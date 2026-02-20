Vizită-surpriză la Rapid FOTO: Cine s-a prezentat la antrenamentul giuleștenilor, înaintea derby-ului cu Dinamo

Rapid se pregătește intens pentru derby-ul cu Dinamo, iar astăzi, în timpul antrenamentului, giuleștenii au avut parte de o vizită-surpriză.

Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă luptă pentru calificarea în play-off, cu trei etape înainte de încheierea sezonului regulat.

Giuleștenii se află pe poziția 3, cu 49 de puncte acumulate după 27 de etape.

Rapid - Dinamo. Dan Șucu, prezent la antrenamentul giuleștenilor

Cu o zi înainte de derby-ul etapei 28, care se va disputa pe Arena Națională, formația antrenată de Costel Gâlcă a efectuat un antrenament la baza de pregătire a echipei.

Rapidiștii au avut parte și de o vizită-surpriză. Dan Șucu, finanțatorul echipei, a fost prezent la antrenamentul jucătorilor. Acesta a stat de vorbă cu jucătorii.

Imaginile cu momentele petrecute de Dan Șucu alături de jucătorii giuleșteni, în timpul antrenamentului înaintea meciului cu Rapid, au fost postate de club pe pagina oficială de Facebook.

Șucu a revenit și în tribunele stadionului Giulești la eșecul celor de la Rapid, scor 0-2 cu U Cluj, de la finalul lunii ianuarie. La finalul duelului, patronul giuleștenilor a fost surprins înmărmurit.

FOTO: Dan Șucu, după Rapid - U Cluj 0-2

Conform surselor GOLAZO.ro, până joi s-au vândut aproximativ 20.000 de bilete pentru derby-ul etapei dintre Rapid și Dinamo, care se va disputa pe Arena Națională.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 27 52 3 Rapid 27 49 4 U Cluj 27 45 5 CFR Cluj 27 44 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 27 42 8 UTA Arad 27 41 9 Oțelul Galați 27 40 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

