Doliu în familia U Cluj Liviu Maior, fost conducător al clubului și ministru al Educației, a murit la vârsta de 85 de ani

Liviu Maior, fostul conducător al Universității Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani.

Vestea tragică a fost comunicată de U Cluj, duminică, în ziua în care echipa de fotbal va juca pe Giulești, contra Rapidului, de la 20:30.

Liviu Maior a murit la 85 de ani

Liviu Maior a condus clubul ardelean timp de 7 ani, până în 1991, având ulterior poziții importante în zona politică, ocupând funcția de ministru al Educației și pe cea de senator în Parlamentul României.

„Rămas bun, Liviu Maior! Profesorul Liviu Maior, fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991, s-a stins din viață astăzi, 5 aprilie 2026, la vârsta de 85 de ani.

Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanți istorici români, specialist în istoria modernă și în mișcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.

A fost decorat cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în anul 1993 și a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universități din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța.

Important om politic și diplomat, Liviu Maior a deținut portofoliul de Ministru al Educației între 1992 și 1996. Din 1996 în 2003 a fost ales senator în Parlamentul României. Între 2003 și 2005 a servit țara în calitate de ambasador plenipotențiar în Canada.

În toate funcțiile ocupate și cu orice prilej, profesorul Liviu Maior a fost un promotor al valorilor naționale și al intereselor României la nivel internațional.

Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace!”, a transmis U Cluj pe pagina de Facebook.

Citește și

