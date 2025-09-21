Răzvan Lucescu a răbufnit Antrenorul lui PAOK, enervat de acuzațiile aduse echipei sale: „Comentarii ipocrite, creează violență”

PAOK - PANETOLIKOS 0-0. Răzvan Lucescu (56 de ani), anternorul gazdelor, a cedat nervos la conferința de presă de la finalul partidei.

După ce a câștigat primele trei meciuri disputate în campionatul Greciei, PAOK a fost aproape de o înfrângere neașteptată în etapa a patra.

Echipei din Salonic i-a trecut glonțul pe la ureche în minutul 75, când un gol al celor de la Panetolikos a fost anulat pentru un fault.

O altă fază controversată s-a petrecut șapte minute mai târziu, când oaspeții au rămas în inferioritate numerică.

Răzvan Lucescu a cedat nervos: „Comentarii ipocrite”

După meci, presa din capitala elenă a scris despre deciziile luate de arbitru în favoarea echipei lui Răzvan Lucescu, iar acesta a răbufnit la conferința de presă.

„Vreau să fac un comentariu pentru că am fost informat că unele publicații din Atena au comentat deciziile de arbitraj din meciul cu Panetolikos.

Aceste comentarii legate de eliminarea jucătorului lui Panetolikos și de golul anulat sunt ipocrite.

La faza golului există un fault clar, Giakoumakis a fost călcat pe picior, iar în cazul eliminării a fost vorba de un marcaj nesportiv asupra aceluiași Giakoumakis.

Aceste comentarii creează, în cele din urmă, violență”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

După remiza cu Panetolikos, PAOK rămâne lider în Grecia, cu 10 puncte. Olympiacos și AEK Atena au câte 9 puncte, însă nu au evoluat încă în această etapă.

Pentru formația antrenată de Răzvan Lucescu urmează debutul în faza principală din Europa League. Joi, PAOK va întâlni Maccabi Tel Aviv, pe „Toumba”, de la ora 19:45.

Rezumat VIDEO. PAOK - Panetolikos 0-0

