„A apărut și clubul deja?” Nicolescu a confirmat despărțirea: „Dacă el nu-și dorea asta, puteam continua!” + a anunțat un nou transfer

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele executiv al lui Dinamo, a confirmat plecarea lui Maxime Sivis (28 de ani) la Orenburg, în Rusia.

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Oficialul „câinilor” a părut surprins că detaliile transferului au apărut deja în presă și a dezvăluit că fundașul dreapta a fost cel care a dorit să plece în Rusia.

Nicolescu a confirmat despărțirea de Sivis: „Dacă el nu-și dorea asta, puteam continua!”

„A apărut și clubul deja? Da, e un acord pe care îl avem cu un club din Rusia. Probabil că 95% mutarea e făcută. Urmează să facă vizita medicală. Am luat în considerare și poziția jucătorului la acest transfer.

Dacă el nu-și dorea asta, puteam să mergem mai departe. Probabil contextul material a contat foarte mult, dar el a fost deschis la o astfel de mutare. Suma anunțată de presă e pe acolo, dar nu e suma corectă”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Sivis a venit la Dinamo gratis, în urmă cu 2 ani, de la Guingamp și mai avea 2 ani de contract. Conform prosport.ro, „câinii” vor primi 750.000 de euro de la Orenburg pentru transfer.

În același timp, acesta a anunțat și că Dinamo i-a găsit deja un înlocuitor: Dario Benavides (23 de ani) de la RAAL La Louviere.

„Avem o soluție, deja e în București, la Săftica și a făcut vizita medicală. E vorba de Dario Benavides, jucător spaniol de 23 de ani. A jucat în prima ligă din Belgia, e produsul Sevillei. N-a jucat mult pentru că n-a putut, a debutat în La Liga și apoi a jucat un an de zile în Belgia.

Transferul lui Benavides vine cu niște bonusuri de performanță ale jucătorului și un procent pentru echipa de la care vine pentru un eventual transfer”, a încheiat Nicolescu.

23 de meciuri a jucat Benavides sezonul trecut pentru RAAL La Louvière, perioadă în care a oferit două pase decisive

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