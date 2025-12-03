Noi investitori alături de Șucu? Directorul general de la Genoa a vorbit despre intențiile conducerii clubului
Dan Șucu
Campionate

Noi investitori alături de Șucu? Directorul general de la Genoa a vorbit despre intențiile conducerii clubului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 16:56
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 16:56
  • Andres Blazquez, directorul general al clubului Genoa, a vorbit despre intențiile clubului patronat de Dan Șucu (62 de ani).
  • Oficialul „grifonilor” a precizat și care sunt planurile echipei pentru următoarea perioadă de transferuri.

Dan Șucu a devenit acționarul majoritar al clubului Genoa pe 18 decembrie 2024, atunci când a cumpărat 77% din acțiuni cu 45 de milioane de euro.

Sfat înainte de Ungaria - România  Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!”
Citește și
Sfat înainte de Ungaria - România Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!”
Citește mai mult
Sfat înainte de Ungaria - România  Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!”

Directorul general de la Genoa: „Mergem mai departe cu Șucu”

Andres Blazquez, directorul general al „grifonilor”, a precizat care sunt intențiile clubului patronat de Dan Șucu.

„Obiectivul este să mergem mai departe cu Șucu”.

Întrebat dacă ar putea fi aduși noi investitori, Blazquez a spus:

„Odată ce toate problemele juridice vor fi rezolvate, președintele este deschis să analizeze noi obiective sportive și să primească noi investitori cu experiență în lumea fotbalului, care să-l ajute nu numai financiar, ci și în ceea ce privește know-how-ul (n.r. - cunoștințele). Dar, în acest moment, răspunsul este nu”, a precizat Blazquez, conform calciomercato.com.

În acest moment, Genoa se află pe locul 16 în Serie A, cu doar 11 puncte acumulate după 16 meciuri jucate.

Andres Blazquez: „Planurile noastre rămân neschimbate: să reducem lotul”

Andres Blazquez a mai spus că Genoa trebuie să se întărească în perioada de transferuri din iarnă pentru a obține rezultate cât mai bune.

„Acum este momentul să testăm jucătorii cu noul antrenor.

Planurile noastre rămân neschimbate: să reducem lotul și să facem achizițiile necesare”.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Nicolae Stanciu.

De când a fost transferat de Genoa în această vară, mijlocașul român a jucat în doar 5 meciuri (3 în campionat și 2 în Cupă) și a marcat un singur gol.

Nicolo Schira, unul dintre specialiștii italieni în mercato, susține că „Stanciu ar putea părăsi Genoa în ianuarie”.

Înainte să fie demis, Patrick Vieira l-a lăsat două etape pe banca de rezerve, folosindu-l doar 21 de minute la 0-3 cu Lazio.

Răzvan Raț: „Nicolae Stanciu va fi evaluat

Întrebat despre o posibilă plecarea a lui Stanciu în iarnă, Raț, consilierul sportiv al Consiliului de Administrație la Genoa, a replicat:

„Eu nu cred. Eu cred că Nicolae Stanciu va fi evaluat, la fel ca și ceilalți jucători, de antrenor, iar mai apoi vom avea și noi ceva de spus. La momentul acesta nu există asemenea gânduri (n.r. - de plecare)”, a spus Răzvan Raț, potrivit digisport.ro.

3 milioane de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Citește și

S-a săturat de Arabia Saudită  Darwin Nunez și-ar dori să plece de la Al Hilal  după doar 4 luni » Echipa care ar vrea să-l transfere
Campionate
16:27
S-a săturat de Arabia Saudită Darwin Nunez și-ar dori să plece de la Al Hilal după doar 4 luni » Echipa care ar vrea să-l transfere
Citește mai mult
S-a săturat de Arabia Saudită  Darwin Nunez și-ar dori să plece de la Al Hilal  după doar 4 luni » Echipa care ar vrea să-l transfere
Sfat înainte de Ungaria - România  Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!”
Handbal
16:17
Sfat înainte de Ungaria - România Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!”
Citește mai mult
Sfat înainte de Ungaria - România  Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
serie a genoa TRANSFERURI nicolae stanciu dan sucu
Știrile zilei din sport
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Diverse
03.12
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Citește mai mult
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Handbal
03.12
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Citește mai mult
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Cupa Romaniei
03.12
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Citește mai mult
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Cupa Romaniei
03.12
L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Citește mai mult
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:19
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
00:20
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
23:30
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
00:11
„Plictisiți, deconectați” Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
„Plictisiți, deconectați”  Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Cupa Romaniei
03.12
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Citește mai mult
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Superliga
03.12
Probleme mari la Dinamo FOTO. Un titular s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Citește mai mult
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Handbal
03.12
„Tadici a terminat-o psihic” Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Citește mai mult
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Superliga
03.12
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Citește mai mult
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 11 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share