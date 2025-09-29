Zlatan Ibrahimovic (43 de ani), fostul atacant al lui AC Milan, a postat un mesaj primit în 2019 de la Francesco Camarda (17 ani).

Atacantul italian crescut pe „San Siro” este campion european de juniori și a apucat să joace în tricoul primei reprezentative a „rossonerilor”.

Francesco Camarda, atacantul împrumutat de AC Milan la Lecce, a reușit să înscrie primul său gol în Serie A, împotriva celor de la Bologna, 2-2.

Mesaj publicat după 6 ani. Zlatan Ibrahimovic a arătat ce i-a scris un fotbalist: „Acum toată lumea știe cine ești”

Zlatan Ibrahimovic a postat, pe Instagram, o captură de ecran cu mesajele private primite de la Francesco Camarda, în urmă cu șase ani.

„Sunt italian și sunt un mare fan al lui AC Milan. Ești un mare campion. Mă bucur că ai venit la AC Milan. Mi-ar plăcea să te cunosc, ești eroul meu.

Ah, joc pentru AC Milan. Mă cheamă Francesco Camarda”, i-a scris atacantul împrumutat la Lecce, când avea 11 ani.

Zlatan Ibrahimovc a completat imaginea cu textul: „Acum, toată lumea îți știe numele, nu doar eu ”.

Francesco Camarda, crescut de AC Milan

Francesco Camarda a fost crescut în academia celor de la AC Milan. Atacantul a evoluat la toate grupele de juniori ale trupei de pe „San Siro”.

În sezonul precedent, a făcut pasul la seniori și a evoluat atât pentru prima cât și pentru a doua echipă a celor de la AC Milan. Totuși, a reușit să înscrie numai în meciurile din Serie C.

Francesco Camarda a fost împrumutat la Lecce, pentru sezonul în curs. Acesta a marcat un gol în șapte meciuri.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Francesco Camarda, conform Transfermarkt

Atacantul italian a câștigat Campionatul European sub 17 ani, alături de națională. Francesco Camarda a marcat patru goluri la turneul final, dintre care două au fost înscrise în finala contra Portugaliei U17, 3-0.

Pentru selecționata U19 a Italiei, vârful a jucat 10 partide și a marcat șase goluri.

