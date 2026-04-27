Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”

Radu Naum (58 de ani) a rememorat un episod din perioada alegerilor pentru șefia Federației Române de Fotbal din 2018.

Atunci, Răzvan Burleanu (41 de ani) l-a învins pe Ionuț Lupescu (57 de ani).

Radu Naum a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea la GOLAZO.ro.

Jurnalistul și-a amintit de cele două emisiuni realizate înaintea scrutinului, în care i-a avut invitați, separat, pe Burleanu și pe Lupescu.

Radu Naum, dezvăluiri la TOP LEVEL: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”

Alegerile FRF din 2018 au avut loc pe 18 aprilie, iar Răzvan Burleanu a câștigat din primul tur. Burleanu a primit 168 de voturi, Ionuț Lupescu 78, Marcel Pușcaș 8, iar Ilie Drăgan 0.

Cum își amintește Radu Naum emisiunile cu Răzvan Burleanu și Ionuț Lupescu dinaintea alegerilor FRF din 2018?

Au fost două emisiuni înainte de alegerile din 2018, în care i-am avut pe Burleanu și pe Lupescu, alternativ. Într-o săptămână pe Burleanu și la câteva zile diferență pe Lupescu. Alea au fost niște emisiuni interesante. Ținem minte tot contextul, da? Tot contextul fotbalului era pro-Lupescu. (...)



Și am fost cu Răzvan Burleanu și emisiunea a fost destul de dură, pentru că am vrut să fie. Erau niște alegeri. Era o reală concurență. Era o reală dezbatere în societatea fotbalului. Mi se părea că trebuie să fie o reală dezbatere, poate chiar un pic peste poate o anumită limită.

Ai fost prea agresiv?

Da. Am fost destul de agresiv. Și cu tot felul de lucruri pe care le-a spus el, (...) niște chestii pe care cred că i le scrise cineva și nu știa foarte bine. (...) Apoi a venit Lupescu și am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat.

Văzuse că ai fost foarte aspru cu Burleanu și te-a considerat cumva în tabăra lui, nu?

Poate. Nu știu. Că nu avea niciun sens. Dar eu am fost la fel. Și nu înțelegea.

În timpul emisiunii îl simțeai descoperit.

Da. Nu pricepea povestea. Dar au fost fair-play până la urmă amândoi. Trebuie să spun chestiunea asta până la capăt. Nu a existat vreo chestiune de… Acum, sigur, Burleanu nu mai vorbește cu nimeni. (...)

(...) Amintește-ți că am avut un președinte de țară care nu a vorbit cu nimeni vreme de câțiva ani. Pur și simplu, nu aparea la dezbateri, la declarații, la conferințe.

Da. De acord. Dar acest președinte de țară mi-e teamă că are mari probleme să mai iasă în public, chiar și ca persoană privată. Deci există consecințe pentru orice. Orice prostie faci, orice lucru care nu e regulă se va întoarce.

