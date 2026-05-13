Nistor, nemulțumit Veteranul lui U Cluj, înainte de finala Cupei României: „Primordial e asta”

Dan Nistor (38 de ani), jucătorul lui U Cluj, a prefațat partida cu U Craiova din finala Cupei României.

Meciul se va juca astăzi, de la ora 20:00, la Sibiu, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Federația Română de Fotbal a transmis în urmă cu două săptămâni că cele aproximativ 2.000 de bilete pentru publicul general au fost vândute în doar 4 minute.

Dan Nistor, înainte de finala Cupei: „Stadionul acesta este prea mic”

Dan Nistor consideră că stadionul municipal din Sibiu, care are o capacitate de 14.200 de locuri, nu este potrivit pentru un asemenea meci, care ar fi atras mult mai mulți spectatori.

„Primordial e meciul de mâine seară (n.r. miercuri) şi este cel mai important, pentru că e un trofeu în joc. Acest trofeu ar trebui să-l câştigăm, deoarece am auzit că va fi un public foarte numeros.

Cea mai bună echipă să câştige. Va fi cea mai importantă săptămână din istoria acestui club, sperăm să ieşim cu bine.

E fosta mea echipă, am fost la un pas să câştig şi campionatul cu ei. Va fi un meci foarte disputat, dar cred că stadionul acesta este prea mic pentru acest meci. La noi s-au vândut biletele în 3, 4 minute ”, a declarat Dan Nistor la Digi Sport, citat de primasport.ro.

FOTO: Trofeul Cupei României a ajuns, marți, la Sibiu

Dan Nistor a evoluat pentru Universitatea Craiova în perioada ianuarie 2020 - februarie 2023, înainte să fie transferat de U Cluj.

În tricoul oltenilor, Nistor a jucat 123 de meciuri, a marcat 15 goluri și a oferit 18 pase decisive.

34 de meciuri a jucat Dan Nistor în acest sezon pentru U Cluj. A marcat 8 goluri și a oferit 7 pase decisive

Finala Cupei vine într-un moment important pentru ambele formații. Pe lângă lupta pentru trofeu, U Cluj și U Craiova sunt implicate și în cursa pentru titlu în Superliga.

În acest moment, cele două echipe sunt despărțite de un singur punct, cu două etape rămase de disputat.

U Cluj a câștigat Cupa doar în 1965, cu toate că a mai disputat alte cinci finale, în 1934, 1942, 1949, 2015 și 2023!

De partea cealaltă, oltenii se mândresc, pe bună dreptate, cu nu mai puțin de 7 trofee adjudecate, pe firul timpului din 1977, 1978, 1981, 1983 și continuând după Revoluție cu 1991, 2018 și 2021. În plus, două alte finale disputate: 1975 și 1985, conform cuparomaniei.frf.ro.

