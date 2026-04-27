Dezastru pentru Rapid FOTO. Cât ar putea lipsi Claudiu Petrila după ce s-a „rupt” în meciul cu Dinamo » A început să plângă

DINAMO - RAPID 3-1. Claudiu Petrila (25 de ani) s-a accidentat și a părăsit terenul în lacrimi și ar putea rata finalul sezonului.

Claudiu Petrila (25 de ani) s-a accidentat și a părăsit terenul în lacrimi și ar putea rata finalul sezonului. Atacantul, care este unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în acest sezon, a acuzat probleme musculare în minutul 80.

Antrenorul Costel Gâlcă nu mai avea schimbări la dispoziție, alb-vișiniii fiind nevoiți să încheie meciul în inferioritate numerică.

Petrila a fost ajutat de staff-ul medical să iasă de pe teren, iar ulterior a fost surprins plângând pe banca de rezerve.

Primele informații ar indica o ruptură musculară profundă, însă gravitatea exactă a accidentării va fi stabilită după investigațiile medicale pe care jucătorul urmează să le efectueze.

În acest moment, se estimează că Petrila ar putea lipsi aproximativ două luni, conform fanatik.ro.

Pentru Rapid, pierderea lui Petrila vine într-un moment complicat. „Decarul” giuleștenilor a contribuit decisiv în acest sezon, cu 5 goluri și 11 pase decisive în cele 36 de meciuri jucate în toate competițiile.

Programul Rapidului până la finalul sezonului:

4 mai: Rapid - CFR

9 mai: U Cluj - Rapid

16 mai: FC Argeș - Rapid

23 mai: Rapid - U Craiova

Problemele Rapidului au început încă din primele minute ale derby-ului. Portarul Marian Aioani s-a accidentat în minutul 2 și a fost înlocuit de Adrian Briciu, un tânăr de 18 ani, care a avut parte de un debut de coșmar în tricoul alb-vișiniu. În minutul 39, Briciu a scăpat mingea în poartă la lovitura de cap a lui Milanov, după cornerul lui Armstrong.

Situația a fost cu atât mai dificilă pentru Rapid cu cât Dejan Iliev, al doilea portar al echipei, nu a fost disponibil din cauza unei accidentări.

