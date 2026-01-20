„Ce ridicol!” A fost sancționat în 2024, dar își ispășește pedeapsa în acest sezon de Formula 1 

- Valtteri Bottas (36 de ani), pilotul de la Cadillac, a primit o sancțiune în anul 2024 pe care trebuie să o ispășească în acest sezon. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.
- Damon Hill (65 de ani), fostul campion mondial din Formula 1 din anul 1996, a oferit o reacție cu privire la penalizarea finlandezului.
Valtteri Bottas (#77) va pilota în acest an pentru Cadillac, alături de Sergio Perez (#11).
În sezonul anterior, finlandezul a fost pilotul de rezervă al echipei Mercedes.
Damon Hill, după penalizarea lui Valtteri Bottas: „Ce ridicol”
La Marele Premiu de la Abu Dhabi din 2024, Valtteri Bottas, care pilota la acea vreme pentru Kick Sauber (care a devenit Audi), a fost implicat într-o coliziune cu Kevin Magnussen, pilotul echipei Haas de atunci.
Pentru acel incident, Bottas a primit o penalizare de 5 locuri pe grila de start pentru următoarea cursă la care va participa.
Finlandezul nu a putut să-și ispășească pedeapsa în 2025 pentru că nu a pilotat deloc pentru Mercedes. Astfel, Bottas va fi penalizat în prima cursă din acest sezon din Formula 1, la Marele Premiu al Australiei (6-8 martie).
Damon Hill, fostul campion mondial din 1996, a oferit și o primă reacție pe rețelele de socializare cu privire la penalizarea suferită de Bottas: „Ce ridicol!”, conform planetf1.com.
FIA a modificat regulamentul din Formula 1
Federația Internațională de Automobilism (FIA) a modificat regulamentul pentru noul sezon din Formula 1.
Astfel, penalizările piloților vor fi anulate dacă pedepsele nu au fost executate în 12 luni de la primirea acestora. În ciuda acestui fapt, Valtteri Bottas nu a scăpat de sancțiune.
Finlandezul va avea o penalizare de 5 locuri pe grila de start de la Marele Premiu al Australiei pentru că sancțiunea a fost primită înainte de modificarea regulamentului.
Valtteri Bottas a câștigat o singură dată Marele Premiu al Australiei, în 2019, pe vremea când pilota pentru Mercedes.
Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026
Pre-sezon
- 26-30 ianuarie - Primul test privat de pre-sezon la Barcelona
- 11-13 februarie - Al doilea test pre-sezon în Bahrain
- 18-20 februarie - Al treilea test pre-sezon, tot în Bahrain
Martie
- 6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne
- 13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai
- 27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka
Aprilie
- 10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir
- 17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah
Mai
- 1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA
- 22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal
Iunie
- 5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo
- 12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona
- 26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg
Iulie
- 3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone
- 17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps
August
- 21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort
- 24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta
Septembrie
- 4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza
- 11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania
- 25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku
Octombrie
- 9-11: Marele Premiu de la Singapore
- 23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin
- 30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico
Noiembrie
- 6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo
- 19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA
- 27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail
Decembrie
- 4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina
În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.