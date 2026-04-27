Claudiu Petrila. Foto: Sportpictures
Superliga

Dezastru pentru Rapid FOTO. Cât ar putea lipsi Claudiu Petrila după ce s-a „rupt” în meciul cu Dinamo » A început să plângă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 10:02
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 10:02
  • DINAMO - RAPID 3-1. Claudiu Petrila (25 de ani) s-a accidentat și a părăsit terenul în lacrimi și ar putea rata finalul sezonului.
  • Atacantul, care este unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în acest sezon, a acuzat probleme musculare în minutul 80.

Antrenorul Costel Gâlcă nu mai avea schimbări la dispoziție, alb-vișiniii fiind nevoiți să încheie meciul în inferioritate numerică.

Dinamo - Rapid 3-1. Claudiu Petrila ar putea rata finalul sezonului după accidentarea suferită

Petrila a fost ajutat de staff-ul medical să iasă de pe teren, iar ulterior a fost surprins plângând pe banca de rezerve.

Primele informații ar indica o ruptură musculară profundă, însă gravitatea exactă a accidentării va fi stabilită după investigațiile medicale pe care jucătorul urmează să le efectueze.

În acest moment, se estimează că Petrila ar putea lipsi aproximativ două luni, conform fanatik.ro.

Claudiu Petrila s-a accidentat în timpul meciului Dinamo - Rapid 3-2. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (35 imagini)

+35 Foto
Pentru Rapid, pierderea lui Petrila vine într-un moment complicat. „Decarul” giuleștenilor a contribuit decisiv în acest sezon, cu 5 goluri și 11 pase decisive în cele 36 de meciuri jucate în toate competițiile.

Programul Rapidului până la finalul sezonului:

  • 4 mai: Rapid - CFR
  • 9 mai: U Cluj - Rapid
  • 16 mai: FC Argeș - Rapid
  • 23 mai: Rapid - U Craiova

FOTO: Dinamo - Rapid 3-1

Galerie foto (52 imagini)

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpg
+52 Foto
Problemele Rapidului au început încă din primele minute ale derby-ului. Portarul Marian Aioani s-a accidentat în minutul 2 și a fost înlocuit de Adrian Briciu, un tânăr de 18 ani, care a avut parte de un debut de coșmar în tricoul alb-vișiniu. În minutul 39, Briciu a scăpat mingea în poartă la lovitura de cap a lui Milanov, după cornerul lui Armstrong.

Situația a fost cu atât mai dificilă pentru Rapid cu cât Dejan Iliev, al doilea portar al echipei, nu a fost disponibil din cauza unei accidentări.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti liga 1 rapid Claudiu Petrila
Știrile zilei din sport
Opinii
Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Dar de „Fata Morgana" ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Top stiri
Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 48 rapid 52 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share