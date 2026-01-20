„Ce ridicol!” A fost sancționat în 2024, dar își ispășește pedeapsa în acest sezon de Formula 1 
Foto: IMAGO
Formula 1

„Ce ridicol!” A fost sancționat în 2024, dar își ispășește pedeapsa în acest sezon de Formula 1

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 15:49
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 15:49
  • Valtteri Bottas (36 de ani), pilotul de la Cadillac, a primit o sancțiune în anul 2024 pe care trebuie să o ispășească în acest sezon. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.
  • Damon Hill (65 de ani), fostul campion mondial din Formula 1 din anul 1996, a oferit o reacție cu privire la penalizarea finlandezului.

Valtteri Bottas (#77) va pilota în acest an pentru Cadillac, alături de Sergio Perez (#11).

În sezonul anterior, finlandezul a fost pilotul de rezervă al echipei Mercedes.

Povestea stadionului Dinamo Inaugurat în 1951 , construit pe locul fostului hipodrom TROB și botezat „Groapa”
Citește și
Povestea stadionului Dinamo Inaugurat în 1951, construit pe locul fostului hipodrom TROB și botezat „Groapa”
Citește mai mult
Povestea stadionului Dinamo Inaugurat în 1951 , construit pe locul fostului hipodrom TROB și botezat „Groapa”

Damon Hill, după penalizarea lui Valtteri Bottas: „Ce ridicol”

La Marele Premiu de la Abu Dhabi din 2024, Valtteri Bottas, care pilota la acea vreme pentru Kick Sauber (care a devenit Audi), a fost implicat într-o coliziune cu Kevin Magnussen, pilotul echipei Haas de atunci.

Pentru acel incident, Bottas a primit o penalizare de 5 locuri pe grila de start pentru următoarea cursă la care va participa.

Finlandezul nu a putut să-și ispășească pedeapsa în 2025 pentru că nu a pilotat deloc pentru Mercedes. Astfel, Bottas va fi penalizat în prima cursă din acest sezon din Formula 1, la Marele Premiu al Australiei (6-8 martie).

Damon Hill, fostul campion mondial din 1996, a oferit și o primă reacție pe rețelele de socializare cu privire la penalizarea suferită de Bottas: „Ce ridicol!”, conform planetf1.com.

FIA a modificat regulamentul din Formula 1

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a modificat regulamentul pentru noul sezon din Formula 1.

Astfel, penalizările piloților vor fi anulate dacă pedepsele nu au fost executate în 12 luni de la primirea acestora. În ciuda acestui fapt, Valtteri Bottas nu a scăpat de sancțiune.

Finlandezul va avea o penalizare de 5 locuri pe grila de start de la Marele Premiu al Australiei pentru că sancțiunea a fost primită înainte de modificarea regulamentului.

Valtteri Bottas a câștigat o singură dată Marele Premiu al Australiei, în 2019, pe vremea când pilota pentru Mercedes.

Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026

Pre-sezon

  • 26-30 ianuarie - Primul test privat de pre-sezon la Barcelona
  • 11-13 februarie - Al doilea test pre-sezon în Bahrain
  • 18-20 februarie - Al treilea test pre-sezon, tot în Bahrain

Martie

  • 6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne
  • 13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai
  • 27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka

Aprilie

  • 10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir
  • 17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah

Mai

  • 1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA
  • 22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal

Iunie

  • 5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo
  • 12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona
  • 26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg

Iulie

  • 3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone
  • 17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps

August

  • 21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort
  • 24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta

Septembrie

  • 4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza
  • 11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania
  • 25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku

Octombrie

  • 9-11: Marele Premiu de la Singapore
  • 23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin
  • 30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico

Noiembrie

  • 6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo
  • 19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA
  • 27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail

Decembrie

  • 4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina

În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Citește și

Taxe mari, avere mare Ce cifră de afaceri are cea mai importantă firmă a lui Valeriu Iftime + Care sunt cei mai puternici finanțatori din Liga 1
Superliga
15:02
Taxe mari, avere mare Ce cifră de afaceri are cea mai importantă firmă a lui Valeriu Iftime + Care sunt cei mai puternici finanțatori din Liga 1
Citește mai mult
Taxe mari, avere mare Ce cifră de afaceri are cea mai importantă firmă a lui Valeriu Iftime + Care sunt cei mai puternici finanțatori din Liga 1
Liga Campionilor Arsenal câștigă pe „Meazza”, iar Cristi Chivu ajunge la trei eșecuri consecutive. Real Madrid, scor tenis în fața lui AS Monaco
Liga Campionilor
14:25
Liga Campionilor Arsenal câștigă pe „Meazza”, iar Cristi Chivu ajunge la trei eșecuri consecutive. Real Madrid, scor tenis în fața lui AS Monaco
Citește mai mult
Liga Campionilor Arsenal câștigă pe „Meazza”, iar Cristi Chivu ajunge la trei eșecuri consecutive. Real Madrid, scor tenis în fața lui AS Monaco

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
formula 1 Damon Hill valtteri bottas marele premiu al australiei cadillac
Știrile zilei din sport
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Superliga
20.01
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Citește mai mult
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal
20.01
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Citește mai mult
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Campionate
20.01
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește mai mult
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Special
20.01
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Citește mai mult
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:15
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
14:44
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
13:49
Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
Depresie, pizza și whiskey  Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
14:18
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Superliga
20.01
Pleacă de la Rapid Anunțul lui Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Tenis
20.01
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Citește mai mult
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Superliga
20.01
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Citește mai mult
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Diverse
20.01
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share