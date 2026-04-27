Costel Gâlcă (54 de ani) a fost supărat, dezamăgit după 1-3 cu Dinamo în derby: „Am până la vară contract”.

Antrenorul Rapidului a evitat să răspundă clar ce se întâmplă dacă acordul nu i se prelungește automat.

Întrebat dacă ar dori o discuție cu patronul Șucu, a spus: „Eu cred că multe lucruri le știu cei din conducere”. Lucruri care nu-i plac lui Gâlcă.

Costel Gâlcă a apărut puternic afectat la conferință, după 1-3 cu Dinamo, meci în care Rapid s-a prăbușit după golul primit în prima repriză.

Rezultatul l-a enervat cumplit: „o umilință, o rușine”, la fel jocul vișiniilor, „n-am arătat niciodată așa”.

Gâlcă, despre viitorul său la Rapid: „Am văzut că apar lucruri. O să știți”

E supărat, e nemulțumit, sunt lucruri care nu-i plac. Și nu s-a sfiit să intre în discuții legate de contract, de dilema dacă rămâne sau nu în Giulești din vară.

Nu a spus că pleacă, dar a sugerat că ar putea părăsi clubul dacă nu e așa cum își dorește el.

Întrebat dacă mai rămâne și următorul meci, al 100-lea său joc ca antrenor în Liga 1, a replicat: „Întrebați conducerea!”.

„Aveți susținerea conducerii?”. Răspunsul, ambiguu: „Când o să știți, o să aveți ceva, că tot am văzut că apar lucruri, OK, atunci o să știți”.

Vrea reuniune cu Șucu? „Eu cred că multe lucruri le știu cei din conducere”

Faptul că își face un contract bun și nu e ușor să fie demis nu-l impresionează.

Aici e vorba de mai mult (n.r. - decât un contract), e vorba de o muncă. Nu e încă pierdută, dar e un moment greu. Munca mea, a staff-ului și a jucătorilor, că tot ei au stat mult timp pe primele trei locuri. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Există posibilitatea unei întâlniri iminente cu patronul Dan Șucu? Ar vrea o asemenea ședință?

„Eu cred că multe lucruri le știu cei din conducere”. Lucruri de care tehnicianul e nemulțumit.

Gâlcă, sugestiv asupra proiectului Rapid: „Depinde cum își doresc”

Și a ajuns la contract. I s-a spus că mai are contract un an și a ținut să precizeze:

„Am până la vară și depinde dacă mă calific într-o cupă europeană, dacă termin pe un loc de cupă europeană, atunci se prelungește automat”.

Ce se întâmplă dacă nu atinge acest obiectiv și acordul nu i se prelungește automat?

Acolo nu mai depinde doar de mine, depinde și de club. Ce își doresc și ei și depinde cum își doresc. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Acel „cum își doresc” devine important. Va trebui el să creadă în primul rând în proiectul propus pentru a continua.

Ce le-a spus Gâlcă jucătorilor: „În primul rând echipa, nu individul”

A mers puțin mai departe la conferință și în ceea ce privește relația cu jucătorii.

La întrebarea „Ce mesaj aveți pentru ei?”, a dezvăluit:

„Le-am spus că noi trebuie să ne gândim în primul rând la echipă, nu la individ”.

Trebuie schimbate multe lucruri, pentru că nu putem continua așa. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

„Jucătorii nu vă ascultă sau nu pot mai mult în meciuri?”.

A reacționat: „Întrebați-i pe ei! Dar, v-am zis, la antrenamente iese destul de bine tot ce lucrăm”.

