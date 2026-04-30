Interes maxim pentru finala Cupei Biletele pentru ultimul act al competiției au fost vândute într-un timp record!
Interes maxim pentru finala Cupei Biletele pentru ultimul act al competiției au fost vândute într-un timp record!

alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 14:39
  • Biletele destinate publicului general pentru finala Cupei României dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova s-au vândut în doar câteva minute.
  • Meciul U Cluj - U Craiova se va disputa pe 13 mai, de la ora 20:00. Va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ambele echipe s-au calificat în finală după loviturile de departajare.

Universitatea Craiova a trecut de Dinamo, scor 1-1 după timpul regulamentar și prelungiri, 4-1 la penalty-uri, în timp ce Universitatea Cluj a eliminat-o pe FC Argeș, scor 1-1, 5-4 la loviturile de departajare.

Biletele pentru Cupa României, vândute în doar 4 minute!

Aproximativ 2.000 de bilete au fost acordate publicului larg pentru finala Cupei României de la Sibiu. Acestea au putut fi cumpărate în decursul zilei de joi și s-au epuizat imediat.

Federația Română de Fotbal a transmis pe site-ul oficialtichetele pentru publicul general au fost vândute în doar 4 minute.

Restul biletelor au fost împărțite în mod egal celor două finaliste, iar vânzarea pentru sectoarele rezervate galeriilor va fi gestionată direct de cluburi.

14.200 de locuri
este capacitatea stadionului Municipal din Sibiu, acolo unde va avea loc finala Cupei României

Prețurile biletelor pentru finala Cupei României sunt:

  • 50 de lei - peluze
  • 100 de lei - 150 de lei - tribune
  • 10 lei - bilete pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, valabile în cele două tribune, cu excepția zonei VIP.

Un moment asemănător a avut loc și înaintea meciului României cu Turcia (0-1), din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Federația Română de Fotbal a primit atunci 2.130 de bilete pentru fanii „tricolori”, iar acestea s-au epuizat în doar 20 de secunde din momentul în care au fost puse în vânzare.

După 2022, U Cluj și U Craiova s-au întâlnit de 11 ori în principala competiție internă.

Universitatea Craiova s-a impus în patru partide, Universitatea Cluj a câștigat de două ori, iar alte cinci meciuri s-au încheiat la egalitate.

Cele două victorii ale clujenilor au fost obținute pe 26 aprilie 2025, U Cluj - Universitatea Craiova 2-1, și pe 13 aprilie 2026, când „șepcile roșii” s-au impus cu 4-0, în cea mai recentă confruntare directă.

