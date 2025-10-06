Arestat pentru abuz sexual asupra unui minor Fostul internațional mexican Omar Bravo riscă între 12 și 27 de ani de închisoare

Omar Bravo (45 de ani), fost internațional mexican, a fost arestat în țara natală.

Fostul atacant al celor de la Chivas Guadalajara este acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore.

Autoritățile mexicane l-au arestat pe Omar Bravo, în timpul unei acțiuni în municipiul Zapopan, din regiunea Guadalajara.

Omar Bravo a fost arestat pentru agresiune sexuală

Procurorul statului Jalisco a anunțat că Omar Bravo a fost arestat pentru că „ar fi abuzat o adolescentă în mai multe rânduri în ultimele luni” și ar fi putut „comite acte similare și înainte” , arată thesun.co.uk.

Parchetul mexican va continua ancheta asupra fostului internațional și așteaptă ca acesta să se prezinte în fața instanței.

În cazul în care va fi găsit vinovat, Omar Bravo riscă o pedeapsă cu închisoarea între 12 și 27 de ani, dar și interdicția pe viață de a mai lucra cu minori, arată marca.com.

După ce s-a prezentat, duminică, în fața instanței, și a fost oficial acuzat de abuz sexual agravat, fotbalistul și-a șters conturile de pe rețelele de socializare.

Următorul termen de judecată în cazul lui Omar Bravo este pe 10 octombrie

Omar Bravo este cel mai bun marcator din istoria lui Chivas Guadalajara

Omar Bravo a avut o carieră prolifică în fotbalul mexican, unde a devenit unul dintre cei mai apreciați atacanți ai anilor 2000.

Vârful a debutat la nivel de seniori în 2001, pentru Chivas Guadalajara, club pentru care a devenit cel mai bun marcator din istorie, cu 156 de reușite.

Șapte ani mai târziu, s-a transferat în Spania, la Deportivo la Coruna, în schimbul a 3.6 milioane de euro.

Omar Bravo nu a impresionat pe „El Riazor”. Atacantul mexican a marcat trei goluri în 21 de meciuri și a fost împrumutat în țara natală.

Alături de echipa națională, Omar Bravo a participat la Cupa Mondială din 2006, unde a reușit să marcheze o „dublă” împotriva Iranului, în prima etapă din Grupa D, 3-1.

67 de selecții și 15 goluri a strâns Omar Bravo pentru prima reprezentativă a Mexicului

