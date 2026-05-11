Cutremur în Liga 2 Patru fotbaliști au fost suspendați de FRF pentru pariuri » Ce pedepse au primit

Cutremur la CSM Olimpia Satu Mare, club care a retrogradat în Liga 3 după un sezon dezastruos în eșalonul secund.

Patru jucători au fost sancționați de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF, în urma unei sesizări privind posibile încălcări ale regulamentelor de integritate sportivă.

Forul disciplinar a anunțat astăzi, 11 mai, că a admis sesizarea FRF și a decis ca patru jucători de la CSM Olimpia Satu Mare să fie suspendați și amendați pentru încălcarea regulilor de integritate sportivă legate de pariuri și conduită profesională.

Cei patru jucători suspendați sunt:

Hosu Alexandru Marius - suspendare 2 luni + amendă sportivă 10.000 lei

Sabău Alexandru - suspendare 2 luni + amendă sportivă 10.000 lei

Văsălie Alin Cătălin - suspendare 2 luni + amendă sportivă 10.000 lei

Oanea Mihai Cătălin - suspendare 2 luni + amendă sportivă 10.000 lei

Fundașul Cătălin Oanea, principalul căpitan al CSM Olimpia Satu Mare, mijlocașul Alin Văsălie, atacantul Marius Hosu, au jucat până în ultima etapă din play-out.

Sabău Alexandru nu mai este în lot din februarie.

Conform unui document oficial publicat pe site-ul CSM Satu Mare, în octombrie 2025 salariile brute ale fotbaliștilor variau de la puțin peste 3.183 de lei până la peste 25.370 de lei brut lunar.

FRF anchetează și alte cazuri de pariuri

În paralel, Federația Română de Fotbal continuă seria de anchete deschise în ultimii ani în legătură cu posibile cazuri de pariuri și integritate sportivă din ligile inferioare, în special din Liga 3, acolo unde au apărut mai multe suspiciuni privind desfășurarea unor meciuri.

Unul dintre dosarele aflate pe rol vizează partida dintre Jiul Petroșani și Vulturii Fărcășești, un meci care a intrat în atenția comisiilor federale după ce au apărut indicii privind un posibil scenariu neobișnuit de desfășurare și fluxuri de pariuri asociate.

Cazul a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică după mai multe luni de verificări și sesizări.

„Dosarul Păulești” se extinde

În același timp, un alt dosar important îl reprezintă situația de la CS Păulești, unde ancheta nu mai este doar la nivel sportiv, ci a ajuns și în zona organelor de anchetă, fiind investigate posibile fapte legate de trucarea unor meciuri și activități de pariere asociate competițiilor oficiale.

Un caz similar, tot din zona anchetelor privind integritatea în fotbalul românesc, îl reprezintă situația impresarului Cătălin Sărmășan.

Impresarul Cătălin Sărmășan rămâne în stare de suspendare

Cătălin Sărmășan a fost suspendat de Federația Română de Fotbal pentru implicare în pariuri sportive, fiind sancționat cu interdicție de a activa în fotbal timp de un an și o amendă de aproximativ 30.000 de euro, în urma unui dosar deschis de Comisia de Integritate.

Agentul a contestat decizia, dar Comisia de Recurs FRF i-a respins demersul ca nefondat. Hotărârea poate fi atacată la TAS.

Cazul a făcut parte dintr-o anchetă mai amplă privind mai mulți agenți și persoane din fotbal suspectate că ar fi avut activitate pe platforme de pariuri, inclusiv pe meciuri din competițiile interne.

