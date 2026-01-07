Grace Zaadi Deuna (32 de ani), fostă campioană mondială cu Franța, a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea.

Căpitan al naționalei țării sale, Deuna este a doua jucătoare franceză care se alătură lotului vâlcean în această pauză de iarnă.

Clubul din Vâlcea a bifat două transferuri de top în ultimele două săptămâni, Marie-Helene Sajka și Emilie Arntzen, iar acum a finalizat mutarea unei alte handbaliste de top din Europa.

Grace Zaadi Deuna este noua jucătoare a celor de la SCM Râmnicu Vâlcea

Coordonator de joc la Krim Ljubljana, Deune s-a înțeles acum cu clubul vâlcean pentru un contract valabil până în 2028.

În trecut, handbalista a evoluat și pentru CSM București, în Liga Florilor.

„Căpitanul naționalei Franței va juca pentru echipa noastră. Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea confirmă transferul unei jucătoare excepționale, Grace Zaadi Deuna, campioană olimpică, mondială și europeană.

Coordonator de joc și căpitanul naționalei Franței, cu nenumărate distincții individuale, Zaadi este una dintre cele mai respectate și influente handbaliste din handbalul internațional, cu un palmares care o plasează în elita sportului feminin. Sportiva se va alătura echipei din această vară.

Grâce a activat pentru cluburi de top, printre care enumerăm Metz Handball sau Rostov-Don. De-a lungul carierei, sportiva a jucat și în România, pentru CSM București.

Pe plan internațional, încă din 2013, a fost o sportivă de bază a naționalei Franței, cu peste 200 de selecții și peste 400 de goluri pentru «Les Bleues». De asemenea, în al său palmares se regăsesc nenumărate medalii, Grâce fiind campioană olimpică – Tokyo 2020, campioană mondială – Germania 2017 și Danemarca/Norvegia/Suedia 2023, dar și campioană europeană în Franța 2018. Iar atunci când nu a obținut medaliile de aur, sportiva a adăugat în colecție alte distincții, printre care dublă vicecampioană olimpică, vicecampioană mondială și vicecampioană europeană.

De ce Grâce îndeplinește toate criteriile pentru a fi un model pentru viitoarele generații? Pe lângă succesul obținut la nivel de lot național, cu echipele de club a cucerit numeroase titluri de campioană, fiind campioană a Franței de 6 ori și campioană a României de 2 ori. Acest fapt i-a garantat o prezență constantă în EHF Champions League, în care are înscrise peste 550 de goluri”, a scris clubul din Râmnicu Vâlcea pe Facebook.

Grace Zaadi Deuna: „Sunt nerăbdătoare să colaborez cu toată lumea”

Jucătoarea din Franța a oferit și o scurtă reacție, după ce a semnat cu clubul vâlcean.

„Sunt foarte fericită să mă alătur acestui club cu o bogată istorie, cu speranța că vom continua să scriem istorie împreună.

Sunt nerăbdătoare să colaborez cu toată lumea, fiindcă avem de îndeplinit obiectivele stabilite. Totodată, abia aștept să întâlnesc fanii roș-albaștri. Ne vedem foarte curând”, a transmis Zaadi Deuna.

