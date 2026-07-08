Se menține ruta CFR - Rapid Giuleștenii au transferat încă un jucător de la clubul ardelean. Durata contractului

Ștefan Senciuc (19 ani) este noul jucător al celor de la Rapid și urmează să intre sub comanda lui Daniel Pancu.

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Giuleștenii se află în cantonamentul din Austria, unde mai au de disputat două amicale, și încearcă întărirea lotului înaintea weekend-ului viitor, când vor debuta în noul sezon al Ligii 1.

Ștefan Senciuc a semnat cu Rapid

Crescut la juniorii Veneziei, Senciuc a ajuns în România în 2025. A revenit la CFR după împrumutul la ASA Târgu Mureș, iar acum a fost vândut de ardeleni la Rapid.

„Bine ai venit, Ștefan Senciuc! Fundașul dreapta Ștefan Senciuc a semnat un contract valabil pentru următoarele patru sezoane cu clubul nostru.

În vârstă de 19 ani, internaționalul de tineret s-a format la Venezia, a aparținut de CFR Cluj, iar în sezonul trecut a evoluat, sub formă de împrumut, la ASA Târgu Mureș.

Mult succes în tricoul Rapidului, Ștefan!”, a transmis Rapid pe pagina de Facebook.

Transferurile realizat de Rapid în această vară

Mohammed Kamara, de la CFR Cluj

Daniel Graovac, de la FCSB

Jason Kodor, de la Lecce U20

Vladan Bubanja, de la Orenburg

Ștefan Senciuc, de la CFR Cluj

Programul amicalelor celor de la Rapid:

8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia).

9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia).

Rapid debutează în noul sezon luni, 20 iulie, de la 21:30, contra nou-promovatei Sepsi, pe Giulești.

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