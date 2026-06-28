CM 2026 Portugalia și-a complicat viața, Ronaldo n-a putut face nimic. Messi, din nou decisiv pentru Argentina!

- S-au încheiat grupele Campionatului Mondial și am aflat toate partidele din șaisprezecimi!
- Portugalia a fost dominată de Columbia și n-a putut câștiga nici meciul, nici grupa.
- RD Congo reușește o calificare istorică!
- Istvan Kovacs a arbitrat Iordania - Argentina, scor 1-3, meci în care Lionel Messi a înscris din nou.
Noapte plină de meciuri la CM 2026. Anglia, Portugalia și Argentina au intrat în scenă în ultimele dueluri din faza grupelor de la turneul final desfășurat în SUA, Mexic și Canada.
Dacă Anglia și Croația și-au câștigat meciurile, Portugalia lui Cristiano Ronaldo s-a chinuit cu Columbia. A fost dominată și, în prelungiri, salvată de VAR de un gol care ar fi adus-o la egalitate de puncte cu RD Congo!
Astfel, Portugalia va da peste Croația în prima fază eliminatorie. Și, dacă va câștiga, va juca împotriva Spaniei, care se duelează cu Austria în șaisprezecimi.
După meciurile din această noapte s-au stabilit partidele din 16-imi, unde vom avea mai multe dueluri interesante:
- Germania - Paraguay
- Franța - Suedia
- Africa de Sud - Canada
- Olanda - Maroc
- SUA - Bosnia
- Coasta de Fildeș - Norvegia
- Brazilia - Japonia
- Argentina - Capul Verde
- Australia - Egipt
- Portugalia - Croația
- Mexic - Ecuador
- Elveția - Algeria
- Columbia - Ghana
- Anglia - RD Congo
- Spania - Austria
- Belgia - Senegal
Croația - Ghana 2-1
- Stadion: Philadelphia Stadium
- Arbitru: Drew Fischer
Panama - Anglia 0-2
- Stadion: MetLifeStadium
- Arbitru: Abdulrahman Al Jassim
Clasament Grupa L
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. ANGLIA
|3
|7
|2. CROAȚIA
|3
|6
|3. GHANA
|3
|4
|4. Panama
|3
|0
Columbia - Portugalia 0-0
- Stadion: Miami Stadium
- Arbitru: Alireza Faghani
DR Congo - Uzbekistan 3-1
- Stadion: Atlanta Stadium
- Arbitru: Felix Zwayer
Clasament Grupa K
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. COLUMBIA
|3
|7
|2. PORTUGALIA
|3
|5
|3. RD CONGO
|3
|4
|4. Uzbekistan
|3
|0
Algeria - Austria 3-3
- Au marcat: Belghali (45), Mahrez (60, 90+3)/Arnautovic (28), Sabitzer (55), Kalajdzic (90+6)
- Stadion: Kansas City Stadium
- Arbitru: Ilgiz Tantashev
Iordania - Argentina 1-3
- Au marcat: Tamari (55)/Lo Celso (19), Martinez (31, penalty), Messi (80)
- Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs
Clasament Grupa J
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. ARGENTINA
|3
|9
|2. Austria
|3
|4
|3. Algeria
|3
|4
|4. Iordania
|3
|0