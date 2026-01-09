„Trump e un laș!” Un fost sportiv și guvernator al statului Minnesota «îl mitraliază» pe președintele SUA
Donald Trump și Jesse Ventura. Colaj: GOLAZO.ro
„Trump e un laș!” Un fost sportiv și guvernator al statului Minnesota «îl mitraliază» pe președintele SUA

  • Jesse Ventura, 75 de ani, a înfierat ICE (Immigration and Customs Enforcement) după ce un agent al acestei forțe a împușcat mortal o femeie nevinovată.
  • Ventura este un faimos wrestler american, introdus în 2004 în Hall Of Fame-ul american.
  • Ventura, fost guvernator al statului Minnesota între 1999 și 2003, ca independent, s-a referit în termeni duri la președintele Donald Trump.

Veteran al războiului din Vietnam, Jesse Ventura, a comentat fără ocolișuri incidentul tragic care s-a petrecut în Minnesota pe 8 decembrie 2026.

Agenți ICE, o agenție federală de aplicare a legii subordonată Departamentului Securității Interne al Statelor Unite, au vrut să o aresteze pe Renee Nicole Good, pentru că bloca, cu mașina, un autovehicul al acestora.

Jesse Ventura: „SUA e o țară din lumea a treia”

Femeia a dorit să elibereze carosabilul și să plece, dar un agent ICE a tras trei focuri de armă, ucigând-o pe aceasta. Mai mult, alți agenți au blocat accesul unui medic care voia să-i acorde primul ajutor lui Renee Nicole Good.

Misiunea ICE:

  • efectuează anchete penale
  • aplică legile privind imigrația
  • menține securitatea națională
  • protejează siguranța publică

Atenție, imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional!

Jesse Ventura, un fost membru SEAL, ca rezervist, din 1973 până în 1975, a criticat dur acțiunea agenților ICE și administrația condusă de Donald Trump.

„Suntem o țară din lumea a treia. Vrei să știi de ce? Sunt expert. Am fost acolo. Am petrecut 17 luni în Asia de Sud-Est, în timp ce cel care a fugit de recrutare (n.r. Donald Trump) juca golf. Știi de unde știu că suntem o țară din lumea a treia? Pentru că în țările din lumea a treia, armata se ocupă de menținerea ordinii în orașe când te plimbi pe străzi. Asta se întâmplă într-o dictatură. Armata preia controlul. Asta se întâmplă aici”.

Femeia care țipa era, evident, o agitatoare profesionistă, era foarte turbulentă, obstrucționând și opunându-se, apoi a lovit violent cu mașina, intenționat și cu răutate, agentul ICE, care pare să fi tras asupra ei în legitimă apărare. Pe baza clipului, este greu de crezut că el a rămas în viață, dar acum se recuperează în spital. Donald Trump, președinte SUA

Fostul wrestler a continuat tirada, comparând situația din SUA zilelor noastre cu cea din Germania anilor ‘30. „Vrei să citești ceva? Atunci citește istoria Germaniei și începe să compari tacticile folosite în Germania anilor 1930 cu ceea ce se întâmplă aici. Vei învăța din istorie. Nu e nimic nou. Și oamenii ar face bine să-și dea seama. Aceasta subminează întreaga Constituție. Armata nu poate fi mobilizată decât în cazul unei urgențe naționale. Îmi vor spune că aceasta este o urgență națională?!”.

Jesse Ventura: „Trump e un laș”

Decorat cu Vietnam Service Medal, Republic of Vietnam Campaign Medal, and the Navy Expeditionary Medal, pentru serviciile sale aduse SUA în timpul războiului din Vietnam, Ventura s-a referit direct și la președintele Trump.

(n.r. răspunzând unei jurnaliste)... Te referi la lașul care a fugit de recrutare? Nu-i spun pe nume. E lașul care a fugit de recrutare și care, când a venit momentul să-și servească țara, a făcut ce făceau toți băieții albi bogați. Eu nu eram un băiat alb bogat. Am crescut în sudul Minneapolisului. Eu și majoritatea prietenilor mei suntem veterani din Vietnam. A trebuit să mergem. Dar băieții albi bogați nu au trebuit să meargă, nu-i așa? Și totuși, el îmi va spune mie ce înseamnă curajul?”.

Toți uită de Constituția Statelor Unite ale Americii. Nici măcar nu o mai avem. După 6 ianuarie (n.r. asaltul asupra Capitoliului de către simpatizanții lui Trump), glumești? Și apoi toți au fost eliberați? Am renunțat la această țară când a ajuns tipul ăsta la putere. Jesse Ventura, fost guvernator Minnesota și veteran al războilui din Vietnam

