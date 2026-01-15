Real Madrid, din nou ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri apărute după eșecul umilitor din Cupa Spaniei

Albacete - Real Madrid 3-2. „Galacticii” au fost eliminați din Cupa Spaniei, la trei zile după eșecul din Supercupa Spaniei, cu același scor, în fața Barcelonei.

Fanii fotbalului nu i-au iertat pe madrileni nici după această înfrângere, formația „blanco” fiind din nou ținta glumelor de pe internet.

Învinsă în finala Supercupei și eliminată din Cupa Spaniei, Real Madrid va mai lupta pe două fronturi în acest sezon, La Liga, unde se află la 4 puncte în spatele liderului Barcelona, și Liga Campionilor.

Albacete - Real Madrid 3-2 . Meme-urile postate fani după eșecul „galacticilor”

La primul meci fără Xabi Alonso pe bancă, Real Madrid a pierdut în fața unei formații din a doua jumătate a clasamentului ligii secunde, iar eșecul a stârnit un nou val de meme-uri pe rețelele de socializare, adunate de as.com, după cele apărute ca urmare a înfrângerii cu Barcelona.

Jefte Betancor, fost jucător la Voluntari, Farul și CFR Cluj, a fost autorul unei „duble” pe finalul partidei.

Noul tehnician, Alvaro Arbeloa, a odihnit câțiva jucători (Kylian Mbappe, Jude Bellighan, Rodrygo sau Tchouameni), însă pe teren s-au aflat totuși staruri precum Vinicius, Valverde sau Arda Guler.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu Levante din campionat, programat sâmbătă, de la ora 15:00, iar marți va juca cu AS Monaco, de la ora 22:00, în Liga Campionilor, în încercarea de a-și securiza un loc în primele 8 echipe.

