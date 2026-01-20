Povestea stadionului Dinamo Inaugurat în 1951 , construit pe locul fostului hipodrom TROB și botezat „Groapa” +42 foto
Stadionul Dinamo în 1951
Povestea stadionului Dinamo Inaugurat în 1951, construit pe locul fostului hipodrom TROB și botezat „Groapa”

Pe locul vechii arene va fi construit un stadion modern, cu o capacitate de 25.000 de locuri, parte dintr-un proiect amplu de investiție estimat la circa 172 de milioane de euro.

Stadionul Dinamo a fost inaugurat în 1951

Stadionul Dinamo a fost inaugurat pe 14 octombrie 1951, într-o perioadă în care România trecea printr-un proces amplu de reconstrucție postbelică.

După înființarea, în 1948, a Clubului Sportiv Dinamo, s-a considerat necesară construirea unei arene proprii, unde echipa să își dispute meciurile „acasă”.

Lucrările au durat doi ani și au fost coordonate de Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport al Republicii Populare România.

Primul meci în „Ștefan cel Mare”: Dinamo - Locomotiva Timișoara 1-0

Primul meci pe noua arenă a avut loc în aceeași zi cu inaugurare din 14 octombrie 1951: Dinamo București - Locomotiva Timișoara 1-0. Alexandru Ene reuşea, în minutul 25, să marcheze primul gol din istoria stadionului.

A fost concepută ca o arenă multifuncțională, cu pistă de atletism și instalație de iluminat, elemente care o situau în avangarda infrastructurii sportive românești de la acea vreme. Capacitatea sa, în perioada modernă, a fost de 15.032 de locuri.

Cele două peluze, Peluza Cătălin Hîldan (PCH) și Peluza Sud, au devenit de-a lungul deceniilor simboluri ale pasiunii dinamoviste, locuri unde loialitatea suporterilor a devenit legendă.

De la hipodrom la „Groapă”

Locul pe care s-a construit stadionul Dinamo are o istorie bogată și complexă. Zona Ștefan cel Mare - Floreasca a evoluat treptat de la moșii boierești, la hipodromuri interbelice, iar apoi la o zonă urbană în plină dezvoltare.

În perioada interbelică, aici funcționau hipodromurile Floreasca și de Trap și Obstacole, frecventate de elita Capitalei.

După anii ’30, terenurile au început să fie transformate, iar hipodromul TROB a devenit un velodrom. După cel de-al Doilea Război Mondial, pe acest loc a fost ridicat stadionul Dinamo, sub regimul comunist, în contextul construirii unui nou model urban și sportiv.

Porecla „Groapa” nu are conotație peiorativă, ci se leagă de o realitate istorică: înainte de hipodrom, pe acel teren exista o groapă de nisip folosită pentru cărămidărie.

Aceasta a rămas în memoria colectivă și a devenit parte din identitatea clubului și a suporterilor. De-a lungul anilor, Groapa” a intrat în folclorul dinamovist și s-a transformat, de-a lungul timpului, într-o scandare celebră: „Cine vine-n Groapă, fără trei nu scapă!”.

O arenă a marilor emoții și a momentelor decisive

De-a lungul deceniilor, stadionul Dinamo a fost martorul unor capitole definitorii pentru fotbalul românesc.

Generații întregi de jucători emblematici, de la frații Nunweiller, Cornel Dinu, Dudu Georgescu sau Mircea Lucescu, până la Cătălin Hîldan, au scris aici pagini importante ale clubului.

Ultima renovare majoră a avut loc în 2007, însă, în timp, infrastructura a devenit învechită, iar tribunele înguste și facilitățile limitate au arătat trecerea timpului. Cu toate acestea, pentru suporterii dinamoviști, „Groapa” a rămas acasă, un loc sacru, plin de amintiri și emoții.

Căderea și renașterea „câinilor roșii”

Un moment dureros din istoria clubului a fost retrogradarea din 2022, după 74 de ani neîntrerupți în prima ligă. Barajul pierdut cu Universitatea Cluj a fost un șoc pentru comunitatea dinamovistă, iar ultimul meci de acasă, încheiat 1-1, a rămas o amintire dureroasă pentru fani.

Totuși, din acea perioadă dificilă a început și o nouă etapă. Clubul a început o reorganizare, suporterii au continuat să susțină echipa, iar proiectul unui nou stadion a devenit realitate.

Victorii memorabile în cupele europene pe stadionul Dinamo

  • Dinamo - PAOK Salonic 5-0 (Cupa Orașelor Târguri 1970/1971, turul 1)
  • Dinamo - Crusaders Belfast 11-0 (Cupa Campionilor Europeni 1973/1974, turul 1)
  • Dinamo - Inter Milano 3-2 (Cupa UEFA 1981/1982, turul II)
  • Dinamo - Panathinaikos 6-1 (Cupa Cupelor 1989/1990, optimi)
  • Dinamo - Sporting Lisabona 2-0 (Cupa UEFA 1991/1992, turul 1)
  • Dinamo - Everton 5-1 (Cupa UEFA 2005/2006, turul I)

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
dinamo bucuresti Soseaua Stefan Cel Mare stadion dinamo noul stadion dinamo
