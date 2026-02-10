FC Argeș merge în sferturile Cupei României FOTO Piteștenii înving Dumbrăvița acasă, pe o ninsoare ca-n povești! Rapid este eliminată

CFR Cluj și FC Argeș s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României.

Tot azi, Petrolul s-a impus în fața celor de la Sănătatea Cluj cu scorul de 3-1, dar nu a reușit să obțină calificarea.

Etapa #3 din grupele Cupei României a început astăzi, 10 februarie, și se va încheia joi, 12 februarie, cu partidele Gloria Bistrița - UTA Arad și U Craiova - FCSB, cu începere de la ora 20:30.

CFR Cluj - Rapid 1-1

Au marcat: Korenica (66 pen.) / Pașcanu (88)

Echipe de start:

CFR Cluj: Popa - Kun, Masic, Huja, Camora - Muhar, Fică, T. Keita - Korenica, Aliev, Zahovic

Popa - Kun, Masic, Huja, Camora - Muhar, Fică, T. Keita - Korenica, Aliev, Zahovic Rezerve : Vâlceanu, Ilie, Sinyan, Braun, Perianu, Deac, Crișan, Biliboc, Slimani

: Vâlceanu, Ilie, Sinyan, Braun, Perianu, Deac, Crișan, Biliboc, Slimani Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Hromada, Christensen, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

Aioani - Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza - Hromada, Christensen, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve : Iliev, Hazrollaj, Talisson, Moruțan, Vulturar, K. Keita, Sălceanu, Onea, Gheorghe

: Iliev, Hazrollaj, Talisson, Moruțan, Vulturar, K. Keita, Sălceanu, Onea, Gheorghe Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Stadion : CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)

: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj) Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Rusandu Lucian

CSC Dumbrăvița - FC Argeș 1-2

Au marcat: Șeroni (77 - pen.) / Brobbey (54), Blagaic (60)

Șeroni (77 - pen.) / Brobbey (54), Blagaic (60) Bănățenii au fost considerați echipa-gazdă, dar formația din Liga 2 a acceptat să dispute meciul la Mioveni, pe terenul lui FC Argeș

Echipe de start:

FC Argeș : Straton - Tofan, Garutti, Sadriu, Briceag - Blagaic, Sierra, Pîrvu - Matos, Brobbey, Micovschi

: Straton - Tofan, Garutti, Sadriu, Briceag - Blagaic, Sierra, Pîrvu - Matos, Brobbey, Micovschi Rezerve : Crăciun, Oancea, Borța, Tudose, Rață, Seto, Rădescu, Bettaieb, Moldoveanu

: Crăciun, Oancea, Borța, Tudose, Rață, Seto, Rădescu, Bettaieb, Moldoveanu Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Dumbrăvița : Miklos - Popovici, Panaite, Șeroni, Misăraș, Gladun - Cibi, B. Vasile, Casap, Buțu - Gondiu

: Miklos - Popovici, Panaite, Șeroni, Misăraș, Gladun - Cibi, B. Vasile, Casap, Buțu - Gondiu Rezerve : Brașoveanu, Morariu, Pădurariu, Butnărașu, R. Ciurel, Hodoșan, Curescu, Cristea, Massaro

: Brașoveanu, Morariu, Pădurariu, Butnărașu, R. Ciurel, Hodoșan, Curescu, Cristea, Massaro Antrenor : Florin Fabian

: Florin Fabian Stadion : Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

: Orăşenesc (Mioveni - Argeş) Arbitru: Băban Vlad, Asistenți: Mociorniță Nicolae Bogdan, Neagu Gabriel

În ianuarie, terenul de la Mioveni a fost subiect de discuție și înaintea meciului dintre FC Argeș și FCSB, 1-0, din cauza gazonului înghețat, oaspeții având chiar intenția de a nu intra pe teren, dacă acesta nu ar fi fost în condiții optime.

Sănătatea Cluj - Petrolul 1-3

Au marcat: Paul ('87) / Rafinha ('53, '90+3), Hanca ('86, penalty)

Echipele de start:

Sănătatea Cluj : Chindriș - Milchiș, Core, Fărcășan, Creț - Bessong, Yuh, Saroși, Gaddo - Bonț, Pop

: Chindriș - Milchiș, Core, Fărcășan, Creț - Bessong, Yuh, Saroși, Gaddo - Bonț, Pop Rezerve : Bălgrădean, Rusu, Goga, Ciupei, Ursu, Paul, Vescan, Crișan, Bunea

: Bălgrădean, Rusu, Goga, Ciupei, Ursu, Paul, Vescan, Crișan, Bunea Antrenor : Vasile Miriuță

: Vasile Miriuță Petrolul : Krell - Rodrigues, Guilherme, Ignat, Prce - Hanca, Mateiu, Boțogan - Rafinha, Paraschiv - Leescu

: Krell - Rodrigues, Guilherme, Ignat, Prce - Hanca, Mateiu, Boțogan - Rafinha, Paraschiv - Leescu Rezerve : Rădulescu, Bădic, Alexandru, Guiu, Ilie, Dumitrache, Dudu

: Rădulescu, Bădic, Alexandru, Guiu, Ilie, Dumitrache, Dudu Antrenor : Eugen Neagoe

: Eugen Neagoe Arbitru : Buzarnescu Dan Ștefan, Asistenți : Kopriva Zsolt, Kopriva Biro Tamaș

: Buzarnescu Dan Ștefan, : Kopriva Zsolt, Kopriva Biro Tamaș Stadion: Clujana (Cluj-Napoca - Cluj)

Clasamentul grupelor Cupei României

Grupa A

FC Argeș – 9p (7-4) CFR 1907 Cluj – 5p (7-3) FC Rapid 1923 – 4p (6-3) CSC Dumbrăvița – 3p (3-7) Metaloglobus – 1p (4-5) CSM Slatina – 0p (1-6)

Grupa B

U Craiova – 6p (8-1) UTA Arad - 4p (4-1) Petrolul Ploiești – 4p (4-6) FCSB – 3p (3-4) Gloria Bistrița – 3p (3-4) Sănătatea Cluj – 0p (3-8)

Grupa C

Oțelul Galați – 4p (5-4) Universitatea Cluj – 4p (4-3) Metalul Buzău – 3p (8-6) Sepsi OSK – 2p (2-2) Csikszereda – 1p (1-2) Sporting Liești – 1p (7-10)

Grupa D

Hermannstadt – 6p (4-1) Dinamo – 4p (3-1) Concordia Chiajna – 3p (3-1) Farul Constanța – 2p (1-1) FC Botoșani – 1p (2-4) CS Dinamo București – 0p (1-6)

Cum se vor desfășura fazele eliminatorii din Cupa României

Primele două formații clasate în fiecare grupă se vor califica în sferturile Cupei României. Meciurile se vor desfășura într-o singură manșă, iar câștigătoarele grupelor vor evolua pe teren propriu.

Cum vor arăta sferturile:

Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B

Locul 1 Grupa C - Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D - Locul 2 Grupa C

Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A

Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

