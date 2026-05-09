Când va avea Corvinul stadion Primarul oferă detalii despre noua arenă din Hunedoara: „Atunci ar trebui să fie gata, în cel mai fericit caz” +10 foto
Publicat: 09.05.2026, ora 12:13
  • Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a oferit noi detalii despre proiectul noului stadion al echipei Corvinul.
  • Clubul hunedorean a obținut promovarea matematică în Superliga.

Proiectul noului stadion al Corvinului a fost evaluat inițial la 64 de milioane de euro, dar a fost licitat la 54 de milioane de euro, inclusiv TVA.

Dan Bobouțanu a anunțat următorul pas pentru noul stadion al Corvinului: „Vom începe demolarea”

Primăria Hunedoara urmează să asigure o cofinanțare de 25% pentru partea de construcții-montaj, estimată de Dan Bobouțanu la aproximativ 10 milioane de euro, sumă care va fi cunoscută exact după finalizarea proiectului tehnic.

„Cred că la finalul lunii mai, începutul lui iunie, se va preda proiectul tehnic la Compania Națională de Investiții, iar noi vom începe demolarea.

Dacă lucrurile merg conform planului pe care l-a stabilit administrația locală, undeva în ultimul trimestru, dacă nu în primul trimestru al anului viitor, ar trebui să înceapă lucrările, să presupunem cel mai târziu anul viitor, 2027-2028.

Undeva în 2029 ar trebui să fie gata stadionul. Trei ani, în cel mai fericit caz. Este o lucrare de la zero”, a spus Bobouțanu, la Digi Sport.

Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara
Primarul a precizat că există deja discuții pentru organizarea unor concerte pe viitoarea arenă

„Sunt 10.100 de locuri. L-am făcut puțin mai mare, pentru că noi, știți că de regulă stadioanele se fac și după numărul de populație, dar am considerat că este o investiție județeană și, practic, putea fi închiriat de oricine și este gândit și pentru alte evenimente decât sportive.

Sunt discuții avansate pentru 2027, se vor muta cu anumite trupe care să vină să concerteze acolo.

Trebuie să asiguri veniturile necesare pentru stadion, pentru că altfel societatea care îl va gestiona poate intra în faliment”, a mai spus Bobouțanu.

Hunedorenii și-au asigurat matematic promovarea în Liga 1 în urma victoriei din etapa #8 a play-off-ului ligii secunde, 2-0 cu FC Voluntari.

Ce facilități va avea noul stadion Corvinul

  • Stadionul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).
  • Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.
  • Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.
  • Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice

