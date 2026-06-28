„El e surpriza” Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Gigi Becali în cantonament » Care e situația lui Tavi Popescu

Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că Dennis Politic (26 de ani) a impresionat în cantonamentul celor de la FCSB din Olanda.

Fotbalistul s-a întors la echipă după ce a fost împrumutat șase luni la Hermannstadt.

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Patronul FCSB a vorbit și despre situația lui Octavian Popescu, cel care va încerca să-și mențină forma bună pe care a avut-o în finalul sezonului trecut.

Dennis Politic a impresionat în cantonamentul celor de la FCSB

Dennis Politic a fost transferat de gruparea roș-albastră în vara anului trecut de la marea rivală Dinamo, în schimbul sumei de un milion de euro. FCSB l-a cedat și pe Alexandru Musi pentru a putea realiza această mutare.

Nu a impresionat în tricoul fostei campioane și a fost împrumutat, în februarie anul acesta, la Hermannstadt, formație care a retrogradat în Liga 2.

În vara aceasta, Dennis Politic s-a întors la FCSB și a mers în cantonamentul din Olanda, acolo unde a impresionat.

„ MM (n.r. Mihai Stoica) a zis că surpriza e Politic . El și George Popescu, cică dacă-l vezi, zici că e Yamal. Hai să-l vedem”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

650.000 de euro este cota de piață a lui Dennis Politic, conform Transfermarkt

În perioada petrecută la Hermannstadt, Politic a jucat doar 8 meciuri și a reușit o pasă decisivă.

Cei de la FCSB se vor pregăti în următoarea perioadă la Venray, oraș aflat aproape de granița cu Germania.

Stagiul de pregătire este programat în perioada 26 iunie - 10 iulie. În prima etapă din Liga 1 (18/19 iulie), FCSB va juca cu FC Argeș.

În cantonamentul din Olanda, FCSB are stabilit un meci de verificare cu Royale Union Saint-Gilloise, formație din Belgia. Partida este programată pe 5 iulie.

Duelul cu Union SG are și o miză specială pentru elevii lui Marius Baciu. Clubul belgian este echipa la care a ajuns Darius Olaru în această vară, după despărțirea de roș-albaștri.

Gigi Becali, despre Octavian Popescu: „Dacă trage un an de zile, prinde un contract pe 4-5 ani pe salariu mare”

Gigi Becali a vorbit pe larg despre situația lui Octavian Popescu, cel care va încerca în sezonul viitor să revină la forma din anii precedenți.

„Bine, MM mi-a zis așa: «Mi-am pus în cap să mă ocup de George Popescu».

Se ocupă de el de vreo două săptămâni. A zis «Dacă ăsta nu devine fotbalist într-un an, este eșecul meu». Dacă trage un an de zile, prinde un contract pe 4-5 ani pe salariu mare. Dacă nu, o să ajungi boschetar. Un fotbalist, de ce poate să ajungă așa?

Un fotbalist e învățat cu cheltuieli, că ia 15-20 de mii de euro salariu pe lună. Să zicem că termină contractul și dacă nu ia bani în continuare, cheltuie toți banii și ajunge ce am spus eu, boschetar. Asta se întâmplă la oamenii care au salarii mari în general, nu doar la fotbaliști.

El (n.r. Octavian Popescu) a zis «Ca să fiți convinși de mine, mă mut la bază». Și se mută la bază”, a mai precizat patronul FCSB.

600.000 de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, conform Transfermarkt

În sezonul trecut, Tavi Popescu a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive în 41 de meciuri jucate pentru FCSB în toate competițiile.

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