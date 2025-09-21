Cupa României 2025-2026 Tragerea la sorți a fazei grupelor va avea loc vineri » Componența urnelor + invitați speciali

Tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei României va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 16:00 și va fi găzduită de Casa Fotbalului.

Ceremonia va fi oficiată de trei invitați speciali: Ciprian Tătărușanu (39 de ani), Cristian Săpunaru (41 de ani) și Gabriel Torje (35 de ani).

CFR Cluj a câștigat Cupa României în sezonul 2024-2025, după ce, cu un an înainte, trofeul fusese cucerit în mod surprinzător de formația de ligă secundă Corvinul Hunedoara.

Vineri va avea loc tragerea la sorți pentru faza grupelor în Cupa României

Cele 24 de echipe vor fi împărțite în patru grupe a câte șase cluburi. Urnele valorice au fost stabilite astfel:

Urna 1 : FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, Hermannstadt, Oțelul Galați

: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, Hermannstadt, Oțelul Galați Urna 2 : Petrolul, UTA, Farul, Botoșani, Sepsi, Argeș, Csikszereda, Metaloglobus

: Petrolul, UTA, Farul, Botoșani, Sepsi, Argeș, Csikszereda, Metaloglobus Urna 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo București, Sănătatea Cluj

Fiecare grupă va conține:

2 echipe din urna 1,

2 echipe din urna 2,

2 echipe din urna 3.

În această fază a competiției, echipele vor disputa trei partide. Toate formațiile vor juca un meci împotriva unui club din fiecare urnă valorică.

Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.

De acolo, parcursul către trofeu este format din trei runde: sferturi de finală, semifinale și finală.

Evenimentul va fi transmis în direct pe pagina de Facebook Cupa României, pe YouTube FRF TV, dar și pe Prima Sport și Digi Sport, conform frf.ro.

FOTO. Ceremonia de premiere pentru câștigătoarea Cupei României, sezonul 2024/25, CFR Cluj

Program Cupa României 2025-2026

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

29 octombrie 2025 Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

3 decembrie 2025 Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

17 decembrie 2025 Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

VIDEO: Golul de 2-1 marcat de Botoșani împotriva FCSB-ului

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport