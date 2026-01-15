Ghinion la Australian Open Misiuni dificile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse » Adversarele din primul tur

- Jaqueline Cristian (27 de ani), Gabriela Ruse (28 de ani) și Sorana Cîrstea (35 de ani) și-au aflat adversarele din primul tur de la Australian Open.
- Cu cine vor juca principalele favorite în runda inaugurală, mai jos.
Primul turneu de Grand Slam din 2026 are loc în perioada 18 ianuarie - 1 februarie, iar România are trei jucătoare acceptate direct pe tabloul principal.
Jaqueline Cristian - Karolina Muchova, în turul 1 de la Australian Open
Cea mai în formă jucătoare din țara noastră, Jaqueline Cristian (#37 WTA) s-a oprit în sferturi la Adelaide, iar tragerea la sorți de la Melbourne i-a scos-o în cale pe Karolina Muchova (29 de ani, #19 WTA).
Sportiva din Cehia a avut câștig de cauză în toate cele trei meciuri disputate împotriva româncei.
- 6-4, 6-1 la Versmold (Germania, zgură, 2018)
- 6-1, 6-3 la Beijing (China, hard, 2024)
- 6-2, 6-1 la Ningbo (China, hard, 2024).
Nici Sorana Cîrstea (#41 WTA) nu a avut prea mult noroc. Aflată la ultimul sezon în circuitul WTA, jucătoarea din Târgoviște se va duela cu Eva Lys (24 de ani, #39 WTA).
Sportiva din Germania a câștigat singura partidă directă, în 2023, la Transylvania Open de la Cluj-Napoca, scor 6-3, 6-3.
Gabriela Ruse (#79 WTA) va întâlni o jucătoare aflată pe lista capilor de serie: Dayana Yastremska (25 de ani, #27 WTA și favorită 26).
Românca a învins-o pe ucraineancă în precedentele trei întâlniri:
- (6)6-7, 6-3, 7-5 la Santa Margherita di Pula (Italia, zgură, 2017)
- 2-6, 6-1, 6-4 la Hamburg (Germania, zgură, 2021)
- 7-6(5), 6-3 la US Open (SUA, hard, 2023).
Cu cine vor juca favoritele în primul tur de la Australian Open 2026
- Aryna Sabalenka (1) - Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
- Iga Swiatek (2) - Jucătoare venită din calificări
- Coco Gauff (3) - Kamilla Rakhimova
- Amanda Anisimova (4) - Simona Waltert
- Elena Rybakina (5) - Kaja Juvan
- Jessica Pegula (6) - Anastasia Zakharova
- Jasmine Paolini (7) - Jucătoare venită din calificări
- Mirra Andreeva (8) - Donna Vekic
Cum vor arăta sferturile de finală, dacă favoritele își vor respecta statutul:
- Aryna Sabalenka (1) - Jasmine Paolini (7)
- Coco Gauff (3) - Mirra Andreeva (8)
- Jessica Pegula (6) - Amanda Anisimova (4)
- Elena Rybakina (5) - Iga Swiatek (2).
Tabloul complet de la Australian Open 2026:
Campioana en-titre de la Australian Open este Madison Keys, după 6-3, 2-6, 7-5 în finala cu Aryna Sabalenka.