Rădoi, de partea lui Lucescu Fostul selecționer analizează situația naționalei: „Asta se aștepta! Nu facem altceva decât să ne dăm în cap”

Mirel Rădoi (44 de ani) a vorbit despre situația în care se află naționala lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Antrenorul a prefațat partida pe care Universitatea Craiova o va disputa împotriva echipei Farul Constanța în etapa #9 din Liga 1.

Șansele ca România să ajungă la CM 2026 au scăzut după ultimele rezultate din preliminarii, iar situația lui Lucescu pe banca primei reprezentative este incertă.

Rădoi, despre națională și Mircea Lucescu: „Nu ar trebui să plece”

Întrebat dacă acesta Mircea Lucescu ar trebui să demisioneze, Rădoi, fost selecționer, a răspuns:

„Unu, respectul față de colegi. Și aici cred că este mai mult decât un coleg pentru noi toți ceilalți antrenori, când vorbim de Mircea Lucescu.

Și doi, am fost în situația dânsului și știu cât de ușor e din poziția asta să ne dăm cu părerea. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să plece. Și nici nu sunt în măsură nici măcar să declar. Nu îmi permit să fac acest lucru. Sunt foarte mulți specialiști care au posibilitatea asta de a-și da cu părerea. Din păcate, eu refuz să fac acest lucru.

După reacțiile pe care le-am văzut, parcă se aștepta ca echipa națională să aibă aceste rezultate pentru a începe să spunem că, de fapt, vârsta contează. Cumva, ne-am debarasat de tot ceea ce s-a întâmplat la meciurile trecute, în campania de Liga Națiunilor. Cumva, parcă s-au așteptat aceste rezultate ca noi să putem, cu ghilimele, să ne arătăm adevărata față.

Noi oricum, de la tragerea sorți, am acceptat cu toții că Austria este echipa care se bate la primul loc și că vom vedea pentru poziția a doua între noi și Bosnia.

Acum, când ne trezim că de fapt nu mai avem șanse sau că Bosnia ar putea să termine pe locul 2, dintr-o dată am devenit foarte frustrați și ne-am îndreptat atenția spre altceva.

Jucătorii nu mai sunt buni, antrenorul a uitat fotbalul. Adică mi se pare că într-o singură acțiune nu s-au întâmplat lucruri atât de rele cum par să fie expuse după”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Rădoi a mai fost întrebat și dacă și-ar de demisia în acest moment, dacă ar fi în locul selecționerului:

„Deja intrăm în discuții care nu-și au rostul. Vorbim una, două și gata, demisia. După aceea, dacă cineva și-ar da demisia, veniți pe partea cealaltă cu Federația, că nu dă continuitate antrenorului.

Orice s-ar întâmpla, de fiecare dată încercăm să găsim altceva în loc să găsim soluții. Fiecare dintre noi ar putea să vină cu ceva pentru echipa națională, noi încercăm să vedem cum putem să facem ca să creăm ceva.

Ori, în perioada asta, am văzut foarte puține reacții sau foarte puțini oameni care au încercat să vină cu soluții pentru echipa națională. Noi, de fapt, nu facem altceva decât să ne dăm în cap”, a mai spus Rădoi.

Mirel Rădoi, despre Farul: „O echipă care a creat meciuri dificile”

Gruparea din Bănie s-a reunit după pauza internațională, iar Rădoi vrea ca liderul din Liga 1 să-și continue seria de invincibilitate. Tehnicianul oltenilor nu se așteaptă la un meci ușor împotriva formației lui Ianis Zicu.

„Întâlnim o echipă care, până acum, indiferent de rezultat, a creat meciuri foarte dificile, o echipă care ne-a creat multe probleme și în meciurile de acasă, chiar dacă au existat schimbări masive în această vară, și aici nu mă refer doar la jucători, și la banca tehnică.

Evident că Ianis Zicu a dat de o echipă de jucători cu o calitate individuală peste ceea ce avea la Metaloglobus. Acum, cu prezența lui, echipa are o dinamică mult mai mare decât înainte cu Gică Hagi.

Jucătorilor le este lăsată libertatea de exprimare, pot să creeze probleme în orice zonă de teren. Au doi jucători în atac care au fost antrenați de către noi aici, Markovic și Ișfan, cu calități diferite, dar care pun probleme oricărei defensive.

Cred că ne va aștepta un meci echilibrat și de-o parte și de alta. Cu siguranță vor fi schimbări. În primul rând, jucătorii care au fost la echipele naționale, unii au călătorit sau călătoresc încă, au ajuns mai târziu, ceilalți au acuzat o stare de oboseală și atunci, evident, vor fi schimbări în primul «11»”, a spus Rădoi, la conferința de presă.

