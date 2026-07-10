Din Premier League, la Ploiești VIDEO. Cine este noul atacant transferat de Petrolul

Dan Nlundulu (27 ani) este noul atacant al celor de la Petrolul Ploiești.

Vârful trecut prin Premier League a semnat un contract pe doi ani cu „găzarii”.

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Crescut la academia celor de la Chelsea, Nlundulu era liber de contract, după despărțirea de scoțienii de la St.Mireen.

Dan Nlundulu, noul jucător al celor de la Petrolul

Atacantul are în CV și 13 apariții în Premier League, în perioada 2020-2021, când a îmbrăcat tricoul celor de la Southampton.

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord, valabil pentru următoarele două sezoane, cu atacantul Dan Nlundulu (27 ani), jucător cu experiență acumulată la nivelul primelor ligi din Anglia și Scoția.

Compartimentul ofensiv al «lupilor» primește, astfel, întăriri, prin venirea unui atacant central cu jocuri bifate la nivel înalt.

Născut în Franța, dar crescut în Anglia, Nlundulu și-a început junioratul la academia lui Chelsea, înainte să treacă la Southampton.

La clubul «Sfinților» a ajuns până la nivelul primei echipe, jucând inclusiv în Premier League, pe parcursul stagiunii 2020-2021.

A bifat 13 prezențe în cel mai puternic campionat al lumii , iar mai apoi și-a continuat cariera în League One, la Lincoln City (21 de jocuri/1 gol), Cheltenham (31 de jocuri/6 goluri), Bolton (43 de meciuri/6 goluri) și Cambridge United (30 de meciuri/5 goluri).

Ultimul sezon l-a găsit în Scottish Premiership, la St. Mirren (33 de jocuri/5 goluri), grupare cu care a câștigat Cupa Ligii Scoției, după o finală cu Celtic, în care noul echipier al „galben-albaștrilor” s-a aflat pe teren timp de 72 de minute.

Fost internațional englez U16, Dan Nlundulu are cetățenie engleză, franceză și congoleză.

Bun venit, Dan Nlundulu!”, a anunțat Petrolul Ploiești pe rețelele de socializare.

Lukas Zima, Mark Țuțu, Alejandro Bran, Rodrigo Martins, Leo Teixiera, Calal Huseynov, Robert Jerdea, Lucho Vega, Adam Zaian, Breston Malula, Tiberiu Căpușă și Dele Ola Israel sunt celelalte transferuri realizate de Petrolul în această perioadă de mercato.

Dan Nlundulu, victima abuzurilor în mediul online

În noiembrie 2025, a vorbit despre insultele primite pe rețelele de socializare în perioada petrecută la Bolton (1 iulie 2023 - 1 septembrie 2025).

„De aceea trebuie să crezi în Dumnezeu. Lumea fotbalului se schimă rapid.

La Bolton, suporterii nu mă prea plăceau. Am primit multe mesaje jignitoare pe Twitter. Ca om care are conturi pe rețelele sociale, văd toate astea, toate jignirile și cuvintele dure.

Nu o să repet ce spun ei, dar familia și prietenii mei m-au ținut departe de toate astea și m-au sfătuit să nu mă uit la ele. Dar, ca jucător, e greu. Faptul că fac asta acum arată o mare încredere în mine.

Într-un fel, chiar îmi doresc ca ei să continue. Chiar și de aici (n.r. St. Mireen), văd în continuare comentarii care își bat joc de ligă pentru că eu joc bine.

Nu e plăcut să vezi asta, dar așa e fotbalul. Chiar și cei mai buni sunt criticați, așa că e evident că și eu voi fi criticat.

Obișnuiam să o iau personal, dar acum nu mai fac asta. Vreau doar să continui să le demonstrez că se înșală, să cred în Dumnezeu, iar golurile, cu voia lui Dumnezeu, vor continua să vină”, declara Dan Nlundulu, citat de dailyrecord.co.uk.

350.000 de euro este cota lui Dan Nlundulu, potrivit transfermark.ro

Noul atacant al celor de la Petrolul este așteptat să debuteze în tricoul „lupilor galbeni” la meciul cu Dinamo, primul din sezonul 2026/2027 al Ligii 1.

Partida este programată duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 19:30 și se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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