Colțescu, la fel ca Letexier FOTO. Moment din Liga Campionilor, identic cu o fază controversată din UTA - Rapid » Ce a fost diferit +10 foto
Foto: Captură YouTube/Prima Sport și Facebook/Baratky Bogdan. Montaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Colțescu, la fel ca Letexier FOTO. Moment din Liga Campionilor, identic cu o fază controversată din UTA - Rapid » Ce a fost diferit

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 16:07
  • AJAX - OLYMPIACOS 1-2. O fază din meciul disputat în Liga Campionilor a fost asemănătoare cu un moment din UTA Arad - Rapid 1-2, din etapa #23 din Liga 1.
  • Cum au procedat arbitrii Francois Letexier (36 de ani) și Sebastian Colțescu (48 de ani) după intervenția VAR, în rândurile de mai jos.

În minutul 65 al partidei din Liga Campionilor, la scorul de 1-0 pentru Olympiacos, Ajax a cerut penalty, acuzând un henț comis în careu de Mouzakitis.

Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Citește și
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Citește mai mult
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota

Ajax - Olympiacos, fază asemănătoare cu cea din UTA - Rapid

Inițial, „centralul” Francois Letexier, desemnat al doilea cel mai bun arbitru din 2025, a considerat că nu este vorba de niciun penalty și a dictat corner pentru formația olandeză.

Câteva momente mai târziu, francezul a fost chemat de Jarred Gillett, arbitrul din camera VAR, pentru a revedea faza, englezul considerând că mingea șutată de Steur i-a atins mâna lui Mouzakitis.

După ce a revăzut faza pe monitorul VAR, Francois Letexier i-a dat dreptate colegului său, a revenit asupra deciziei sale și a dictat penalty pentru Ajax, care a fost transformat de Dolberg.

Faza din Ajax - Olympiacos, identică cu cea din UTA Arad - Rapid. Foto: Captură Facebook/Baratky Bogdan
Faza din Ajax - Olympiacos, identică cu cea din UTA Arad - Rapid. Foto: Captură Facebook/Baratky Bogdan

Galerie foto (10 imagini)

Faza din Ajax - Olympiacos, identică cu cea din UTA Arad - Rapid. Foto: Captură Facebook/Baratky Bogdan Faza din Ajax - Olympiacos, identică cu cea din UTA Arad - Rapid. Foto: Captură Facebook/Baratky Bogdan Faza din Ajax - Olympiacos, identică cu cea din UTA Arad - Rapid. Foto: Captură Facebook/Baratky Bogdan Faza din Ajax - Olympiacos, identică cu cea din UTA Arad - Rapid. Foto: Captură Facebook/Baratky Bogdan Faza din Ajax - Olympiacos, identică cu cea din UTA Arad - Rapid. Foto: Captură Facebook/Baratky Bogdan
+10 Foto
labels.photo-gallery

Faza din meciul de miercuri din Liga Campionilor a fost aproape identică cu cea din partida dintre UTA Arad și Rapid, scor 1-2, din etapa 23 din Liga 1.

În minutul 40 al meciului de la Arad, Sebastian Colțescu le-a acordat un penalty giuleștenilor. Tobias Christensen șutase, iar Pospelov a atins mingea cu mâna în careu.

Ulterior, arbitrul a fost chemat de Iulian Dima, aflat în camera VAR, pentru a revedea faza. Acesta era de părere că nu ar trebui să fie dictată o lovitură de pedeapsă.

Sebastian Colțescu nu a fost de acord cu arbitrul VAR și și-a păstrat decizia de a acorda penalty pentru Rapid.

Hențul lui Pospelov pentru care Rapid a primit penalty. FOTO: captură Youtube/Orange Sport Hențul lui Pospelov pentru care Rapid a primit penalty. FOTO: captură Youtube/Orange Sport
Hențul lui Pospelov pentru care Rapid a primit penalty. FOTO: captură Youtube/Orange Sport

Kyros Vassaras l-a reținut de la delegări pe Iulian Dima

După decizia lui Iulian Dima de a-l chema pe Sebastian Colțescu pentru a revedea acea fază la camera VAR, în speranța că „centralul” își va schimba decizia, lucru care nu s-a întâmplat, acum arbitrul VAR are de suferit.

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, ar fi luat decizia de a-l reține de la delegări pe Iulian Dima pentru următoarea etapă din Liga 1, potrivit gsp.ro.

Acesta ar putea fi un semn că Vassaras consideră că decizia lui Iulian Dima a fost una greșită, nefiind nevoie să-l cheme pe Colțescu să revadă faza.

UTA - Rapid FOTO Sportpictures (9).jpg
UTA - Rapid FOTO Sportpictures (9).jpg

Galerie foto (10 imagini)

UTA - Rapid FOTO Sportpictures (1).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (2).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (3).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (4).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

ICE, prezentă și la Super Bowl?   Autoritățile din California iau măsuri pentru a preveni posibilele abuzuri: „Rămâne de văzut ce misiune au”
Alte sporturi
14:25
ICE, prezentă și la Super Bowl? Autoritățile din California iau măsuri pentru a preveni posibilele abuzuri: „Rămâne de văzut ce misiune au”
Citește mai mult
ICE, prezentă și la Super Bowl?   Autoritățile din California iau măsuri pentru a preveni posibilele abuzuri: „Rămâne de văzut ce misiune au”
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Liga Campionilor
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Citește mai mult
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
Liga Campionilor Sebastian Coltescu olympiacos Ajax Amsterdam liga 1 uta arad rapid Francois Letexier
Știrile zilei din sport
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Europa League
29.01
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Europa League
29.01
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Citește mai mult
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Europa League
29.01
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Citește mai mult
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Diverse
29.01
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Citește mai mult
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:02
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
00:30
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
01:06
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
00:46
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
29.01
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
Stranieri
29.01
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag”
Citește mai mult
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
29.01
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
29.01
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 31 rapid 20 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
30.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share