Dan Nistor scrie istorie Mijlocașul lui U Cluj a urcat pe locul 2 în topul all-time al prezențelor în Liga 1! Câte meciuri îl despart de prima poziție
Dan Nistor FOTO: SportPictures
Dan Nistor scrie istorie Mijlocașul lui U Cluj a urcat pe locul 2 în topul all-time al prezențelor în Liga 1! Câte meciuri îl despart de prima poziție

Gabriel Neagu
Publicat: 12.09.2025, ora 23:28
Actualizat: 12.09.2025, ora 23:28
  • Dan Nistor (37 de ani) a ajuns la 490 de meciuri jucate în Liga 1.
  • Mijlocașul lui U Cluj l-a egalat pe Costică Ștefănescu în clasamentul all-time al prezențelor în prima ligă din România.
  • Doar Ionel Dănciulescu îl depășește, însă îi poate doborî recordul chiar în acest sezon.

Nistor a fost titular în duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid București, scor 0-0, din etapa #9 a Superligii.

Dan Nistor, pe locul 2 în clasamentul all-time al prezențelor în Liga 1

Mijlocașul „studenților” l-a egalat pe Costică Ștefănescu la numărul de prezențe în Superliga: 490. Nistor și „Ministrul Apărării” din Bănie împart acum locul secund în această ierarhie.

Lider este Ionel Dănciulescu, fost golgheter al lui Dinamo și al Stelei, cu 515 meciuri jucate pe prima scenă a fotbalului românesc.

Recordul lui Danciu-gol poate fi doborât chiar în acest sezon! U Cluj mai are de disputat cel puțin 30 de meciuri, 31 dacă se va califica din nou în play-off. Între cei doi jucători e acum o diferență de numai 25 de meciuri, astfel că Nistor și-ar putea permite să rateze 4-5 etape.

Nistor mai are contract cu U Cluj până vara viitoare, însă și-ar putea prelungi din nou înțelegerea dacă evoluțiile sale vor fi în continuare la nivel înalt.

Top 5 all-time - prezențe în Liga 1

  • 1. Ionel Dănciulescu - 515 meciuri
  • 2. Costică Ștefănescu, Dan Nistor - 490 meciuri
  • 4. Florea Ispir - 485 meciuri
  • 5. Ladislau Bölöni - 484 meciuri

Dan Nistor, carieră prolifică în Superliga

Dan Nistor a debutat în Liga 1 în sezonul 2010-2011, când evolua pentru Pandurii Târgu Jiu. A jucat 26 de meciuri în acea stagiune, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Din următorul sezon, a devenit un jucător de bază pentru gorjeni și a jucat 33 de partide.

Mijlocașul a reușit să cucerească titlul în sezonul 2017-2018, când îmbrăca tricoul celor de la CFR Cluj.

Pe plan personal, Dan Nistor a fost cel mai bun pasator al campionatului în sezonul 2018-2019, cu 13 pase decisive, și în sezonul 2020-2021, cu 10 assisturi.

63 de goluri și 100 de pase decisive
a reușit Dan Nistor în Liga 1
  • De-a lungul carierei, în Superliga a evoluat pentru Pandurii, Dinamo, CFR Cluj, CS Universitatea Craiova și U Cluj

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Ionel Danciulescu u cluj Dan Nistor Costica Stefanescu
