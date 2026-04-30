Interes maxim pentru finala Cupei Biletele pentru ultimul act al competiției au fost vândute într-un timp record!

- Biletele destinate publicului general pentru finala Cupei României dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova s-au vândut în doar câteva minute.
- Meciul U Cluj - U Craiova se va disputa pe 13 mai, de la ora 20:00. Va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Ambele echipe s-au calificat în finală după loviturile de departajare.
Universitatea Craiova a trecut de Dinamo, scor 1-1 după timpul regulamentar și prelungiri, 4-1 la penalty-uri, în timp ce Universitatea Cluj a eliminat-o pe FC Argeș, scor 1-1, 5-4 la loviturile de departajare.
Biletele pentru Cupa României, vândute în doar 4 minute!
Aproximativ 2.000 de bilete au fost acordate publicului larg pentru finala Cupei României de la Sibiu. Acestea au putut fi cumpărate în decursul zilei de joi și s-au epuizat imediat.
Federația Română de Fotbal a transmis pe site-ul oficial că tichetele pentru publicul general au fost vândute în doar 4 minute.
Restul biletelor au fost împărțite în mod egal celor două finaliste, iar vânzarea pentru sectoarele rezervate galeriilor va fi gestionată direct de cluburi.
Prețurile biletelor pentru finala Cupei României sunt:
- 50 de lei - peluze
- 100 de lei - 150 de lei - tribune
- 10 lei - bilete pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, valabile în cele două tribune, cu excepția zonei VIP.
Un moment asemănător a avut loc și înaintea meciului României cu Turcia (0-1), din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial.
Federația Română de Fotbal a primit atunci 2.130 de bilete pentru fanii „tricolori”, iar acestea s-au epuizat în doar 20 de secunde din momentul în care au fost puse în vânzare.
După 2022, U Cluj și U Craiova s-au întâlnit de 11 ori în principala competiție internă.
Universitatea Craiova s-a impus în patru partide, Universitatea Cluj a câștigat de două ori, iar alte cinci meciuri s-au încheiat la egalitate.
Cele două victorii ale clujenilor au fost obținute pe 26 aprilie 2025, U Cluj - Universitatea Craiova 2-1, și pe 13 aprilie 2026, când „șepcile roșii” s-au impus cu 4-0, în cea mai recentă confruntare directă.