„Sunt foarte mândru”  Dan Șucu, bilanț înainte de ultimele meciuri din Serie A: „Am obținut mai mult decât ne-am propus”

FIORENTINA - GENOA 0-0. Dan Șucu (63 de ani), finanțatorul „grifonilor”, a fost prezent la meci și a oferit declarații la plecarea de la stadion.

Genoa a remizat pe terenul Fiorentinei, iar ca urmare a acestui rezultat a rămas pe locul #14 în Serie A, la trei puncte distanță de gruparea „viola”.

FIORENTINA - GENOA. Dan Șucu, la finalul meciului: „Sunt foarte mândru”

La plecarea de pe stadionul „Artemio Franchi”, Dan Șucu a vorbit cu presa din „cizmă”:

„Sunt foarte mândru de ceea ce am construit în ultimele luni. Avem o fundație solidă, iar acum lucrăm la consolidarea ei.

A fost un an dificil, dar am ieșit din el în cel mai bun mod posibil, câștigând mai mult decât cele patruzeci de puncte pe care ni le-am propus la începutul sezonului.

Acum ne concentrăm pe consolidarea acestei fundații deja solide. Repet, sunt foarte mândru de ceea ce am realizat”, a declarat Dan Șucu, potrivit ilsecoloxix.it.

Întrebat de ziariștii italieni dacă va fi prezent la ultimele două meciuri din acest sezon, cu Milan și Lecce, afaceristul român a anunțat că vrea să ajungă la ultima partidă de pe „Luigi Ferraris” din acest sezon.

„Voi face tot ce pot să fiu acolo, nu vreau să ratez”, a mai spus Dan Șucu.

Dan Șucu, finanțatorul celor de la Genoa FOTO: IMAFO

Pentru echipa antrenată de Daniele de Rossi (42 de ani) urmează meciul de duminică cu AC Milan, de la ora 16:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport