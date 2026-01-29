Colțescu, la fel ca Letexier FOTO. Moment din Liga Campionilor, identic cu o fază controversată din UTA - Rapid » Ce a fost diferit

AJAX - OLYMPIACOS 1-2. O fază din meciul disputat în Liga Campionilor a fost asemănătoare cu un moment din UTA Arad - Rapid 1-2, din etapa #23 din Liga 1.

Cum au procedat arbitrii Francois Letexier (36 de ani) și Sebastian Colțescu (48 de ani) după intervenția VAR, în rândurile de mai jos.

În minutul 65 al partidei din Liga Campionilor, la scorul de 1-0 pentru Olympiacos, Ajax a cerut penalty, acuzând un henț comis în careu de Mouzakitis.

Ajax - Olympiacos, fază asemănătoare cu cea din UTA - Rapid

Inițial, „centralul” Francois Letexier, desemnat al doilea cel mai bun arbitru din 2025, a considerat că nu este vorba de niciun penalty și a dictat corner pentru formația olandeză.

Câteva momente mai târziu, francezul a fost chemat de Jarred Gillett, arbitrul din camera VAR, pentru a revedea faza, englezul considerând că mingea șutată de Steur i-a atins mâna lui Mouzakitis.

După ce a revăzut faza pe monitorul VAR, Francois Letexier i-a dat dreptate colegului său, a revenit asupra deciziei sale și a dictat penalty pentru Ajax, care a fost transformat de Dolberg.

Faza din meciul de miercuri din Liga Campionilor a fost aproape identică cu cea din partida dintre UTA Arad și Rapid, scor 1-2, din etapa 23 din Liga 1.

În minutul 40 al meciului de la Arad, Sebastian Colțescu le-a acordat un penalty giuleștenilor. Tobias Christensen șutase, iar Pospelov a atins mingea cu mâna în careu.

Ulterior, arbitrul a fost chemat de Iulian Dima, aflat în camera VAR, pentru a revedea faza. Acesta era de părere că nu ar trebui să fie dictată o lovitură de pedeapsă.

Sebastian Colțescu nu a fost de acord cu arbitrul VAR și și-a păstrat decizia de a acorda penalty pentru Rapid.

Hențul lui Pospelov pentru care Rapid a primit penalty. FOTO: captură Youtube/Orange Sport

Kyros Vassaras l-a reținut de la delegări pe Iulian Dima

După decizia lui Iulian Dima de a-l chema pe Sebastian Colțescu pentru a revedea acea fază la camera VAR, în speranța că „centralul” își va schimba decizia, lucru care nu s-a întâmplat, acum arbitrul VAR are de suferit.

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, ar fi luat decizia de a-l reține de la delegări pe Iulian Dima pentru următoarea etapă din Liga 1, potrivit gsp.ro.

Acesta ar putea fi un semn că Vassaras consideră că decizia lui Iulian Dima a fost una greșită, nefiind nevoie să-l cheme pe Colțescu să revadă faza.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport