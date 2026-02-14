Schimb de mesaje Bergodi - Pancu Dialogul dintre cei doi tehnicieni, după scandalul din derby-ul CFR - U Cluj

Daniel Pancu (48 de ani) și Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorii de la CFR, respectiv U Cluj, au avut un schimb de mesaje în care au discutat despre incidentele din derby-ul Clujului, 3-2.

CFR și U Cluj s-au întâlnit în urmă cu o săptămână, în etapa 26 din Liga 1. Finalul partidei a fost umbrit de un eveniment neplăcut, atunci când Cristiano Bergodi a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

Ulterior, după meci, Daniel Pancu, antrenorul formației din Gruia, l-a atacat pe omologul său și a țipat în fața camerelor.

Daniel Pancu, mesaj pentru Cristiano Bergodi

La o săptămână după scenele reprobabile din Gruia, Daniel Pancu a luat inițiativa și i-a transmis un mesaj în italiană lui Cristiano Bergodi, pentru a se împăca.

„Cristiano, te rog să mă ierți. Nu am absolut nimic împotriva ta, te respect foarte mult. De aceea am crezut că nu respecți țara noastră și oamenii de aici.

Încă îl respect pe omul și antrenorul Bergodi. Am crezut că țara noastră și oamenii de aici nu sunt respectați. Eu îl respect pe omul și antrenorul Cristiano Bergodi”, i-a transmis Pancu lui Bergodi, conform fanatik.ro.

Răspunsul antrenorului italian nu a întârziat să apară.

„ Daniel, să lăsăm în urmă această problemă. Am fost prinși în tensiunea meciului și am exagerat. Mă bucur, având în vedere prietenia noastră, că mi-ai scris un mesaj de scuze și pace.

Te apreciez și te respect sincer, Daniel, așa cum am făcut întotdeauna cu toți cei cu care am lucrat în această țară. Te salut călduros”, a fost răspunsul lui Cristiano Bergodi.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

CFR Cluj se află pe locul 7 în Liga 1, cu 41 de puncte acumulate, în timp ce U Cluj se poziționează pe locul 6, cu 42 de puncte.

Pentru echipa antrenată de Daniel Pancu urmează duelul cu Hermannstadt de luni, de la ora 17:00. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. U Cluj o va întâlni pe Csikszereda astăzi, de la ora 19:00. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

VIDEO. Declarațiile lui Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport