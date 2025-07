CFR CLUJ - UNIREA SLOBOZIA 2-1. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul gazdelor, s-a declarat dezamăgit de prestația lui Daniel Dumbravanu (23 de ani), care a marcat golul decisiv: „S-a văzut teamă la el”.

Tehnicianul a vorbit și despre situația lui Louis Munteanu (23 de ani): „Nu a făcut niciun antrenament cu echipa”.

CFR Cluj n-a impresionat în meciul din prima etapă, însă a forțat pe final și a obținut cele trei puncte. Este singurul lucru care l-a mulțumit pe Dan Petrescu.

Dan Petrescu: „Louis Munteanu nu a făcut niciun antrenament cu echipa”

Petrescu nu s-a bazat nici la acest meci pe Louis Munteanu. Patronul a anunțat că atacantul ar putea pleca în această vară pentru peste 18 milioane de euro.

„Nu e întrebare pentru mine asta, el până acum nu a făcut niciun antrenament cu echipa. Nu l-am văzut, a mai alergat, dacă mâine intră cu echipa, sunt șanse ca joi să fie pe bancă, dar numai să înceapă antrenamentul cu echipa”, a explicat Petrescu la Digi Sport.

Joi, de la ora 20:30, CFR Cluj se va duela cu Paksi în turul 1 preliminar din Conference League. Turul s-a terminat la egalitate, scor 0-0, în Ungaria.

CFR CLUJ - UNIREA SLOBOZIA 2-1 . Dan Petrescu: „Era important doar rezultatul”

„Am zis că va fi un meci foarte greu. Ei au luat jucători de Superliga, s-a văzut, noi am schimbat toată echipa, n-a fost ușor.

Mulți debutanți, și Dani (Dumbravanu), care a marcat golul, și Țîrlea, portarul. Nici Șfaiț nu prea a jucat anul trecut. S-a cam văzut acest lucru, până la urmă era important doar rezultatul.

Dacă am fi jucat bine și n-am fi bătut, poate eram supărat. De exemplu, în Ungaria cred că am jucat mult mai bine și am plecat cu 0-0 acasă. Acum nu am jucat așa de bine, dar cred că victoria e cea mai importantă.

Cei de la Slobozia au arătat bine, s-au apărat excelent, au jucat pe contraatac și au încercat să scoată un punct”.

Dan Petrescu vrea mai mult de la Daniel Dumbravanu: „ S-a văzut teama”

Antrenorul așteaptă mai mult de la portarul Alessandro Micai (31 de ani), dar și de la Daniel Dumbravanu, cel care a înscris pentru 2-1.

„Portarul se vede că n-a apărat de mult timp, chiar dacă a avut intervenții bune azi. Dacă anticipa mingea și ieșea, cred că era o fază simplă (n.r. golul lui Afalna). Fundașul central s-a oprit, a crezut că portarul iese, n-a ieșit…

V-am zis, când jucăm din trei în trei zile, schimbăm toată echipa, nu este ușor, sunt jucători noi, ăsta este locul pe care-l avem acum, nu avem ce face, în continuare voi merge la fel.

În cupele europene va juca o altă echipă, acum trebuie să ne calificăm joi, asta e cel mai important, e vital pentru noi și pentru club.

Nu cred că a făcut un meci foarte bun Dani (Dumbravanu), s-a văzut teamă la el. A jucat în Moldova, prin Divizia C, naționala Moldovei, parcă n-a avut așa o liniște, în amicale a jucat mai bine. Faptul că a dat gol cred că a salvat evoluția lui și a întregii echipe”, a mai spus antrenorul lui CFR.

