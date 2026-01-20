„Ce ridicol!” A fost sancționat în 2024, dar își ispășește pedeapsa în acest sezon de Formula 1 

Valtteri Bottas (36 de ani), pilotul de la Cadillac, a primit o sancțiune în anul 2024 pe care trebuie să o ispășească în acest sezon. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.

Damon Hill (65 de ani), fostul campion mondial din Formula 1 din anul 1996, a oferit o reacție cu privire la penalizarea finlandezului.

Valtteri Bottas (#77) va pilota în acest an pentru Cadillac, alături de Sergio Perez (#11).

În sezonul anterior, finlandezul a fost pilotul de rezervă al echipei Mercedes.

Damon Hill, după penalizarea lui Valtteri Bottas: „Ce ridicol”

La Marele Premiu de la Abu Dhabi din 2024, Valtteri Bottas, care pilota la acea vreme pentru Kick Sauber (care a devenit Audi), a fost implicat într-o coliziune cu Kevin Magnussen, pilotul echipei Haas de atunci.

Pentru acel incident, Bottas a primit o penalizare de 5 locuri pe grila de start pentru următoarea cursă la care va participa.

Finlandezul nu a putut să-și ispășească pedeapsa în 2025 pentru că nu a pilotat deloc pentru Mercedes. Astfel, Bottas va fi penalizat în prima cursă din acest sezon din Formula 1, la Marele Premiu al Australiei (6-8 martie).

Damon Hill, fostul campion mondial din 1996, a oferit și o primă reacție pe rețelele de socializare cu privire la penalizarea suferită de Bottas: „Ce ridicol!”, conform planetf1.com.

FIA a modificat regulamentul din Formula 1

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a modificat regulamentul pentru noul sezon din Formula 1.

Astfel, penalizările piloților vor fi anulate dacă pedepsele nu au fost executate în 12 luni de la primirea acestora. În ciuda acestui fapt, Valtteri Bottas nu a scăpat de sancțiune.

Finlandezul va avea o penalizare de 5 locuri pe grila de start de la Marele Premiu al Australiei pentru că sancțiunea a fost primită înainte de modificarea regulamentului.

Valtteri Bottas a câștigat o singură dată Marele Premiu al Australiei, în 2019, pe vremea când pilota pentru Mercedes.

Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026

Pre-sezon

26-30 ianuarie - Primul test privat de pre-sezon la Barcelona

- Primul test privat de pre-sezon la Barcelona 11-13 februarie - Al doilea test pre-sezon în Bahrain

- Al doilea test pre-sezon în Bahrain 18-20 februarie - Al treilea test pre-sezon, tot în Bahrain

Martie

6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne

13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai

27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka

Aprilie

10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir

17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah

Mai

1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA

22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal

Iunie

5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo

12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona

26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg

Iulie

3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone

17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps

August

21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort

24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta

Septembrie

4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza

11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania

25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku

Octombrie

9-11: Marele Premiu de la Singapore

23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin

30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico

Noiembrie

6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo

19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA

27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail

Decembrie

4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina

În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

