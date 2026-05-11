Accidentare horror FOTO. Eduard Florescu a trecut prin momente greu de privit în meciul cu Metaloglobus

Metaloglobus - Hermannstadt. Eduard Florescu (28 de ani), jucătorul sibienilor, a suferit o accidentare serioasă în partida din etapa #8 din play-out.

În minutul 32 al meciului, la scorul de 1-1, Eduard Florescu a încercat să-l deposedeze pe Robert Neacșu, fundașul stânga al celor de la Metaloglobus.

Cei doi se aflau aproape de mijlocul terenului, iar Eduard Florescu a venit din spatele lui Neacșu pentru a încerca să-i „fure” mingea.

Jucătorul celor de la Hermannstadt a pus piciorul în fața adversarului său, încercând să devieze balonul, dar a suferit o accidentare greu de privit.

Piciorul lui Florescu s-a îndoit spre exterior la un unghi nenatural. Jucătorul lui Hermannstadt s-a prăbușit imediat la pământ, acuzând dureri foarte mari.

Echipa medicală a sărit imediat în ajutorul acestuia. Aripa dreaptă a sibienilor nu a putut continua partida și a fost înlocuit cu Afalna.

Florescu a fost ajutat de doi membri din staff-ul lui Hermannstadt pentru a putea părăsi terenul. În momentul înlocuirii sale, fanii prezenți pe stadion i-au scandat numele jucătorului în vârstă de 28 de ani.

33 de meciuri a disputat Eduard Florescu în acest sezon. A marcat două goluri și a bifat trei pase decisive

Metaloglobus a deschis scorul în minutul 27, prin Abbey, dar Hermannstadt a egalat 3 minute mai târziu, prin Neguț.

