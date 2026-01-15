Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur +4 foto
Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian și-au aflat adversarele de la Australian Open 2026 (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Tenis

Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur

Silviu Dumitru
Publicat: 15.01.2026, ora 10:30
Actualizat: 15.01.2026, ora 10:40
  • Jaqueline Cristian (27 de ani), Gabriela Ruse (28 de ani) și Sorana Cîrstea (35 de ani) și-au aflat adversarele din primul tur de la Australian Open.
  • Cu cine vor juca principalele favorite în runda inaugurală, mai jos.

Primul turneu de Grand Slam din 2026 are loc în perioada 18 ianuarie - 1 februarie, iar România are trei jucătoare acceptate direct pe tabloul principal.

Jaqueline Cristian - Karolina Muchova, în turul 1 de la Australian Open

Cea mai în formă jucătoare din țara noastră, Jaqueline Cristian (#37 WTA) s-a oprit în sferturi la Adelaide, iar tragerea la sorți de la Melbourne i-a scos-o în cale pe Karolina Muchova (29 de ani, #19 WTA).

Sportiva din Cehia a avut câștig de cauză în toate cele trei meciuri disputate împotriva româncei.

  • 6-4, 6-1 la Versmold (Germania, zgură, 2018)
  • 6-1, 6-3 la Beijing (China, hard, 2024)
  • 6-2, 6-1 la Ningbo (China, hard, 2024).

Nici Sorana Cîrstea (#41 WTA) nu a avut prea mult noroc. Aflată la ultimul sezon în circuitul WTA, jucătoarea din Târgoviște se va duela cu Eva Lys (24 de ani, #39 WTA).

Sportiva din Germania a câștigat singura partidă directă, în 2023, la Transylvania Open de la Cluj-Napoca, scor 6-3, 6-3.

17
prezențe a bifat Sorana Cîrstea la Australian Open. Cel mai departe a ajuns în 2017 și 2022, când s-a oprit în optimi. A ratat doar ediția 2016, iar la ultimele trei a fost eliminată în primul tur

Gabriela Ruse (#79 WTA) va întâlni o jucătoare aflată pe lista capilor de serie: Dayana Yastremska (25 de ani, #27 WTA și favorită 26).

Românca a învins-o pe ucraineancă în precedentele trei întâlniri:

  • (6)6-7, 6-3, 7-5 la Santa Margherita di Pula (Italia, zgură, 2017)
  • 2-6, 6-1, 6-4 la Hamburg (Germania, zgură, 2021)
  • 7-6(5), 6-3 la US Open (SUA, hard, 2023).

Cu cine vor juca favoritele în primul tur de la Australian Open 2026

  • Aryna Sabalenka (1) - Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
  • Iga Swiatek (2) - Jucătoare venită din calificări
  • Coco Gauff (3) - Kamilla Rakhimova
  • Amanda Anisimova (4) - Simona Waltert
  • Elena Rybakina (5) - Kaja Juvan
  • Jessica Pegula (6) - Anastasia Zakharova
  • Jasmine Paolini (7) - Jucătoare venită din calificări
  • Mirra Andreeva (8) - Donna Vekic

Cum vor arăta sferturile de finală, dacă favoritele își vor respecta statutul:

  • Aryna Sabalenka (1) - Jasmine Paolini (7)
  • Coco Gauff (3) - Mirra Andreeva (8)
  • Jessica Pegula (6) - Amanda Anisimova (4)
  • Elena Rybakina (5) - Iga Swiatek (2).

Tabloul complet de la Australian Open 2026:

Tabloul principal de la Australian Open 2026
Tabloul principal de la Australian Open 2026

Galerie foto (4 imagini)

Tabloul principal de la Australian Open 2026 Tabloul principal de la Australian Open 2026 Tabloul principal de la Australian Open 2026 Tabloul principal de la Australian Open 2026
+4 Foto
labels.photo-gallery

Campioana en-titre de la Australian Open este Madison Keys, după 6-3, 2-6, 7-5 în finala cu Aryna Sabalenka.

Australian Open Sorana Cirstea jaqueline cristian gabriela ruse
