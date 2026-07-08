Joacă Franța, zici că-i FCSB!😁 Marius Baciu, declarație bizară din cantonament: „Se apropie de ceea ce încercăm noi să jucăm”

Marius Baciu (51 de ani) a venit cu primele concluzii după prima parte a cantonamentului din Olanda.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit despre nivelul de pregătire la care se află echipa și a numit jucătorii care pot prelua banderola de căpitan după plecarea lui Darius Olaru, dar și rolul pe care acesta îl avea pe teren.

Marius Baciu: „Franța se apropie de ceea ce încercăm noi să jucăm”

Ulterior analizei legate de antrenament, tehnicianul a venit cu o comparație bizară.

„Al doilea căpitan după Florin Tănase este Cisotti. Este un jucător foarte important pentru noi. Radunovic şi Mihai Popescu pot purta şi ei banderola şi au spirit de lider, fără probleme.

Darius (n.r. - Olaru) a fost un jucător foarte important, dar avem şi acum jucători care îl pot înlocui. Avem nevoie de jucători în zona centrală, însă avem soluţii. Eu zic că Cisotti poate să facă foarte bine acest lucru, iar Tase la fel. Nu cred că vor fi probleme să-l înlocuim pe Darius.

Băieţii se pregătesc chiar foarte bine. Nu e o perioadă simplă, pentru că avem multe de pus la punct şi din punct de vedere fizic şi tehnico-tactic.

Vineri începe campionatul şi începe o serie de jocuri, două meciuri internaţionale, campionat, deci o să fie o perioadă foarte grea. Bineînţeles, ne aşteptăm la lucrul ăsta, ne-am organizat pentru asta şi sper să fim foarte bine la începutul sezonului.

„Dacă ne gândim la sistemul de joc, Franţa este o echipă care se apropie de ceea ce încercăm şi noi să jucăm”, a declarat Marius Baciu, potrivit primasport.ro.

Cât despre puținele transferurile efectuate până acum și ținte pe care le are echipa, Baciu a transmis:

„Nu mă îngrijorează. Da, într-adevăr, suntem în căutare pentru încă câţiva jucători, avem nişte ţinte precise.

Ne-am fi dorit să-i avem deja, pentru că numeric suntem destul de complicaţi şi astăzi am avut 17 jucători de câmp”.

Ce urmează pentru FCSB

FCSB va debuta în noul sezon al Ligii 1, vineri, 17 iulie, de la 21:30, contra celor de la FC Argeș.

Apoi, urmează dubla cu FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League. Prima manșă este programată la București, pe 23 iulie, iar returul se va juca pe 30 iulie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport