloria Bistrița – 3p (3-4)
  6. Sănătatea Cluj – 0p (3-8)

Grupa C

  1. Oțelul Galați – 4p (5-4)
  2. Universitatea Cluj – 4p (4-3)
  3. Metalul Buzău – 3p (8-6)
  4. Sepsi OSK – 2p (2-2)
  5. Csikszereda – 1p (1-2)
  6. Sporting Liești – 1p (7-10)

Grupa D

  1. Hermannstadt – 6p (4-1)
  2. Dinamo – 4p (3-1)
  3. Concordia Chiajna – 3p (3-1)
  4. Farul Constanța – 2p (1-1)
  5. FC Botoșani – 1p (2-4)
  6. CS Dinamo București – 0p (1-6)

Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României

Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.

Cum vor arăta sferturile:

  • Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B
  • Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D
  • Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C
  • Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A
Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro
Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro

Programul fazelor finale din Cupa României:

  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

CFR Cluj Cupa Romaniei fc arges rapid
