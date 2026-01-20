Taxe mari, avere mare Ce cifră de afaceri are cea mai importantă firmă a lui Valeriu Iftime + Care sunt cei mai puternici finanțatori din Liga 1

Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre averea personală și afacerile pe care le are.

Iftime a numit cei mai potenți financiar patroni din Liga 1.

De-a lungul interviului acordat pentru GOLAZO.ro, finanțatorul lui FC Botoșani a discutat și despre subiecte din sfera politică.

Valeriu Iftime a dezvăluit pentru GOLAZO.ro sumele uriașe de bani rulate de una dintre cele mai profitabile firme din portofoliul său.

Valeriu Iftime: „O companie din grupul meu se poate vinde cu sute de milioane de euro”

Acum trei ani erați creditat cu o avere de 25 de milioane de euro.

Asta spune presa.

Vi se pare mult? Vi se pare sub ceea ce aveți?

Nu, chiar nu știu. Vă dau cuvântul meu că nu știu. Ce pot să vă spun este că azi o companie din grupul meu se poate vinde cu niște sute de milioane de euro. Și eu am 40% din asta, înțelegeți? (…) Dacă vrei să faci top cu bogații în România, vezi impozitele plătite la stat. Care e valoarea impozitelor pe firmele tale? Că orice fel de afacere faci, plătești impozit.



De exemplu, eu plătesc anul ăsta la stat 41 de milioane de euro. Ăsta e impozitul pe care îl plătește Elsaco, firma mea. Sigur, profitul e mai mic decât asta, dar ăsta e impozitul.

Asta înseamnă o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de euro, nu?

Da, da… mai mult. Dar, încă o dată, eu nu știu câți bani am și nu vreau să spun asta, pentru că nu știu. Nu m-am gândit niciodată.

Dacă ar fi să faceți un top în fotbal, cam pe unde vă plasați față de ceilalți patroni?

Păi, domnul Becali e clar sus, domnul Șucu e sus … nu știu domnul de la Craiova ce afaceri face, cred că e bine financiar, dar chiar nu știu nimic de el. Îmi pare un tip foarte, foarte deștept, îl apreciez tare. Din fotbal e poate cel mai bun cunoscător al fenomenului, de a manageria fotbalul.

Nelu Varga?

Nu-l știu, dar n-am niciun fel de chimie cu dumnealui.

