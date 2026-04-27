Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
27.04.2026, ora 15:59
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 15:59
  • Radu Naum (58 de ani) a rememorat un episod din perioada alegerilor pentru șefia Federației Române de Fotbal din 2018.
  • Atunci, Răzvan Burleanu (41 de ani) l-a învins pe Ionuț Lupescu (57 de ani).
  • Radu Naum a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea la GOLAZO.ro.

Jurnalistul și-a amintit de cele două emisiuni realizate înaintea scrutinului, în care i-a avut invitați, separat, pe Burleanu și pe Lupescu.

Tatăl lui Verstappen, accident violent FOTO. Jos  a lovit un copac și s-a răsturnat la un raliu din Belgia
Citește și
Tatăl lui Verstappen, accident violent FOTO. Jos a lovit un copac și s-a răsturnat la un raliu din Belgia
Citește mai mult
Tatăl lui Verstappen, accident violent FOTO. Jos  a lovit un copac și s-a răsturnat la un raliu din Belgia

Radu Naum, dezvăluiri la TOP LEVEL: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”

Alegerile FRF din 2018 au avut loc pe 18 aprilie, iar Răzvan Burleanu a câștigat din primul tur. Burleanu a primit 168 de voturi, Ionuț Lupescu 78, Marcel Pușcaș 8, iar Ilie Drăgan 0.

Cum își amintește Radu Naum emisiunile cu Răzvan Burleanu și Ionuț Lupescu dinaintea alegerilor FRF din 2018?

Au fost două emisiuni înainte de alegerile din 2018, în care i-am avut pe Burleanu și pe Lupescu, alternativ. Într-o săptămână pe Burleanu și la câteva zile diferență pe Lupescu. Alea au fost niște emisiuni interesante. Ținem minte tot contextul, da? Tot contextul fotbalului era pro-Lupescu. (...)

Și am fost cu Răzvan Burleanu și emisiunea a fost destul de dură, pentru că am vrut să fie. Erau niște alegeri. Era o reală concurență. Era o reală dezbatere în societatea fotbalului. Mi se părea că trebuie să fie o reală dezbatere, poate chiar un pic peste poate o anumită limită.

Ai fost prea agresiv?

Da. Am fost destul de agresiv. Și cu tot felul de lucruri pe care le-a spus el, (...) niște chestii pe care cred că i le scrise cineva și nu știa foarte bine. (...) Apoi a venit Lupescu și am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat.

Văzuse că ai fost foarte aspru cu Burleanu și te-a considerat cumva în tabăra lui, nu?

Poate. Nu știu. Că nu avea niciun sens. Dar eu am fost la fel. Și nu înțelegea.

În timpul emisiunii îl simțeai descoperit.

Da. Nu pricepea povestea. Dar au fost fair-play până la urmă amândoi. Trebuie să spun chestiunea asta până la capăt. Nu a existat vreo chestiune de… Acum, sigur, Burleanu nu mai vorbește cu nimeni. (...)

(...) Amintește-ți că am avut un președinte de țară care nu a vorbit cu nimeni vreme de câțiva ani. Pur și simplu, nu aparea la dezbateri, la declarații, la conferințe.

Da. De acord. Dar acest președinte de țară mi-e teamă că are mari probleme să mai iasă în public, chiar și ca persoană privată. Deci există consecințe pentru orice. Orice prostie faci, orice lucru care nu e regulă se va întoarce.

VIDEO. Radu Naum, la TOP LEVEL episodul 6: podcast spectaculos despre Trump, Becali, CNA, presă și dopaj

Citește și

CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Campionatul Mondial
15:02
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Citește mai mult
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
Tenis
14:44
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”
Citește mai mult
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”

„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
Superliga
27.04
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o dublă finalistă de Liga Campionilor
Citește mai mult
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Superliga
27.04
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Citește mai mult
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Superliga
27.04
Rămâne Tănase la FCSB? „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Citește mai mult
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
27.04
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
22:33
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș  » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
22:31
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume: „Toată lumea vorbește de asta”
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia  Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume : „Toată lumea vorbește de asta”
23:15
„Un egal ar fi fost mai corect” Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
„Un egal ar fi fost mai corect”  Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
23:02
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: <strong> Cristian Geambașu</strong> Meritul <u> Bojanei</u>
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Superliga
27.04
„I-a venit damful de Moet & Chandon” Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Citește mai mult
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Campionate
27.04
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Citește mai mult
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
27.04
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
B365
26.04
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
Citește mai mult
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul

