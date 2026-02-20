Vizită-surpriză la Rapid  FOTO:  Cine s-a prezentat la antrenamentul giuleștenilor, înaintea derby-ului cu Dinamo +6 foto
Rapid
Superliga

Vizită-surpriză la Rapid FOTO: Cine s-a prezentat la antrenamentul giuleștenilor, înaintea derby-ului cu Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 15:37
  • Rapid se pregătește intens pentru derby-ul cu Dinamo, iar astăzi, în timpul antrenamentului, giuleștenii au avut parte de o vizită-surpriză.
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă luptă pentru calificarea în play-off, cu trei etape înainte de încheierea sezonului regulat.

Giuleștenii se află pe poziția 3, cu 49 de puncte acumulate după 27 de etape.

„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită”
Citește și
„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită”
Citește mai mult
„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită”

Rapid - Dinamo. Dan Șucu, prezent la antrenamentul giuleștenilor

Cu o zi înainte de derby-ul etapei 28, care se va disputa pe Arena Națională, formația antrenată de Costel Gâlcă a efectuat un antrenament la baza de pregătire a echipei.

Rapidiștii au avut parte și de o vizită-surpriză. Dan Șucu, finanțatorul echipei, a fost prezent la antrenamentul jucătorilor. Acesta a stat de vorbă cu jucătorii.

Dan Șucu, prezent la antrenamentul Rapidului. Foto: Facebook/FC Rapid
Dan Șucu, prezent la antrenamentul Rapidului. Foto: Facebook/FC Rapid

Galerie foto (6 imagini)

Dan Șucu, prezent la antrenamentul Rapidului. Foto: Facebook/FC Rapid Dan Șucu, prezent la antrenamentul Rapidului. Foto: Facebook/FC Rapid Dan Șucu, prezent la antrenamentul Rapidului. Foto: Facebook/FC Rapid Dan Șucu, prezent la antrenamentul Rapidului. Foto: Facebook/FC Rapid Dan Șucu, prezent la antrenamentul Rapidului. Foto: Facebook/FC Rapid
+6 Foto
labels.photo-gallery

Imaginile cu momentele petrecute de Dan Șucu alături de jucătorii giuleșteni, în timpul antrenamentului înaintea meciului cu Rapid, au fost postate de club pe pagina oficială de Facebook.

Șucu a revenit și în tribunele stadionului Giulești la eșecul celor de la Rapid, scor 0-2 cu U Cluj, de la finalul lunii ianuarie. La finalul duelului, patronul giuleștenilor a fost surprins înmărmurit.

FOTO: Dan Șucu, după Rapid - U Cluj 0-2

Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg
Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg

Galerie foto (5 imagini)

Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg Dan Șucu, înmărmurit, după înfrângerea Rapidului cu U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Conform surselor GOLAZO.ro, până joi s-au vândut aproximativ 20.000 de bilete pentru derby-ul etapei dintre Rapid și Dinamo, care se va disputa pe Arena Națională.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Dinamo2752
3Rapid2749
4U Cluj2745
5CFR Cluj2744
6FC Argeș2743
7FC Botoșani2742
8UTA Arad2741
9Oțelul Galați2740
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

Citește și

„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită”
Superliga
15:12
„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită”
Citește mai mult
„Ne gândim doar la victorie” Alexandru Musi, înainte de Rapid - Dinamo: „Nicio echipă nu este favorită”
A demisionat după grevă  Directorul televiziunii de sport nu va mai ocupa funcția, după protestul jurnaliștilor
Jocurile Olimpice
14:59
A demisionat după grevă Directorul televiziunii de sport nu va mai ocupa funcția, după protestul jurnaliștilor
Citește mai mult
A demisionat după grevă  Directorul televiziunii de sport nu va mai ocupa funcția, după protestul jurnaliștilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
dinamo bucuresti liga 1 rapid dan sucu
Știrile zilei din sport
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Superliga
15:37
Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Citește mai mult
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Jocurile Olimpice
15:06
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Citește mai mult
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Jocurile Olimpice
16:13
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Citește mai mult
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Nationala
12:19
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Citește mai mult
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:31
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei de mai bine de 10 ani
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei  de mai bine de 10 ani
22:01
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
22:13
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna 
21:29
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
Liga 2
12:10
Condiții inumane de joc FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet acoperite de zăpadă
Citește mai mult
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Superliga
00:14
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Citește mai mult
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Superliga
20.02
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Citește mai mult
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Superliga
20.02
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Citește mai mult
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 41 rapid 32 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share