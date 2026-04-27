Kyros Vassaras (60 de ani) a fost delegat de UEFA la una dintre semifinalele Ligii Campionilor din această săptămână.

Manșa tur a penultimului act din cea mai importantă competiție europeană se va desfășura marți și miercuri seara, cu partidele dintre PSG și Bayern, respectiv Atletico Madrid și Arsenal.

Kyros Vassaras, observator la Atletico - Arsenal

Deși a fost acuzat de mai multe ori că nu intervine sau nu oferă declarații despre fazele controversate din Liga 1, președintele CCA stă foarte bine pe plan european.

UEFA a decis să-l delege pe Vassaras ca observator la partida de pe Metropolitano dintre Atletico și Arsenal, care va fi condusă de o brigadă olandeză.

Cum arată brigada de arbitri de la partida dintre Atletico și Arsenal:

Arbitru: Danny Makkelie (Olanda)

A1: Hessel Steegstra (Olanda)

A2: Jan de Vries (Olanda)

Arbitru de rezervă: Serdar Gözübüyük (Olanda)

VAR: Dennis Johan Higler (Olanda)

AVAR: Pol van Boekel (Olanda)

Observator UEFA: Kyros Vassaras (Grecia)

Delegat UEFA: Artur Azaryan (Armenia)

Returul celor două semifinale va avea loc săptămâna viitoare, tot marți și miercuri de la 22:00, însă meciurile vor fi inversate.

Finala Ligii Campionilor se va disputa la Budapesta, pe 30 mai, începând cu ora 19:00.

