„Urmează ceva bun” Mesajul lui Andrei Nicolescu pentru suporterii lui Dinamo, la finalul anului 2025

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, le-a transmis un mesaj plin de optimism fanilor la final de an.

Dinamo a avut un parcurs foarte bun în Superliga, unde în prezent ocupă locul 4, cu 38 de puncte după 21 de meciuri. La doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Andrei Nicolescu, mesaj pentru suporteri după eșecul cu UTA Arad: „Urmează ceva bun”

Deși Dinamo este una dintre cele mai de succes echipe din Superliga, clubul a traversat numeroase dificultăți în ultimii ani, cea mai dură fiind retrogradarea din 2022.

Nicolescu le-a transmis un mesaj plin de speranță suporterilor, în ciuda înfrângerii, scor 0-2, în fața celor de la UTA Arad.

„Înainte de meciul de la Arad, cu Gelu Sulugiuc (n.r. acționar minoritar la Dinamo). Un moment simplu: zâmbet, încredere și gândul că urmează ceva bun.

Chiar dacă meciul n-a ieșit cum ne-am dorit, rămân recunoscător pentru oamenii care sunt lângă Dinamo și împing clubul înainte.

Intrăm în noul an cu speranță, muncă și cu aceeași credință: să avem parte de sănătate, liniște și curajul de a descoperi viitorul, pas cu pas.

La mulți ani!”, a notat Nicolescu, pe rețelele de socializare.

Gelu Sulugiuc, persoana care se află în spatele lui Nicolescu în poza postată pe rețelele de socializare, a intrat în acționariatul clubului Dinamo București în 2025, după ce a preluat un pachet de aproximativ 5% din Red&White, societatea care deține majoritatea acțiunilor clubului.

Ce urmează pentru Dinamo în Superliga

Formația pregătită de Zeljko Kopic va reveni pe teren pe 18 ianuarie, când va întâlni „U” Cluj, în etapa a 22-a din Superliga.

După duelul cu echipa clujeană, „câinii” vor mai avea la dispoziție opt meciuri pentru a-și consolida poziția și a-și asigura intrarea în play-off.

