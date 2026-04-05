Inzaghi refuză naționala Italiei Antrenorul a explicat cât de grea e treaba lui Chivu la Inter: „Lucrurile stau cu totul altfel în Arabia Saudită"

alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 19:09
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 19:10
  • Simone Inzaghi a împlinit 50 de ani și susține că nu este tentat să preia naționala Italiei.
  • Peninsularul a explicat cât de dificil este să fii antrenor la Inter Milano, funcție ocupată în prezent de Cristian Chivu (45 de ani).

Squadra Azzurra a ratat calificarea la turneul final al Campionatului Mondial pentru a treia oară consecutiv, iar Gennaro Gattuso a demisionat, vineri, din funcția de selecționer.

Simone Inzaghi nu vrea să fie selecționer al Italiei: „Mă simt bine în Arabia Saudită”

După plecarea lui Gattuso, numele lui Inzaghi a apărut pe lista posibililor înlocuitori, însă antrenorul spune că nu ia în calcul să părăsească Arabia Saudită.

„Eu în locul lui Gattuso? Sunt flatat, dar mă simt bine în Arabia Saudită. Mai mult decât atât, mai am un an de contract cu Al-Hilal.

În Arabia Saudită am găsit o situație fantastică din toate punctele de vedere: stilul de viață, infrastructura sportivă și non-sportivă, liniștea care reușește să te însoțească chiar și într-o meserie care poate fi stresantă ca a mea”, a declarat Inzaghi pentru ziarul „Libertà” din Piacenza, potrivit Sportmediaset.

După disputarea a 27 dintre cele 34 de etape ale primei ligi din Arabia Saudită, Al-Hilal ocupă locul 2 în clasament, cu 65 de puncte, la egalitate cu Al-Ahli SC (locul 3) și la cinci puncte în spatele liderului Al-Nassr.

Îmi pare foarte rău că Italia nu va fi la Cupa Mondială pentru a treia oară la rând, sunt italian sută la sută, fratele meu a câștigat chiar o Cupă Mondială. Sunt absolut sigur că fotbalul italian își va reveni curând. Simone Inzgahi, antrenor Al-Hilal

Inzaghi, despre rolul de antrenor la Inter:„Presiunea devenise foarte grea”

Inzaghi a petrecut 4 ani la Inter Milano (2021-2025), echipă alături de care a cucerit un titlu în Serie A, două Cupe și trei Supercupe ale Italiei.

Simone a plecat la Al-Hilal după înfrângerea drastică suferită în finala Ligii Campionilor, 0-5 cu PSG. Nu a mai rezistat sub presiune!

„Să câștigi mult e plăcut, e evident (n.r. - are un salariu anual de 26 de milioane de euro), dar ceea ce m-a determinat să vin în Arabia Saudită au fost alte considerente. Nu aveam nevoie de bani, din fericire.

Anii petrecuți la Inter au fost foarte satisfăcători din punct de vedere profesional, dar și foarte stresanți.

Am simțit nevoia să retrăiesc fotbalul la nivel înalt, dar detașându-mă de o presiune care devenise foarte grea. În Arabia lucrurile stau cu totul altfel”, a mai afirmat Inzaghi.

