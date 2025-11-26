O asociație a suporterilor Stelei București a reclamat că, în grafica postului Digi Sport, echipa FCSB U19 a fost afișată cu inițialele „SB” în meciul pierdut cu 2-1 împotriva celor de la Puskas Akademia din Youth League.

FCSB este numele echipei din Liga 1, iar aceștia susțin că abrevierea ar putea fi interpretată ca „Steaua București”.

AS47 acuză că echipa din Superliga e favorizată în disputa legată de brandul și palmaresul Steaua București.

Fanii Stelei, revoltați de grafica utilizată în timpul meciului FCSB-ului în Youth League

„O nouă încălcare a legilor. Din nou, cu Steaua. La meciul de Under transmis de Digi, grafica televiziunii a afișat «SB» în dreptul FCSB.

Nu știm cine a introdus aceste inițiale sau cum s-a ajuns iar la încălcarea regulamentelor, dar situația este cât se poate de clară:

FCSB nu mai are dreptul legal de a se numi „Steaua București”.

Clubul FC FCSB nu are nicio legătură cu inițialele SB.

FCSB NU este un acronim — acesta este numele complet al clubului: Fotbal Club Fcsb.

De ce este cu atât mai grav? Pentru că același post, Digi, nu transmite meciurile Stelei de 7 etape, ignoră complet echipa în reportaje, și chiar sare peste Steaua în programul Ligii a 2-a.

Și totuși… exact această televiziune, care elimină Steaua din propriile materiale, găsește de cuviință să pună SB la FC Fcsb”, a notat asociația steliștilor, pe rețelele de socializare.

Totodată, AS47 solicită ca această situație să fie inclusă ca probă în acțiunile juridice aflate în derulare privind folosirea numelui „Steaua”:

„Este inadmisibil ca, în 2025, o televiziune cu acoperire națională să folosească o grafică ce creează, din nou, confuzie cu privire la identitatea Stelei București.

Nu mai putem vorbi despre «greșeli». După atâția ani, asemenea «erori» nu mai sunt întâmplătoare. Este rea-voință sau neglijență gravă. Oricum ar fi, este o nouă folosire abuzivă a imaginii Stelei. [...]

Identitatea Stelei este clară, stabilită în instanță și recunoscută juridic. Respectați legea! Respectați Steaua!”, a mai notat asociația.

Cine este responsabil pentru grafica din meciul de pe Digi Sport

Compania care creează grafica pentru transmisiunile UEFA Youth League nu este specificată public, deoarece acest lucru este gestionat de partenerii de transmisie ai forului continental sau de echipele de producție ale UEFA, care pot varia în funcție de deținătorul drepturilor și de regiune.

Nu este o singură entitate, ci mai degrabă echipele de producție licențiate de UEFA sau deținătorii drepturilor de difuzare sunt cei care sunt responsabili pentru crearea graficii care se vede pe ecran.

Conflictul privind numele și marca Steaua București durează de mai bine de un deceniu, instanțele stabilind că CSA Steaua este deținătorul legal al mărcii, iar FCSB nu are dreptul să utilizeze numele „Steaua București”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport