O nouă tragedie Soția și copiii fotbalistului argentinian au fost găsiți sub dărâmături după 3 zile de la cutremurul devastator din Venezuela

Familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo (38 de ani) a fost găsită fără viață după mai bine de 70 de ore de căutări printre ruinele complexului rezidențial Cumanagotto din Venezuela, una dintre zonele grav afectate de cutremurele puternice produse în această perioadă.

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Soția jucătorului, Yanina Maranella, și cei doi copii ai lor, Aarón Trejo Maranella și Ainhoa Trejo Maranella, fuseseră dați dispăruți după seismele cu magnitudinea de 7,5 și 7,2 care au lovit mai multe regiuni din Venezuela.

Familia lui Lucas Trejo a murit la cutremur

Clubul Sport Marítimo de La Guaira, echipa la care evoluează Lucas Trejo, a confirmat vestea tragică și a transmis condoleanțe fotbalistului și familiei sale.

„După 74 de ore de căutări, au fost găsiți fără viață”, au transmis reprezentanții clubului într-un comunicat oficial.

În același mesaj, formația venezueleană a deplâns pierderea familiei lui Lucas Trejo și a cerut „respect pentru rudele și colegii acestora” în această perioadă dificilă.

Trejo a cerut ajutor pentru găsirea familiei

Operațiunea de căutare a început imediat după producerea cutremurelor în zonele La Guaira și Caracas.

Fotbalistul argentinian a apelat la ajutorul oamenilor prin intermediul rețelelor sociale, încercând să afle informații despre soția și copiii săi.

„Clădirea noastră din Playa Grande s-a prăbușit. Nu știu nimic despre familia mea. Vă rog să vă rugați pentru ei și să distribuiți acest mesaj, în cazul în care cineva i-a văzut.

Vreau să cred că nu erau acolo. Rugați-vă pentru familia mea, vă rog”, a scris fundașul în vârstă de 38 de ani pe Instagram.

La momentul tragediei, Lucas Trejo nu se afla împreună cu familia, deoarece călătorise alături de lotul lui Sport Marítimo de La Guaira în capitala Venezuelei, unde echipa urma să dispute un meci împotriva formației Deportivo Miranda Fútbol Club, în prima etapă a cupei locale.

După ce a aflat vestea, fotbalistul s-a întors imediat în La Guaira. La sosire, a găsit clădirea transformată în ruine.

„Când Lucas a ajuns, a găsit distrugere totală. Clădirea în care locuiau nu mai există”, a declarat Ricardo Ardiles, cumnatul jucătorului, care a descris zona drept „o adevărată zonă de catastrofă”.

Familia a sperat până în ultimul moment

În timpul operațiunilor de salvare, apropiații familiei au păstrat speranța că cei trei ar putea fi găsiți în viață.

„Ultimele informații pe care le avem sunt că ar urma să ajungă ajutor în zona în care se află familia lui Lucas. Nu știm dacă se află printre ruine, sunt căutați cu disperare”, declara Ardiles înainte de confirmarea tragediei.

Potrivit familiei, femeia și cei doi copii se întorseseră acasă în jurul orei 16:00. Cumnatul lui Trejo a explicat că exista speranța că aceștia ar fi putut părăsi clădirea înainte de prăbușire.

„Portarul clădirii a putut să anunțe alerta de cutremur, dar nu se știe dacă au avut timp să iasă sau nu. Evenimentul s-a produs la ora 18:00”, a spus Ardiles.

Operațiunea de salvare a fost îngreunată de lipsa echipamentelor specializate și de problemele de comunicare din zona afectată. Lucas Trejo și colegii săi de echipă au participat la îndepărtarea molozului, folosindu-și inclusiv mâinile pentru a căuta victimele.

„Lucas a căutat toată noaptea și o mare parte din ziua de joi”, a povestit Ardiles pentru Radio Mitre.

Ultimul mesaj public transmis de fotbalist înainte de găsirea familiei sale a fost unul prin care cerea sprijin și rugăciuni.

„Mulțumesc tuturor pentru rugăciunile și mesajele voastre. Încă îmi caut familia. Vă rog să nu încetați să vă rugați pentru ei”, scria Lucas Trejo pe Instagram.

Cutremurele au provocat pagube majore în Venezuela, iar bilanțul anunțat până în prezent indică cel puțin 1.430 de persoane decedate și peste 4.300 de răniți.

De asemenea, autoritățile au transmis că peste 200 de oameni ar fi rămas blocați sub dărâmături, iar aproape 3.000 de familii și-ar fi pierdut locuințele după prăbușirea unor clădiri.

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