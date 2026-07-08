Cine va arbitra Supercupa României  Brigada delegată de CCA la Craiova - U Cluj, primul meci al noului sezon + FRF, măsuri de back-up pentru VAR +43 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Cine va arbitra Supercupa României Brigada delegată de CCA la Craiova - U Cluj, primul meci al noului sezon + FRF, măsuri de back-up pentru VAR

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 15:19
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 15:19
  • Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat brigada de arbitri care va oficia Supercupa României, între Universitatea Craiova și U Cluj.
  • Meciul va avea loc duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Pentru primul trofeu din noul sezon se vor duela U Craiova, campioana României și deținătoarea Cupei României, și U Cluj, formația pe care oltenii au depășit-o în ambele competiții.

Conform regulamentului de competiție, duelul se va juca pe terenul campioanei.

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Iulian Călin va arbitra Supercupa României

Miercuri, FRF a anunțat că Iulian Călin (39 de ani) va arbitra duelul dintre Craiova și U Cluj, partida care deschide noul sezon din România.

Acesta va fi ajutat la cele două tușe de Florin Neacșu și Marin Nicușor. În camera VAR se va afla Adrian Cojocaru, care va fi ajutat de Valentin Porumbel.

Cel de-al patrulea oficial este Florin Andrei, în timp ce pentru poziția de rezervă asistent a fost delegat Laszlo Imre Bucsi.

18 meciuri
a arbitrat Iulian Călin la centru în sezonul trecut din Liga 1

FRF își ia măsuri de siguranță: back-up direct la stadion pentru sistemul VAR

„Având în vedere că acesta este primul meci la care se va folosi noul HUB VAR de la Mogoșoaia, pentru această partidă a fost pregătită și o soluție de back-up direct la stadion pentru sistemul VAR.

Astfel, Marcel Bîrsan și Sorin Costreie au fost desemnați drept arbitri VAR de rezervă. Această decizie a fost luată pentru a contracara orice situație neprevăzută și care nu ar putea fi remediată în timp util, ce ar putea apărea în contextul inaugurării noului HUB, precum o conexiune slabă sau întârziată, asigurând astfel desfășurarea optimă a jocului”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Iulian Călin va fi al 19-lea „central” care va arbitra în Supercupa României. Cele mai multe meciuri au fost arbitrate de Alexandru Tudor și Radu Petrescu, câte 3.

Acesta a debutat în Liga 1 a avut loc pe 19 august 2013, la un meci dintre U Cluj și Concordia Chiajna, scor 0-3. La nivelul primei ligi, Iulian Călin a arbitrat 163 de meciuri.

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FOTO. Imagini din noul HUB VAR de la Mogoșoaia

Începând cu noul sezon, Liga 1 va avea parte de o premieră.

FRF a anunțat că fotbalul românesc va beneficia de un HUB VAR la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, de unde arbitrii vor analiza fazele meciurilor din competițiile interne.

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Galerie foto (5 imagini)

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„Arbitrii s-au dezvoltat foarte mult. Noi am plecat cu un fluier și două cartonașe și acum au camere de luat vederi montate pe ei, sisteme de comunicație, totul evoluează. Trebuie să ținem pasul cu tot ce este nou.

Avem contract direct cu UEFA și FIFA de unde primit materiale proaspete, fiind un plus pentru noi, ne putem dezvolta și să creștem în prestații”, a declarat Sebastian Colțescu, membru CCA.

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