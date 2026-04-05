Aproape de finalizare FOTO. Cum arată cel mai nou stadion din România și când ar urma să fie inaugurat  +4 foto
Dâmbovița Arena FOTO: DB-Sport.ro
Aproape de finalizare FOTO. Cum arată cel mai nou stadion din România și când ar urma să fie inaugurat

Publicat: 05.04.2026, ora 20:10
  • Dâmbovița Arena, noul stadion din Târgoviște, este aproape de finalizare și ar urma să fie inaugurat peste doar câteva luni.

Orașul mai are un stadion nou, „Eugen Popescu”, pe care evoluează Chindia Târgoviște acasă în liga secundă.

Cum arată Dâmbovița Arena, cu câteva luni înainte de inaugurare

Construcția noului stadion din Târgoviște a început în septembrie 2023, iar în cursul acestui an ar urma ca suporterii să poată trece porțile arenei.

Gazonul a fost pus, scaunele au fost montate integral, iar acoperișul este și el finalizat. De asemenea, tabela este instalată, conform imaginilor publicate de DB Sport.

Lucrările de construcție a stadionului sunt realizate cu fonduri primite de la Compania Națională de Investiții. Arena va putea fi folosită pentru meciuri de fotbal, rugby, dar și competiții de atletism.

  • În acest moment, Chindia Târgoviște, echipă care joacă pe celălalt stadion al orașului, ocupă locul șase în play-off-ul Ligii 2.

Caracteristicile noului stadion „Dâmbovița Arena”

  • Capacitate: 12.402 locuri
  • Costul lucrării: 271 milioane de lei (aproximativ 55 de milioane de euro)
  • Etaje: subsol, parter și trei etaje
  • Pistă de atletism
  • Peste 500 de locuri (inclusiv locuri pentru persoane cu dizabilități, motociclete și biciclete)
  • Săli de antrenament, încălzire, recuperare, vestiare, spațiu pentru control antidoping
  • 165 de locuri pentru presă și comentatori
  • 75 de locuri pentru persoane cu dizabilități și 75 pentru însoțitorii acestora

