CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!

S-au încheiat grupele Campionatului Mondial și am aflat toate partidele din șaisprezecimi!

Portugalia a fost dominată de Columbia și n-a putut câștiga nici meciul, nici grupa.

RD Congo reușește o calificare istorică!

Istvan Kovacs a arbitrat Iordania - Argentina, scor 1-3, meci în care Lionel Messi a înscris din nou.

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Noapte plină de meciuri la CM 2026. Anglia, Portugalia și Argentina au intrat în scenă în ultimele dueluri din faza grupelor de la turneul final desfășurat în SUA, Mexic și Canada.

Dacă Anglia și Croația și-au câștigat meciurile, Portugalia lui Cristiano Ronaldo s-a chinuit cu Columbia. A fost dominată și, în prelungiri, salvată de VAR de un gol care ar fi adus-o la egalitate de puncte cu RD Congo!

Astfel, Portugalia va da peste Croația în prima fază eliminatorie. Și, dacă va câștiga, va juca împotriva Spaniei, care se duelează cu Austria în șaisprezecimi.

După meciurile din această noapte s-au stabilit partidele din 16-imi, unde vom avea mai multe dueluri interesante:

Germania - Paraguay

Franța - Suedia

Africa de Sud - Canada

Olanda - Maroc

SUA - Bosnia

Coasta de Fildeș - Norvegia

Brazilia - Japonia

Argentina - Capul Verde

Australia - Egipt

Portugalia - Croația

Mexic - Ecuador

Elveția - Algeria

Columbia - Ghana

Anglia - RD Congo

Spania - Austria

Belgia - Senegal

Croația - Ghana 2-1

Stadion: Philadelphia Stadium

Philadelphia Stadium Arbitru: Drew Fischer

Panama - Anglia 0-2

Stadion: MetLifeStadium

Arbitru: Abdulrahman Al Jassim

Clasament Grupa L

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. ANGLIA 3 7 2. CROAȚIA 3 6 3. GHANA 3 4 4. Panama 3 0

Columbia - Portugalia 0-0

Stadion: Miami Stadium

Arbitru: Alireza Faghani

DR Congo - Uzbekistan 3-1

Stadion: Atlanta Stadium

Atlanta Stadium Arbitru: Felix Zwayer

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. COLUMBIA 3 7 2. PORTUGALIA 3 5 3. RD CONGO 3 4 4. Uzbekistan 3 0

Algeria - Austria 3-3

Au marcat: Belghali (45), Mahrez (60, 90+3)/Arnautovic (28), Sabitzer (55), Kalajdzic (90+6)

Stadion: Kansas City Stadium

Kansas City Stadium Arbitru: Ilgiz Tantashev

Iordania - Argentina 1-3

Au marcat : Tamari (55)/Lo Celso (19), Martinez (31, penalty), Messi (80)

: Tamari (55)/Lo Celso (19), Martinez (31, penalty), Messi (80) Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs

Clasament Grupa J

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. ARGENTINA 3 9 2. Austria 3 4 3. Algeria 3 4 4. Iordania 3 0

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