Real Madrid, din nou ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri apărute după eșecul umilitor din Cupa Spaniei +9 foto
Jude Bellingham și Vinicius
Campionate

Real Madrid, din nou ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri apărute după eșecul umilitor din Cupa Spaniei

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 10:44
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 10:45
  • Albacete - Real Madrid 3-2. „Galacticii” au fost eliminați din Cupa Spaniei, la trei zile după eșecul din Supercupa Spaniei, cu același scor, în fața Barcelonei.
  • Fanii fotbalului nu i-au iertat pe madrileni nici după această înfrângere, formația „blanco” fiind din nou ținta glumelor de pe internet.

Învinsă în finala Supercupei și eliminată din Cupa Spaniei, Real Madrid va mai lupta pe două fronturi în acest sezon, La Liga, unde se află la 4 puncte în spatele liderului Barcelona, și Liga Campionilor.

„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
Citește și
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia
Citește mai mult
„Îți iese totul automat” Secretul lui Tobias Christensen, mintea limpede a Rapidului: „Incredibil de importantă”. Visul său, Haaland și Norvegia

Albacete - Real Madrid 3-2. Meme-urile postate fani după eșecul „galacticilor”

La primul meci fără Xabi Alonso pe bancă, Real Madrid a pierdut în fața unei formații din a doua jumătate a clasamentului ligii secunde, iar eșecul a stârnit un nou val de meme-uri pe rețelele de socializare, adunate de as.com, după cele apărute ca urmare a înfrângerii cu Barcelona.

Galerie foto (9 imagini)

Albacete „gătește” Realul lui Arbeloa „Sunt fericit” - „Ai fost” „Arsenal și Chelsea trec printr-un meci dificil, iar în același timp Real Madrid este eliminată de Albacete. „Albacete elimină Real Madrid” „Albacete înscrie și face 2-1 contra lui Real Madrid”
+9 Foto
labels.photo-gallery

Jefte Betancor, fost jucător la Voluntari, Farul și CFR Cluj, a fost autorul unei „duble” pe finalul partidei.

Noul tehnician, Alvaro Arbeloa, a odihnit câțiva jucători (Kylian Mbappe, Jude Bellighan, Rodrygo sau Tchouameni), însă pe teren s-au aflat totuși staruri precum Vinicius, Valverde sau Arda Guler.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu Levante din campionat, programat sâmbătă, de la ora 15:00, iar marți va juca cu AS Monaco, de la ora 22:00, în Liga Campionilor, în încercarea de a-și securiza un loc în primele 8 echipe.

Citește și

Jefte a distrus Realul  VIDEO Incredibil! Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!
Campionate
00:08
Jefte a distrus Realul VIDEO Incredibil! Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!
Citește mai mult
Jefte a distrus Realul  VIDEO Incredibil! Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!
Tragedie în Iran  Unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști a fost împușcat mortal în timpul protestelor
Diverse
23:33
Tragedie în Iran Unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști a fost împușcat mortal în timpul protestelor
Citește mai mult
Tragedie în Iran  Unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști a fost împușcat mortal în timpul protestelor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
Real Madrid Cupa Spaniei meme albacete
Știrile zilei din sport
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci 
Superliga
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci
Citește mai mult
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci 
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
17:28
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
17:25
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Superliga
17:40
Ofertă pentru Politic Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Citește mai mult
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Campioana, început agresiv de meci 
19:54
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
19:34
Liniile roz, pericol pentru VAR Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
Liniile roz, pericol pentru VAR  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
18:46
„O ofertă incredibilă!” Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Superliga
14:36
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Citește mai mult
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Superliga
14:55
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Citește mai mult
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Superliga
11:45
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Citește mai mult
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Nationala
13:10
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Citește mai mult
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 31 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share