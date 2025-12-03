Noi investitori alături de Șucu? Directorul general de la Genoa a vorbit despre intențiile conducerii clubului

Andres Blazquez, directorul general al clubului Genoa, a vorbit despre intențiile clubului patronat de Dan Șucu (62 de ani).

Oficialul „grifonilor” a precizat și care sunt planurile echipei pentru următoarea perioadă de transferuri.

Dan Șucu a devenit acționarul majoritar al clubului Genoa pe 18 decembrie 2024, atunci când a cumpărat 77% din acțiuni cu 45 de milioane de euro.

Directorul general de la Genoa: „Mergem mai departe cu Șucu”

Andres Blazquez, directorul general al „grifonilor”, a precizat care sunt intențiile clubului patronat de Dan Șucu.

„Obiectivul este să mergem mai departe cu Șucu”.

Întrebat dacă ar putea fi aduși noi investitori, Blazquez a spus:

„Odată ce toate problemele juridice vor fi rezolvate, președintele este deschis să analizeze noi obiective sportive și să primească noi investitori cu experiență în lumea fotbalului , care să-l ajute nu numai financiar, ci și în ceea ce privește know-how-ul (n.r. - cunoștințele). Dar, în acest moment, răspunsul este nu”, a precizat Blazquez, conform calciomercato.com.

În acest moment, Genoa se află pe locul 16 în Serie A, cu doar 11 puncte acumulate după 16 meciuri jucate.

Andres Blazquez: „Planurile noastre rămân neschimbate: să reducem lotul”

Andres Blazquez a mai spus că Genoa trebuie să se întărească în perioada de transferuri din iarnă pentru a obține rezultate cât mai bune.

„Acum este momentul să testăm jucătorii cu noul antrenor.

Planurile noastre rămân neschimbate: să reducem lotul și să facem achizițiile necesare ”.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Nicolae Stanciu.

De când a fost transferat de Genoa în această vară, mijlocașul român a jucat în doar 5 meciuri (3 în campionat și 2 în Cupă) și a marcat un singur gol.

Nicolo Schira, unul dintre specialiștii italieni în mercato, susține că „Stanciu ar putea părăsi Genoa în ianuarie”.

Înainte să fie demis, Patrick Vieira l-a lăsat două etape pe banca de rezerve, folosindu-l doar 21 de minute la 0-3 cu Lazio.

Răzvan Raț: „Nicolae Stanciu va fi evaluat”

Întrebat despre o posibilă plecarea a lui Stanciu în iarnă, Raț, consilierul sportiv al Consiliului de Administrație la Genoa, a replicat:

„Eu nu cred. Eu cred că Nicolae Stanciu va fi evaluat, la fel ca și ceilalți jucători, de antrenor, iar mai apoi vom avea și noi ceva de spus. La momentul acesta nu există asemenea gânduri (n.r. - de plecare)”, a spus Răzvan Raț, potrivit digisport.ro.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport