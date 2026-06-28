CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!
Campionatul Mondial
Campionatul Mondial

CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 07:55
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 07:57
  • S-au încheiat grupele Campionatului Mondial și am aflat toate partidele din șaisprezecimi!
  • Portugalia a fost dominată de Columbia și n-a putut câștiga nici meciul, nici grupa.
  • RD Congo reușește o calificare istorică!
  • Istvan Kovacs a arbitrat Iordania - Argentina, scor 1-3, meci în care Lionel Messi a înscris din nou.
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Noapte plină de meciuri la CM 2026. Anglia, Portugalia și Argentina au intrat în scenă în ultimele dueluri din faza grupelor de la turneul final desfășurat în SUA, Mexic și Canada.

Dacă Anglia și Croația și-au câștigat meciurile, Portugalia lui Cristiano Ronaldo s-a chinuit cu Columbia. A fost dominată și, în prelungiri, salvată de VAR de un gol care ar fi adus-o la egalitate de puncte cu RD Congo!

Astfel, Portugalia va da peste Croația în prima fază eliminatorie. Și, dacă va câștiga, va juca împotriva Spaniei, care se duelează cu Austria în șaisprezecimi.

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După meciurile din această noapte s-au stabilit partidele din 16-imi, unde vom avea mai multe dueluri interesante:

  • Germania - Paraguay
  • Franța - Suedia
  • Africa de Sud - Canada
  • Olanda - Maroc
  • SUA - Bosnia
  • Coasta de Fildeș - Norvegia
  • Brazilia - Japonia
  • Argentina - Capul Verde
  • Australia - Egipt
  • Portugalia - Croația
  • Mexic - Ecuador
  • Elveția - Algeria
  • Columbia - Ghana
  • Anglia - RD Congo
  • Spania - Austria
  • Belgia - Senegal
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Croația - Ghana 2-1

  • Stadion: Philadelphia Stadium
  • Arbitru: Drew Fischer

Panama - Anglia 0-2

  • Stadion: MetLifeStadium
  • Arbitru: Abdulrahman Al Jassim

Clasament Grupa L

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. ANGLIA37
2. CROAȚIA36
3. GHANA34
4. Panama30

Columbia - Portugalia 0-0

  • Stadion: Miami Stadium
  • Arbitru: Alireza Faghani

DR Congo - Uzbekistan 3-1

  • Stadion: Atlanta Stadium
  • Arbitru: Felix Zwayer

Clasament Grupa K

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. COLUMBIA37
2. PORTUGALIA35
3. RD CONGO34
4. Uzbekistan30

Algeria - Austria 3-3

  • Au marcat: Belghali (45), Mahrez (60, 90+3)/Arnautovic (28), Sabitzer (55), Kalajdzic (90+6)
  • Stadion: Kansas City Stadium
  • Arbitru: Ilgiz Tantashev

Iordania - Argentina 1-3

  • Au marcat: Tamari (55)/Lo Celso (19), Martinez (31, penalty), Messi (80)
  • Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs

Clasament Grupa J

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. ARGENTINA39
2. Austria34
3. Algeria34
4. Iordania30

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