FCSB - Craiova a bătut Asia Expres! Derby-ul de pe Arenă a făcut audiență bună, peste show-ul difuzat de Antena 1
FCSB - Craiova a bătut Asia Expres! Derby-ul de pe Arenă a făcut audiență bună, peste show-ul difuzat de Antena 1

Dan Udrea
Publicat: 06.10.2025, ora 15:23
  • Meciul de fotbal dintre FCSB și Universitatea Craiova, scor 1-0, a fost difuzat de Digi Sport și Prima Sport și a prins top 5 programe TV ale zilei de duminică.
  • Derby-ul a depășit în audiență Asia Expres, de pe Antena. Care e comparația cu derby-urile bucureștene din acest sezon.

Meciul cel mai așteptat al etapei a 12-a din Superligă, FCSB - Universitatea Craiova 1-0, a produs o asistență mică pe stadion, puțin peste 11.000 de fani.

În schimb, a generat o audiență bună în fața televizoarelor.

FCSB - Craiova a bătut Asia Expres!

Partida a fost transmisă, ca toate din campionat, de două posturi de sport: Digi Sport și Prima Sport. Cumulat, aceste televiziuni au strâns un rating de 6,2% și o cotă de piață de aproape 20%. Ceea ce înseamnă dintre toate televizoarele deschise în România în intervalul 20:30 - 22:30, unul din 5 era fie pe Digi Sport, fie pe Prima Sport.

Cifrele de audiență sunt calculate pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

FCSB vs Craiova a depășit ca interes programul TV cel mai urmărit de la Antena 1, show-ul Asia Expres. Care a început cu o jumătate de oră înainte de startul jocului de pe Arena Națională și a durat mai bine de 3 ore și jumătate.

Ratingul de pe A1 a fost de numai 5,3%. În schimb, programul TV al zilei de ieri care a înregistrat cea mai mare audiență a fost Jurnalul despre informațiile meteo difuzat de Pro TV: a durat 5 minute și o secundă, a avut un rating de aproape 8% și o cotă de piață care a depășit 27%.

Meciul de pe Arenă nu a stabilit recordul din actualul sezon, din campionat, care e deținut de derby-ul Rapid - FCSB 2-2.

În schimb, a fost peste o altă dispută de tradiție, Dinamo - FCSB 4-3, disputată la început de luna august. Meciul de fotbal, care a avut loc pe parcursul lui 2025-2026, cu cei mai mulți telespectatori și în care a fost implicată o echipă din România continuă să fie FCSB - Aberdeen, care i-a adus Pro TV-ului un rating de 8,3%.

Top 5 cele mai vizionate meciuri din acest sezon

  1. FCSB - Aberdeen 3-0, Pro TV 8,3% rating
  2. FCSB - Drita 3-2, Pro TV 7,3%
  3. Rapid - FCSB 2-2, Digi, Prima Sport 6,7%
  4. Go Ahead - FCSB 0-1, Digi, Prima Sport 6,5%
  5. FCSB - Craiova 1-0 6,2%

Top 10 meciuri de mare interes, care se vor juca în final de 2025

În ultimele aproape 3 luni din acest an, campionatul, cupele europene și echipa națională programează câteva jocuri care au potențial mare de a genera audiență bună.

  • 12 octombrie: România - Austria, Antena 1
  • 19 octombrie: Dinamo - Rapid, Digi Sport, Prima Sport
  • 23 octombrie: FCSB - Bologna, Digi Sport, Prima Sport
  • 1 noiembrie: U Craiova - Rapid, Digi Sport, Prima Sport
  • 15 noiembrie: Bosnia - România, Digi Sport, Prima Sport
  • 27 noiembrie: U Craiova - Mainz, Digi Sport, Prima Sport
  • 27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad - FCSB, Digi Sport, Prima Sport
  • 6 decembrie: FCSB - Dinamo, Digi Sport, Prima Sport
  • 11 decembrie: FCSB - Feyenoord, Digi Sport, Prima Sport
  • 20 decembrie: FCSB - Rapid, Digi Sport, Prima Sport

