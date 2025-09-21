Cupa României 2025-2026 Tragerea la sorți a fazei grupelor va avea loc vineri » Componența urnelor + invitați speciali +17 foto
Superliga

Cupa României 2025-2026 Tragerea la sorți a fazei grupelor va avea loc vineri » Componența urnelor + invitați speciali

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.09.2025, ora 19:07
alt-text Actualizat: 21.09.2025, ora 19:08
  • Tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei României va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 16:00 și va fi găzduită de Casa Fotbalului.
  • Ceremonia va fi oficiată de trei invitați speciali: Ciprian Tătărușanu (39 de ani), Cristian Săpunaru (41 de ani) și Gabriel Torje (35 de ani).

CFR Cluj a câștigat Cupa României în sezonul 2024-2025, după ce, cu un an înainte, trofeul fusese cucerit în mod surprinzător de formația de ligă secundă Corvinul Hunedoara.

Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
Citește și
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”

Vineri va avea loc tragerea la sorți pentru faza grupelor în Cupa României

Cele 24 de echipe vor fi împărțite în patru grupe a câte șase cluburi. Urnele valorice au fost stabilite astfel:

  • Urna 1: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, Hermannstadt, Oțelul Galați
  • Urna 2: Petrolul, UTA, Farul, Botoșani, Sepsi, Argeș, Csikszereda, Metaloglobus
  • Urna 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo București, Sănătatea Cluj

Fiecare grupă va conține:

  • 2 echipe din urna 1,
  • 2 echipe din urna 2,
  • 2 echipe din urna 3.

În această fază a competiției, echipele vor disputa trei partide. Toate formațiile vor juca un meci împotriva unui club din fiecare urnă valorică.

Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.

De acolo, parcursul către trofeu este format din trei runde: sferturi de finală, semifinale și finală.

  • Evenimentul va fi transmis în direct pe pagina de Facebook Cupa României, pe YouTube FRF TV, dar și pe Prima Sport și Digi Sport, conform frf.ro.

FOTO. Ceremonia de premiere pentru câștigătoarea Cupei României, sezonul 2024/25, CFR Cluj

Galerie foto (17 imagini)

Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro) Cupa României, ceremonia de premiere (FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Program Cupa României 2025-2026

  • Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026

VIDEO: Golul de 2-1 marcat de Botoșani împotriva FCSB-ului

Citește și

„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
Campionate
17:38
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
Citește mai mult
„Mediocru. Nimic wow!” Culisele transferului lui Blănuță la Kiev, povestite de un ucrainean care l-a analizat pe atacant: „O greșeală”
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 7 colegi, printre nominalizați
Campionate
17:14
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 7 colegi, printre nominalizați
Citește mai mult
Controversă în Franța Marseille - PSG, reprogramat la aceeași oră cu gala Balonului de Aur » Dembele și alți 7 colegi, printre nominalizați

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
FRF tragere la sorti Cupa Romaniei romania
Știrile zilei din sport
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Superliga
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Citește mai mult
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
Stranieri
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Citește mai mult
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Superliga
21.09
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Citește mai mult
„Va fi golul anului!” VIDEO. A fost uimit de execuția lui Buș » Eroul lui Hermannstadt: „Mi-a ieșit cu stângul, eu sunt dreptaci!”
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Superliga
21.09
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Citește mai mult
Iftime pune presiune Vrea stadion de zeci de milioane de euro după victoria cu FCSB: „Trebuie să fim foarte hotărâți”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:42
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
„Rapid își cenzurează propriii suporteri” Facțiunea care l-a contestat pe Șumudică acuză dur conducerea alb-vișiniilor: „Oameni fără scrupule”
00:17
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
Alex Dobre, conflict aprins cu fanii VIDEO. Imagini incredibile din Giulești! Înjurat de propriii fani: „Escrocule!” + Gestul făcut de căpitan
00:16
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
23:02
3 faze controversate în Giulești FOTO. Hermannstadt n-a primit un penalty! Rapid a cerut și ea două lovituri de pedeapsă
3 faze controversate în Giulești FOTO. Hermannstadt n-a primit un penalty! Rapid a cerut și ea două lovituri de pedeapsă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Top stiri din sport
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Stranieri
21.09
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO. Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
Citește mai mult
Ianis Hagi, aproape de gol FOTO.  Cum s-a descurcat în primul meci ca titular în Turcia » Gică, în tribune
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
21.09
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„A fost testul vieții mele” Andreea Răducan, mesaj la 25 de ani după ce i-a fost retrasă medalia de aur de la Jocurile Olimpice
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Superliga
21.09
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Citește mai mult
Cum i-a fost rupt degetul lui Borza Dezvăluirile fundașului despre accidentarea suferită la națională + Când va reveni
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Superliga
21.09
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”
Citește mai mult
Decizia lui Varga Ce se va întâmpla cu Mandorlini  după al patrulea meci fără victorie în Liga 1: „Rezultatul nu este cel dorit”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 15 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 13 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share