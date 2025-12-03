Sfat înainte de Ungaria - România Luminița Huțupan le ține pumnii tricolorelor: „Nu este un joc al rivalității. Să aibă tupeu!”

Luminița Huțupan-Dinu (54 de ani), fosta mare handbalistă, a transmis un mesaj pentru elevele lui Ovidiu Mihăilă.

Naționala feminină de handbal debutează astăzi în Grupa Principală a Campionatului Mondial, într-un meci cu Ungaria.

Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

România a câștigat două partide în faza preliminară a Campionatul Mondial, 33-24 cu Croața și 31-27 cu Japonia, și a pierdut duelul cu Danemarca, 31-39.

Luminița Huțupan, înainte de partida cu Ungaria de la Campionatul Mondial: „Îmi doresc să aibă tupeu!”

„Meciul cu Ungaria nu este un joc al rivalității, este un joc pentru un loc mai bun, pentru a ajunge în sferturile de finală.

Dacă vom avea o apărare solidă, vom avea câștig de cauză. Echipa care face cele mai puține greșeli va avea câștig de cauză.

Nu-mi doresc de la aceste fete decât să aibă tupeu, să aibă o apărare agresivă, pentru că în momentul în care ai o apărare în fața portarului, vom avea și mingi apărate.

Nu spun că nu au fost câteva intervenții spectaculoase, au fost. Spunea și colega mea Steluța Luca: «Handbalul a evoluat», este mai mult pe viteză.

Venirea Rebecăi Necula în echipa națională a adus un plus de viteză, pentru că dă ritm atacului și pune echipa în valoare”, a declarat fosta jucătoare, conform digisport.ro.

Mi-aș dori enorm ca România să învingă astăzi Ungaria, pentru că la Europeanul din București din 2000 ne-a învins Ungaria și am pierdut acea medalie după care tânjim, indiferent de ce culoare are Luminița Huțupan-Dinu

Huțupan se referă la meciurile României de la Campionatul European din 2000, când „tricolorele” au ratat șansa de a urca pe podium după înfrângerea din semifinala cu Ungaria, scor 25-24.

Ungaria a câștigat ulterior finala turneului, în timp ce România a pierdut finala mică împotriva Rusiei, scor 21-16.

La acel turneu, Luminița Huțupan a fost desemnată cel mai bun portar.

FOTO: Danemarca - România 39-31

Luminița Huțupan: „Este un grup cum de mult nu am mai văzut la echipa națională”

Huțupan, care a fost declarată handbalista română a anului de trei ori consecutiv, a lăudat unitatea grupului și atitudinea arătată de jucătoare în primele trei partide de la Mondial.

„Este o atmosferă foarte bună, prietenoasă, și un colectiv unit. Vorbim de primele trei jocuri din grupă, am crescut de la meci la meci. Fetele au dat dovadă de curaj, de atitudine atât în atac, cât și în apărare.

Această echipă a României a dat dovadă de curaj, determinare și ambiție sufletească. Sunt foarte unite, este un grup cum de mult nu am mai văzut la echipa națională, vă spun din propria experiență.

Este o atmosferă extraordinară”, a mai spus fosta jucătoare de la Oltchim, Krim și Kometal.

Luminița Huțupan, una dintre marile legende ale handbalului românesc

Fosta sportivă a avut un rol decisiv în performanța uriașă a naționalei României, care a cucerit argintul la Campionatul Mondial din 2005.

La nivel de club, a câștigat Liga Campionilor de trei ori la rând, cu Krim și Kometal Skopje, și a mai jucat două finale ale competiției, în 2004 și 2006.

A fost desemnată „Handbalista română a anului” în 2006, 2007 și 2008.

S-a retras în 2009, însă a revenit pentru scurt timp în 2012, pentru a ajuta Oltchim într-o perioadă dificilă, echipa fiind măcinată de accidentări, conform eurohandball.com.

Clasamentul în grupa principală:

Țară Meciuri Puncte (golaveraj) 1. Danemarca 2 4 (75:50) 2. Ungaria 2 4 (58:42) 3. România 2 2 (62:66) 4. Elveția 2 2 (50:56) 5. Senegal 2 0 (41:51) 6. Japonia 2 0 (46:67)

Rezultatele României la Campionatul Mondial

România - Croația 33-24

- Croația 33-24 România - Japonia 31-27

- Japonia 31-27 Danemarca - România 39-31

Programul României în grupa principală a CM 2025

3 decembrie, ora 19:00, Ungaria - România (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

(Digi Sport 2, Prima Sport 2) 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

- Senegal (Digi Sport 1, Prima Sport 1) 7 decembrie, 19:00, Elveția - România (Prima Sport 3)

